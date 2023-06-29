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ВСУ наращивают число ударных групп на Донецком направлении, сообщил эксперт - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:39 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/marochko-1881028432.html
ВСУ наращивают число ударных групп на Донецком направлении, сообщил эксперт
ВСУ наращивают число ударных групп на Донецком направлении, сообщил эксперт - РИА Новости, 29.06.2023
ВСУ наращивают число ударных групп на Донецком направлении, сообщил эксперт
Украина увеличивает численность бронетехники и личного состава ударных групп на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T07:39
2023-06-29T07:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
артемовск
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Украина увеличивает численность бронетехники и личного состава ударных групп на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Артемовск и Соледар со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) отмечается усиление действий наступательного характера", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что помимо увеличения интенсивности артиллерийских обстрелов позиций ВС РФ, увеличивается и численность бронетехники и личного состава ударных групп противника. Минобороны России накануне сообщало, что группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отразила за стуки две атаки ВСУ, а группировка "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила пять атак ВСУ в районе Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого.
https://ria.ru/20230629/infrastruktura-1881021060.html
россия
украина
артемовск
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россия, украина, артемовск, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Артемовск, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ наращивают число ударных групп на Донецком направлении, сообщил эксперт

Эксперт Марочко: Киев наращивает число техники и ударных групп на Донецком направлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М-777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М-777 - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М-777. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Украина увеличивает численность бронетехники и личного состава ударных групп на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В районе населенного пункта Артемовск и Соледар со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) отмечается усиление действий наступательного характера", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко уточнил, что помимо увеличения интенсивности артиллерийских обстрелов позиций ВС РФ, увеличивается и численность бронетехники и личного состава ударных групп противника.
Минобороны России накануне сообщало, что группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отразила за стуки две атаки ВСУ, а группировка "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила пять атак ВСУ в районе Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Нужно остановить атаки ВСУ на инфраструктуру, заявил российский дипломат
04:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАртемовскАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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