https://ria.ru/20230629/norovirus-1881048522.html
Стала известна причина отравления в лагере "Белые горы" в Приамурье
Стала известна причина отравления в лагере "Белые горы" в Приамурье - РИА Новости, 29.06.2023
Стала известна причина отравления в лагере "Белые горы" в Приамурье
Причиной отравления в лагере "Белые горы" стал норовирус, сотрудники пищеблока скрывали признаки инфекционного заболевания и продолжали готовить пищу, сообщила... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:10
2023-06-29T10:10
2023-06-29T10:10
происшествия
амурская область
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Причиной отравления в лагере "Белые горы" стал норовирус, сотрудники пищеблока скрывали признаки инфекционного заболевания и продолжали готовить пищу, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Специалистами Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель, вызвавший случаи заболеваемости острой кишечной инфекцией в лагере "Белые горы" в Амурской области. Причиной вспышки заболеваемости стал норовирус",- говорится в сообщении. Источником заболевания стали трое сотрудников пищеблока, которые скрывали признаки инфекционного заболевания и занимались приготовлением пищи. На пищеблоке выявлены многочисленные нарушения санитарных правил, уточнили в пресс-службе."В лагере отдыхали 275 детей. Из 86 детей с симптомами заболевания 10 госпитализированы, остальные переносят норовирус в легкой форме", - также говорится в сообщении Роспотребнадзора.Деятельность лагеря приостановлена, документы переданы в суд, уточнили в пресс-службе. В настоящее время детей вывозят из лагеря по домам, эпидрасследование продолжается.Ситуация находится на личном контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230629/otravlenie-1881033043.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Амурская область, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
Стала известна причина отравления в лагере "Белые горы" в Приамурье
Роспотребнадзор: причиной отравления в приамурском лагере "Белые горы" стал норовирус