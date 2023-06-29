https://ria.ru/20230629/kokain-1881062832.html

В рефрижераторе с бананами в порту Петербурга нашли крупную партию кокаина

В рефрижераторе с бананами в порту Петербурга нашли крупную партию кокаина - РИА Новости, 29.06.2023

В рефрижераторе с бананами в порту Петербурга нашли крупную партию кокаина

В порту Санкт-Петербурга нашли партию кокаина, спрятанную в грузе бананов, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:00

2023-06-29T11:00

2023-06-29T12:13

происшествия

санкт-петербург

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В порту Санкт-Петербурга нашли партию кокаина, спрятанную в грузе бананов, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы. "Таможенники <...> обнаружили 50 килограммов кокаина среди бананов в одном из десяти рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост Гавань", — говорится в пресс-релизе.Груз следовал из Африки транзитом через Европу в Узбекистан. Наркотики удалось найти при сканировании контейнера инспекционно-досмотровым комплексом — инспектор увидел на мониторе посторонние предметы в скрытой полости холодильника.Из-под обшивки извлекли 50 упакованных брикетов с белым порошком. Ориентировочную стоимость партии на черном рынке в ведомстве оценили более чем в 450 миллионов рублей.Открыто уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков", по ней может грозить пожизненное заключение.

https://ria.ru/20230511/kokain-1870961355.html

санкт-петербург

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург