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В Астане сообщили, что Кислицин имеет право запросить убежище в Казахстане - РИА Новости, 29.06.2023
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07:37 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/kislitsin-1881028263.html
В Астане сообщили, что Кислицин имеет право запросить убежище в Казахстане
В Астане сообщили, что Кислицин имеет право запросить убежище в Казахстане - РИА Новости, 29.06.2023
В Астане сообщили, что Кислицин имеет право запросить убежище в Казахстане
Задержанный в Алма-Ате сотрудник российской компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин имеет право запросить убежище в Казахстане, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T07:37
2023-06-29T07:37
казахстан
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россия
никита кислицин
евгений бобров
в мире
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АСТАНА, 29 июн - РИА Новости. Задержанный в Алма-Ате сотрудник российской компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин имеет право запросить убежище в Казахстане, заявил РИА Новости заместитель генерального прокурора республики Улан Байжанов. Ранее он сообщил, что Казахстан изучит основания, изложенные в запросах на экстрадицию Кислицина в США и Россию, поданных этими сторонами. Экстрадиционный запрос России будет иметь приоритет перед американским в связи с гражданством сотрудника F.A.C.C.T., отметил замгенпрокурора Казахстана. "Если он запросит убежище, то тогда включается третий алгоритм: наши соответствующие компетентные органы будут рассматривать его запрос. Если у него есть основания (опасаться - ред.), что выдача приведет к расправе, соответственно тогда дается срок на три месяца, экстрадиционный запрос продлевается", - сказал Байжанов, отвечая на вопрос, как долго Казахстан может рассматривать запросы на выдачу Кислицина в США или Россию. Таким образом, как отметил замгенпрокурора, "может так случиться, что мы обеим странам не выдадим". Компания по кибербезопасности F.A.C.C.T. в среду сообщила РИА Новости, что ее сотрудник Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане, по имеющейся информации - в связи с его прежней работой. В компании заявили, что оказывают ему всестороннюю поддержку и обратились в генконсульство России в Казахстане. Позднее генеральный консул РФ Евгений Бобров рассказал РИА Новости, что генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи Кислицина в Штаты.
https://ria.ru/20230629/kislitsin-1881026944.html
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казахстан, астана, россия, никита кислицин, евгений бобров, в мире
Казахстан, Астана, Россия, Никита Кислицин, Евгений Бобров, В мире
В Астане сообщили, что Кислицин имеет право запросить убежище в Казахстане

Прокуратура Казахстана: сотрудник F.A.C.C.T. Кислицин может запросить убежище в стране

© РИА Новости / Еркен СалиховЗдание прокуратуры Казахстана
Здание прокуратуры Казахстана - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Еркен Салихов
Здание прокуратуры Казахстана. Архивное фото
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АСТАНА, 29 июн - РИА Новости. Задержанный в Алма-Ате сотрудник российской компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин имеет право запросить убежище в Казахстане, заявил РИА Новости заместитель генерального прокурора республики Улан Байжанов.
Ранее он сообщил, что Казахстан изучит основания, изложенные в запросах на экстрадицию Кислицина в США и Россию, поданных этими сторонами. Экстрадиционный запрос России будет иметь приоритет перед американским в связи с гражданством сотрудника F.A.C.C.T., отметил замгенпрокурора Казахстана.
Наручники - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Казахстан изучит основания запросов на экстрадицию сотрудника F.A.C.C.T.
07:06
"Если он запросит убежище, то тогда включается третий алгоритм: наши соответствующие компетентные органы будут рассматривать его запрос. Если у него есть основания (опасаться - ред.), что выдача приведет к расправе, соответственно тогда дается срок на три месяца, экстрадиционный запрос продлевается", - сказал Байжанов, отвечая на вопрос, как долго Казахстан может рассматривать запросы на выдачу Кислицина в США или Россию.
Таким образом, как отметил замгенпрокурора, "может так случиться, что мы обеим странам не выдадим".
Компания по кибербезопасности F.A.C.C.T. в среду сообщила РИА Новости, что ее сотрудник Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане, по имеющейся информации - в связи с его прежней работой. В компании заявили, что оказывают ему всестороннюю поддержку и обратились в генконсульство России в Казахстане.
Позднее генеральный консул РФ Евгений Бобров рассказал РИА Новости, что генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи Кислицина в Штаты.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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