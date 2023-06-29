https://ria.ru/20230629/nanter-1881320601.html

Власти Франции: один из регионов ввел ограничения из-за беспорядков

Власти Франции: один из регионов ввел ограничения из-за беспорядков - РИА Новости, 29.06.2023

Власти Франции: один из регионов ввел ограничения из-за беспорядков

Власти французского региона Овернь-Рон-Альп вводят ряд ограничительных мер из-за массовых беспорядков, связанных с убийством полицейским 17-летнего юноши,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T21:50

2023-06-29T21:50

2023-06-29T21:50

в мире

франция

париж

twitter

нантер

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881087355_0:15:3294:1868_1920x0_80_0_0_efeb7b8734396e31af9d04492f7a84ef.jpg

ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Власти французского региона Овернь-Рон-Альп вводят ряд ограничительных мер из-за массовых беспорядков, связанных с убийством полицейским 17-летнего юноши, сообщила в четверг префектура самого региона. "В связи с городским насилием, произошедшим в Большом Лионе, с этого вечера и на ближайшие несколько дней были приняты меры для гарантии общественной безопасности и спокойствия", - говорится в заявлении властей в Twitter. Таким образом были запрещены продажа и хранение топлива в переносимых ёмкостях, перевозка кислот, легковоспламеняющихся веществ, химических и взрывчатых веществ, сообщает префектура. Кроме того, запрещаются продажа и использование фейерверков и пиротехнических изделий, а также хранение оружия или предметов, которые могут потенциально выступить в роли оружия, отмечают власти. Эти ограничения будут сопровождаться укреплением сил внутренней безопасности на территории региона, говорится в заявлении. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. МВД сообщало утром в четверг о задержании 150 человек. Полицейскому, застрелившему подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".

https://ria.ru/20230629/nanter-1881300200.html

https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880877042.html

https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880825223.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, twitter, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере