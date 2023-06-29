https://ria.ru/20230629/koran-1881202574.html

Талибы призвали исламские страны принять меры после акта сожжения Корана

Талибы призвали исламские страны принять меры после акта сожжения Корана - РИА Новости, 29.06.2023

Талибы призвали исламские страны принять меры после акта сожжения Корана

Движение "Талибан"* осудило власти Швеции за разрешение проведения акции по сожжению Корана и призвало исламские страны принять ответные меры, заявил... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:11

2023-06-29T16:11

2023-06-29T16:27

швеция

кахар балхи

талибан

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организация исламского сотрудничества

стокгольм (город)

афганистан

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Движение "Талибан"* осудило власти Швеции за разрешение проведения акции по сожжению Корана и призвало исламские страны принять ответные меры, заявил представитель МИД в правительстве талибов Абдул Кахара Балхи. "МИД Афганистана самым решительным образом осуждает сожжение экземпляра Священного Корана либеральным экстремистом, а также разрешение (на это - ред.) ... со стороны шведских властей под предлогом свободы слова. Разрешение на такие низкие действия перед мечетью в один из самых священных дней ислама демонстрирует исключительно крайнее пренебрежение со стороны властей Швеции к этой религии и ее почти двум миллиардам последователей", - написал Балхи в Twitter. Он также призвал исламские страны и организации, в частности Организацию исламского сотрудничества "принять все необходимые меры". Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день мужчина вырвал страницы из Корана и поджег его. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" в знак протеста, одного из них после попытки бросить камень в "акциониста" задержала полиция.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230629/koran-1881167366.html

https://ria.ru/20230629/koran-1881090885.html

швеция

стокгольм (город)

афганистан

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швеция, кахар балхи, талибан, twitter, организация исламского сотрудничества, стокгольм (город), афганистан