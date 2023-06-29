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В рефрижераторе с бананами в порту Петербурга нашли крупную партию кокаина - РИА Новости, 29.06.2023
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11:00 29.06.2023 (обновлено: 12:13 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/kokain-1881062832.html
В рефрижераторе с бананами в порту Петербурга нашли крупную партию кокаина
В рефрижераторе с бананами в порту Петербурга нашли крупную партию кокаина - РИА Новости, 29.06.2023
В рефрижераторе с бананами в порту Петербурга нашли крупную партию кокаина
В порту Санкт-Петербурга нашли партию кокаина, спрятанную в грузе бананов, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:00
2023-06-29T12:13
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В порту Санкт-Петербурга нашли партию кокаина, спрятанную в грузе бананов, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы. "Таможенники &lt;...&gt; обнаружили 50 килограммов кокаина среди бананов в одном из десяти рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост Гавань", — говорится в пресс-релизе.Груз следовал из Африки транзитом через Европу в Узбекистан. Наркотики удалось найти при сканировании контейнера инспекционно-досмотровым комплексом — инспектор увидел на мониторе посторонние предметы в скрытой полости холодильника.Из-под обшивки извлекли 50 упакованных брикетов с белым порошком. Ориентировочную стоимость партии на черном рынке в ведомстве оценили более чем в 450 миллионов рублей.Открыто уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков", по ней может грозить пожизненное заключение.
https://ria.ru/20230511/kokain-1870961355.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В рефрижераторе с бананами в порту Петербурга нашли крупную партию кокаина

В рефрижераторе с бананами в порту Петербурга нашли порядка 50 килограммов кокаина

© Фото : ФТС РоссииРефрижераторный контейнер, в котором таможенники обнаружили 50 килограммов кокаина
Рефрижераторный контейнер, в котором таможенники обнаружили 50 килограммов кокаина - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : ФТС России
Рефрижераторный контейнер, в котором таможенники обнаружили 50 килограммов кокаина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В порту Санкт-Петербурга нашли партию кокаина, спрятанную в грузе бананов, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.
"Таможенники <...> обнаружили 50 килограммов кокаина среди бананов в одном из десяти рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост Гавань", — говорится в пресс-релизе.
Груз следовал из Африки транзитом через Европу в Узбекистан.
Наркотики удалось найти при сканировании контейнера инспекционно-досмотровым комплексом — инспектор увидел на мониторе посторонние предметы в скрытой полости холодильника.
Из-под обшивки извлекли 50 упакованных брикетов с белым порошком. Ориентировочную стоимость партии на черном рынке в ведомстве оценили более чем в 450 миллионов рублей.
Открыто уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков", по ней может грозить пожизненное заключение.
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