https://ria.ru/20230629/mozer-1881059316.html

Биография Ханса-Петера Мозера

Биография Ханса-Петера Мозера - РИА Новости, 29.06.2023

Биография Ханса-Петера Мозера

Ханс-Петер Мозер (Hans Peter Moser) родился в 1954 году в городе Лаупхайм (Германия). РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:52

2023-06-29T10:52

2023-06-29T10:52

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великобритания

экономика

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Ханс-Петер Мозер (Hans Peter Moser) родился в 1954 году в городе Лаупхайм (Германия).Получил образование в области экономики и управления предприятием. В 1990-х годах работал в компании Webasto Thermo & Comfort в Великобритании. В 2005-2012 годах был управляющим директором в компании Knorr-Bremse в Германии. В 2013 году возглавил проект "Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей Камаз". Его результатом стало появление на рынке флагманских грузовиков новейшего поколения К5. В сентябре 2022 года Мозер покинул "Камаз", объявив, что решил стать независимым предпринимателем. 29 июня 2023 года Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором компании "Москвич". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

справки, германия, великобритания, экономика