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В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 70 детей - РИА Новости, 29.06.2023
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02:46 29.06.2023 (обновлено: 07:03 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/otravlenie-1881015451.html
В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 70 детей
В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 70 детей - РИА Новости, 29.06.2023
В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 70 детей
Семьдесят детей отравились в оздоровительном лагере "Белые горы" в Амурской области, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T02:46
2023-06-29T07:03
бурейский район
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июн – РИА Новости. Семьдесят детей отравились в оздоровительном лагере "Белые горы" в Амурской области, сообщает региональная прокуратура.Информация об отравлении детей появилась в четверг в социальных сетях, после чего началась проверка, в том числе того, как в учреждении соблюдали санитарно-гигиенические требования. На место происшествия выехал прокурор Бурейского района."Прокуратура Бурейского района организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних в детском лагере "Белые горы". По предварительной информации, в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту обратилось 70 детей", - говорится в сообщении.Свою проверку проводят также Бурейский межрайонный следственный отдел следственного управления следственного комитета по Амурской области.Роспотребнадзор после массового отравления выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке, а также установил, что администрация и медперсонал лагеря не сообщили о случившемся."На 9 часов 29 июня госпитализировано 8 детей. Деятельность лагеря приостановлена. Дети разобщены, решается вопрос об их вывозе по домам", - добавили в ведомстве.Всего в лагере отдыхали 275 несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230623/otravlenie-1880019156.html
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бурейский район, амурская область, происшествия
Бурейский район, Амурская область, Происшествия
В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 70 детей

В оздоровительном лагере "Белые горы" в Приамурье отравились 70 детей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль реанимации
Автомобиль реанимации - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июн – РИА Новости. Семьдесят детей отравились в оздоровительном лагере "Белые горы" в Амурской области, сообщает региональная прокуратура.
Информация об отравлении детей появилась в четверг в социальных сетях, после чего началась проверка, в том числе того, как в учреждении соблюдали санитарно-гигиенические требования. На место происшествия выехал прокурор Бурейского района.
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"Прокуратура Бурейского района организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних в детском лагере "Белые горы". По предварительной информации, в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту обратилось 70 детей", - говорится в сообщении.
Свою проверку проводят также Бурейский межрайонный следственный отдел следственного управления следственного комитета по Амурской области.
Роспотребнадзор после массового отравления выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке, а также установил, что администрация и медперсонал лагеря не сообщили о случившемся.
"На 9 часов 29 июня госпитализировано 8 детей. Деятельность лагеря приостановлена. Дети разобщены, решается вопрос об их вывозе по домам", - добавили в ведомстве.
Всего в лагере отдыхали 275 несовершеннолетних.
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