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Власти Франции: один из регионов ввел ограничения из-за беспорядков - РИА Новости, 29.06.2023
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21:50 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/nanter-1881320601.html
Власти Франции: один из регионов ввел ограничения из-за беспорядков
Власти Франции: один из регионов ввел ограничения из-за беспорядков - РИА Новости, 29.06.2023
Власти Франции: один из регионов ввел ограничения из-за беспорядков
Власти французского региона Овернь-Рон-Альп вводят ряд ограничительных мер из-за массовых беспорядков, связанных с убийством полицейским 17-летнего юноши,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T21:50
2023-06-29T21:50
в мире
франция
париж
twitter
нантер
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Власти французского региона Овернь-Рон-Альп вводят ряд ограничительных мер из-за массовых беспорядков, связанных с убийством полицейским 17-летнего юноши, сообщила в четверг префектура самого региона. "В связи с городским насилием, произошедшим в Большом Лионе, с этого вечера и на ближайшие несколько дней были приняты меры для гарантии общественной безопасности и спокойствия", - говорится в заявлении властей в Twitter. Таким образом были запрещены продажа и хранение топлива в переносимых ёмкостях, перевозка кислот, легковоспламеняющихся веществ, химических и взрывчатых веществ, сообщает префектура. Кроме того, запрещаются продажа и использование фейерверков и пиротехнических изделий, а также хранение оружия или предметов, которые могут потенциально выступить в роли оружия, отмечают власти. Эти ограничения будут сопровождаться укреплением сил внутренней безопасности на территории региона, говорится в заявлении. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. МВД сообщало утром в четверг о задержании 150 человек. Полицейскому, застрелившему подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".
https://ria.ru/20230629/nanter-1881300200.html
https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880877042.html
https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880825223.html
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в мире, франция, париж, twitter, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Париж, Twitter, Нантер, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Власти Франции: один из регионов ввел ограничения из-за беспорядков

Власти Франции: один из регионов вводит ограничительные меры из-за массовых беспорядков

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкГорящий автомобиль во время беспорядков во французском Нантере
Горящий автомобиль во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Горящий автомобиль во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Власти французского региона Овернь-Рон-Альп вводят ряд ограничительных мер из-за массовых беспорядков, связанных с убийством полицейским 17-летнего юноши, сообщила в четверг префектура самого региона.
«
"В связи с городским насилием, произошедшим в Большом Лионе, с этого вечера и на ближайшие несколько дней были приняты меры для гарантии общественной безопасности и спокойствия", - говорится в заявлении властей в Twitter.
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Таким образом были запрещены продажа и хранение топлива в переносимых ёмкостях, перевозка кислот, легковоспламеняющихся веществ, химических и взрывчатых веществ, сообщает префектура.
Кроме того, запрещаются продажа и использование фейерверков и пиротехнических изделий, а также хранение оружия или предметов, которые могут потенциально выступить в роли оружия, отмечают власти.
Эти ограничения будут сопровождаться укреплением сил внутренней безопасности на территории региона, говорится в заявлении.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. МВД сообщало утром в четверг о задержании 150 человек.
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28 июня, 12:56
Полицейскому, застрелившему подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве.
Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".
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В миреФранцияПарижTwitterНантерБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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