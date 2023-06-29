https://ria.ru/20230629/marochko-1881028432.html
ВСУ наращивают число ударных групп на Донецком направлении, сообщил эксперт
ВСУ наращивают число ударных групп на Донецком направлении, сообщил эксперт - РИА Новости, 29.06.2023
ВСУ наращивают число ударных групп на Донецком направлении, сообщил эксперт
Украина увеличивает численность бронетехники и личного состава ударных групп на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T07:39
2023-06-29T07:39
2023-06-29T07:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
артемовск
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Украина увеличивает численность бронетехники и личного состава ударных групп на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Артемовск и Соледар со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) отмечается усиление действий наступательного характера", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что помимо увеличения интенсивности артиллерийских обстрелов позиций ВС РФ, увеличивается и численность бронетехники и личного состава ударных групп противника. Минобороны России накануне сообщало, что группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отразила за стуки две атаки ВСУ, а группировка "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила пять атак ВСУ в районе Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого.
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россия, украина, артемовск, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Артемовск, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ наращивают число ударных групп на Донецком направлении, сообщил эксперт
Эксперт Марочко: Киев наращивает число техники и ударных групп на Донецком направлении