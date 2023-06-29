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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:59 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/obstrel-1881331782.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T23:59
2023-06-29T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем в telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.35 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Кроме того, украинские войска дважды обстреляли Горловку, выпустив 11 снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Петровское. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после госпереворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительстве ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 17 снарядов

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramКиевский район в Донецке после обстрела
Киевский район в Донецке после обстрела - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Киевский район в Донецке после обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем в telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.35 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

Мужчина в магазине в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенном в результате обстрела ВСУ

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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1 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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2 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

Выбитые стекла в окнах магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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3 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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5 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Еще три человека получили ранения.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Еще три человека получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

Сотрудники пожарной охраны МЧС России возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 7

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 7

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 7

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 7

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 7

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 7

Еще три человека получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 7

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 7
Кроме того, украинские войска дважды обстреляли Горловку, выпустив 11 снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Петровское.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после госпереворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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