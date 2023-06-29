https://ria.ru/20230629/marochko-1881028432.html

ВСУ наращивают число ударных групп на Донецком направлении, сообщил эксперт

ВСУ наращивают число ударных групп на Донецком направлении, сообщил эксперт - РИА Новости, 29.06.2023

ВСУ наращивают число ударных групп на Донецком направлении, сообщил эксперт

Украина увеличивает численность бронетехники и личного состава ударных групп на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T07:39

2023-06-29T07:39

2023-06-29T07:39

специальная военная операция на украине

россия

украина

артемовск

андрей марочко

вооруженные силы украины

в мире

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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Украина увеличивает численность бронетехники и личного состава ударных групп на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Артемовск и Соледар со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) отмечается усиление действий наступательного характера", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что помимо увеличения интенсивности артиллерийских обстрелов позиций ВС РФ, увеличивается и численность бронетехники и личного состава ударных групп противника. Минобороны России накануне сообщало, что группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отразила за стуки две атаки ВСУ, а группировка "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила пять атак ВСУ в районе Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого.

https://ria.ru/20230629/infrastruktura-1881021060.html

россия

украина

артемовск

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россия, украина, артемовск, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире