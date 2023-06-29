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В НАТО обещали рассмотреть вопрос о членстве Украины после саммита альянса - РИА Новости, 29.06.2023
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14:21 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/nato-1881164670.html
В НАТО обещали рассмотреть вопрос о членстве Украины после саммита альянса
В НАТО обещали рассмотреть вопрос о членстве Украины после саммита альянса - РИА Новости, 29.06.2023
В НАТО обещали рассмотреть вопрос о членстве Украины после саммита альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассмотрит вопрос о стремлении Украины присоединиться к блоку "после саммита" в Вильнюсе в июле этого года. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:21
2023-06-29T14:21
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
евросоюз
кая каллас
вильнюс
россия
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассмотрит вопрос о стремлении Украины присоединиться к блоку "после саммита" в Вильнюсе в июле этого года. "После саммита НАТО мы рассмотрим вопрос о стремлении Украины к членству в альянсе", - сказал Столтенберг перед началом в Брюсселе встречи в верхах стран Евросоюза, в которой он принимает участие. При этом генсек отметил, что "самое важное – продолжать поддержку Украины". "И, конечно, решение ЕС предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз имеет свое влияние на те дискуссии, которые идут в НАТО", - добавил он. Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной со Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе обещала "сюрприз" на саммите в Вильнюсе по вопросу о потенциальном членстве Украины. В свою очередь, генсек НАТО ранее неоднократно заявлял, что вопрос о членстве Украины на саммите альянса в Вильнюсе обсуждаться не будет, однако страны блока утвердят многолетний план поддержки Украины и примут ряд решений по укреплению политического взаимодействия с Киевом, включая создание Совета НАТО-Украина. Также он отмечал, что членство Украины в НАТО станет возможным только после окончания конфликта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230629/ukraina-1881103170.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, евросоюз, кая каллас, вильнюс, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, Кая Каллас, Вильнюс, Россия, Владимир Зеленский
В НАТО обещали рассмотреть вопрос о членстве Украины после саммита альянса

Столтенберг: альянс рассмотрит вопрос о членстве Украины в НАТО после саммита в Вильнюсе

© AP Photo / Markus Schreiber Генсек НАТО Йенс Столтенберг
 Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассмотрит вопрос о стремлении Украины присоединиться к блоку "после саммита" в Вильнюсе в июле этого года.
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"После саммита НАТО мы рассмотрим вопрос о стремлении Украины к членству в альянсе", - сказал Столтенберг перед началом в Брюсселе встречи в верхах стран Евросоюза, в которой он принимает участие.
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При этом генсек отметил, что "самое важное – продолжать поддержку Украины". "И, конечно, решение ЕС предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз имеет свое влияние на те дискуссии, которые идут в НАТО", - добавил он.
Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной со Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе обещала "сюрприз" на саммите в Вильнюсе по вопросу о потенциальном членстве Украины. В свою очередь, генсек НАТО ранее неоднократно заявлял, что вопрос о членстве Украины на саммите альянса в Вильнюсе обсуждаться не будет, однако страны блока утвердят многолетний план поддержки Украины и примут ряд решений по укреплению политического взаимодействия с Киевом, включая создание Совета НАТО-Украина. Также он отмечал, что членство Украины в НАТО станет возможным только после окончания конфликта.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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В миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОЕвросоюзКая КалласВильнюсРоссияВладимир Зеленский
 
 
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