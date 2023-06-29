https://ria.ru/20230629/obstrel-1881331782.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T23:59
2023-06-29T23:59
2023-06-29T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем в telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.35 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Кроме того, украинские войска дважды обстреляли Горловку, выпустив 11 снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Петровское. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после госпереворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html
донецк
горловка
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительстве ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 17 снарядов