https://ria.ru/20230629/koran-1881202574.html
Талибы призвали исламские страны принять меры после акта сожжения Корана
Талибы призвали исламские страны принять меры после акта сожжения Корана - РИА Новости, 29.06.2023
Талибы призвали исламские страны принять меры после акта сожжения Корана
Движение "Талибан"* осудило власти Швеции за разрешение проведения акции по сожжению Корана и призвало исламские страны принять ответные меры, заявил... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:11
2023-06-29T16:11
2023-06-29T16:27
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Движение "Талибан"* осудило власти Швеции за разрешение проведения акции по сожжению Корана и призвало исламские страны принять ответные меры, заявил представитель МИД в правительстве талибов Абдул Кахара Балхи. "МИД Афганистана самым решительным образом осуждает сожжение экземпляра Священного Корана либеральным экстремистом, а также разрешение (на это - ред.) ... со стороны шведских властей под предлогом свободы слова. Разрешение на такие низкие действия перед мечетью в один из самых священных дней ислама демонстрирует исключительно крайнее пренебрежение со стороны властей Швеции к этой религии и ее почти двум миллиардам последователей", - написал Балхи в Twitter. Он также призвал исламские страны и организации, в частности Организацию исламского сотрудничества "принять все необходимые меры". Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день мужчина вырвал страницы из Корана и поджег его. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" в знак протеста, одного из них после попытки бросить камень в "акциониста" задержала полиция.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230629/koran-1881167366.html
https://ria.ru/20230629/koran-1881090885.html
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швеция, кахар балхи, талибан, twitter, организация исламского сотрудничества, стокгольм (город), афганистан
Швеция, Кахар Балхи, Талибан, Twitter, Организация исламского сотрудничества, Стокгольм (город), Афганистан
Талибы призвали исламские страны принять меры после акта сожжения Корана
Талибы призвали исламские страны принять меры после сожжения Корана в Швеции