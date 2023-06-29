https://ria.ru/20230629/norovirus-1881048522.html

Стала известна причина отравления в лагере "Белые горы" в Приамурье

Стала известна причина отравления в лагере "Белые горы" в Приамурье - РИА Новости, 29.06.2023

Стала известна причина отравления в лагере "Белые горы" в Приамурье

Причиной отравления в лагере "Белые горы" стал норовирус, сотрудники пищеблока скрывали признаки инфекционного заболевания и продолжали готовить пищу, сообщила... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:10

2023-06-29T10:10

2023-06-29T10:10

происшествия

амурская область

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Причиной отравления в лагере "Белые горы" стал норовирус, сотрудники пищеблока скрывали признаки инфекционного заболевания и продолжали готовить пищу, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Специалистами Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель, вызвавший случаи заболеваемости острой кишечной инфекцией в лагере "Белые горы" в Амурской области. Причиной вспышки заболеваемости стал норовирус",- говорится в сообщении. Источником заболевания стали трое сотрудников пищеблока, которые скрывали признаки инфекционного заболевания и занимались приготовлением пищи. На пищеблоке выявлены многочисленные нарушения санитарных правил, уточнили в пресс-службе."В лагере отдыхали 275 детей. Из 86 детей с симптомами заболевания 10 госпитализированы, остальные переносят норовирус в легкой форме", - также говорится в сообщении Роспотребнадзора.Деятельность лагеря приостановлена, документы переданы в суд, уточнили в пресс-службе. В настоящее время детей вывозят из лагеря по домам, эпидрасследование продолжается.Ситуация находится на личном контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230629/otravlenie-1881033043.html

амурская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, амурская область, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество