https://ria.ru/20230629/kokain-1881062832.html
В рефрижераторе с бананами в порту Петербурга нашли крупную партию кокаина
В рефрижераторе с бананами в порту Петербурга нашли крупную партию кокаина - РИА Новости, 29.06.2023
В рефрижераторе с бананами в порту Петербурга нашли крупную партию кокаина
В порту Санкт-Петербурга нашли партию кокаина, спрятанную в грузе бананов, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:00
2023-06-29T11:00
2023-06-29T12:13
происшествия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881060908_0:62:508:347_1920x0_80_0_0_0210ebb058348236cdef228eb1c60704.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В порту Санкт-Петербурга нашли партию кокаина, спрятанную в грузе бананов, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы. "Таможенники <...> обнаружили 50 килограммов кокаина среди бананов в одном из десяти рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост Гавань", — говорится в пресс-релизе.Груз следовал из Африки транзитом через Европу в Узбекистан. Наркотики удалось найти при сканировании контейнера инспекционно-досмотровым комплексом — инспектор увидел на мониторе посторонние предметы в скрытой полости холодильника.Из-под обшивки извлекли 50 упакованных брикетов с белым порошком. Ориентировочную стоимость партии на черном рынке в ведомстве оценили более чем в 450 миллионов рублей.Открыто уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков", по ней может грозить пожизненное заключение.
https://ria.ru/20230511/kokain-1870961355.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881060908_0:15:508:395_1920x0_80_0_0_80b7e8dd624511660a80543456be7f6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В рефрижераторе с бананами в порту Петербурга нашли крупную партию кокаина
В рефрижераторе с бананами в порту Петербурга нашли порядка 50 килограммов кокаина
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
В порту Санкт-Петербурга нашли партию кокаина, спрятанную в грузе бананов, сообщила
пресс-служба Федеральной таможенной службы.
"Таможенники <...> обнаружили 50 килограммов кокаина среди бананов в одном из десяти рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост Гавань", — говорится в пресс-релизе.
Груз следовал из Африки
транзитом через Европу
в Узбекистан
.
Наркотики удалось найти при сканировании контейнера инспекционно-досмотровым комплексом — инспектор увидел на мониторе посторонние предметы в скрытой полости холодильника.
Из-под обшивки извлекли 50 упакованных брикетов с белым порошком. Ориентировочную стоимость партии на черном рынке в ведомстве оценили более чем в 450 миллионов рублей.
Открыто уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков", по ней может грозить пожизненное заключение.
ФСБ перехватила почти полтонны кокаина в Смоленской области