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Биография Ханса-Петера Мозера - РИА Новости, 29.06.2023
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10:52 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/mozer-1881059316.html
Биография Ханса-Петера Мозера
Биография Ханса-Петера Мозера - РИА Новости, 29.06.2023
Биография Ханса-Петера Мозера
Ханс-Петер Мозер (Hans Peter Moser) родился в 1954 году в городе Лаупхайм (Германия). РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:52
2023-06-29T10:52
справки
германия
великобритания
экономика
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Ханс-Петер Мозер (Hans Peter Moser) родился в 1954 году в городе Лаупхайм (Германия).Получил образование в области экономики и управления предприятием. В 1990-х годах работал в компании Webasto Thermo &amp; Comfort в Великобритании. В 2005-2012 годах был управляющим директором в компании Knorr-Bremse в Германии. В 2013 году возглавил проект "Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей Камаз". Его результатом стало появление на рынке флагманских грузовиков новейшего поколения К5. В сентябре 2022 года Мозер покинул "Камаз", объявив, что решил стать независимым предпринимателем. 29 июня 2023 года Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором компании "Москвич". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, германия, великобритания, экономика
Справки, Германия, Великобритания, Экономика

Биография Ханса-Петера Мозера

© Фото : пресс-служба Московского автомобильного завода "Москвич"Ханс-Петер Мозер
Ханс-Петер Мозер - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : пресс-служба Московского автомобильного завода "Москвич"
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Ханс-Петер Мозер (Hans Peter Moser) родился в 1954 году в городе Лаупхайм (Германия).
Получил образование в области экономики и управления предприятием.
В 1990-х годах работал в компании Webasto Thermo & Comfort в Великобритании.
В 2005-2012 годах был управляющим директором в компании Knorr-Bremse в Германии.
В 2013 году возглавил проект "Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей Камаз". Его результатом стало появление на рынке флагманских грузовиков новейшего поколения К5.
В сентябре 2022 года Мозер покинул "Камаз", объявив, что решил стать независимым предпринимателем.
29 июня 2023 года Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором компании "Москвич".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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