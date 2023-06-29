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Биография Ханса-Петера Мозера
Биография Ханса-Петера Мозера - РИА Новости, 29.06.2023
Биография Ханса-Петера Мозера
Ханс-Петер Мозер (Hans Peter Moser) родился в 1954 году в городе Лаупхайм (Германия). РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:52
2023-06-29T10:52
2023-06-29T10:52
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Ханс-Петер Мозер (Hans Peter Moser) родился в 1954 году в городе Лаупхайм (Германия).Получил образование в области экономики и управления предприятием. В 1990-х годах работал в компании Webasto Thermo & Comfort в Великобритании. В 2005-2012 годах был управляющим директором в компании Knorr-Bremse в Германии. В 2013 году возглавил проект "Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей Камаз". Его результатом стало появление на рынке флагманских грузовиков новейшего поколения К5. В сентябре 2022 года Мозер покинул "Камаз", объявив, что решил стать независимым предпринимателем. 29 июня 2023 года Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором компании "Москвич". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, германия, великобритания, экономика
Справки, Германия, Великобритания, Экономика