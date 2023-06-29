https://ria.ru/20230629/khans-peter-1881054434.html

Новым гендиректором "Москвича" стал Ханс-Петер Мозер

Новым гендиректором "Москвича" стал Ханс-Петер Мозер - РИА Новости, 29.06.2023

Новым гендиректором "Москвича" стал Ханс-Петер Мозер

Выходец из крупных международных и российских производственных компаний Ханс-Петер Мозер назначен новым генеральным директором "Москвича", сообщила компания в... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:24

2023-06-29T10:24

2023-06-29T10:54

россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Выходец из крупных международных и российских производственных компаний Ханс-Петер Мозер назначен новым генеральным директором "Москвича", сообщила компания в своем телеграм-канале. "Решением совета директоров АО МАЗ "Москвич" Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором компании с 29 июня 2023 года. Дмитрий Пронин, ранее занимавший эту должность, становится председателем совета директоров АО МАЗ "Москвич", - говорится в сообщении. Мозер родился в 1954 году в году Лаупхайм (Германия), получил образование в одном из лучших университетов страны в области экономики и управления предприятием. "Ханс-Петер обладает многолетним опытом работы на руководящих позициях в крупных международных и отечественных производственных компаниях, где проявил себя как сильный лидер, способный добиваться высоких финансово-экономических результатов, отвечать на самые сложные вызовы и приводить команды к успеху за счет внедрения гибких подходов, инновационных решений и структурированного и эффективного управления", - сообщает "Москвич". В частности, Мозер девять лет проработал в российском производителе грузовиков "Камазе". Он руководил там проектом реинжиниринга автопроизводства и создания перспективного семейства автомобилей. Покидая пост в "Камазе" в сентябре 2022 года, Мозер, чьи слова приводила компания, говорил, что "принял решение продолжить свой профессиональный путь в качестве независимого предпринимателя".

https://ria.ru/20230524/moskvich-1873907711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия