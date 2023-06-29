https://ria.ru/20230629/kislitsin-1881026944.html

Казахстан изучит основания запросов на экстрадицию сотрудника F.A.C.C.T.

Казахстан изучит основания запросов на экстрадицию сотрудника F.A.C.C.T. - РИА Новости, 29.06.2023

Казахстан изучит основания запросов на экстрадицию сотрудника F.A.C.C.T.

Казахстан изучит основания, изложенные в запросах на экстрадицию сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина в США и Россию, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T07:06

2023-06-29T07:06

2023-06-29T07:17

казахстан

сша

россия

никита кислицин

евгений бобров

алма-ата

в мире

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АСТАНА, 29 июн - РИА Новости. Казахстан изучит основания, изложенные в запросах на экстрадицию сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина в США и Россию, сообщил РИА Новости заместитель генерального прокурора Казахстана Улан Байжанов."Я в курсе, что есть запрос американской стороны. В дальнейшем <…> мы должны разобраться, во-первых, являются ли в Казахстане уголовно наказуемыми деяния, которые ему инкриминируют в США. Во-вторых, они (инициаторы запроса - ред.) должны нам представить соответствующие материалы, доказательства того, что основания, которые предполагают его экстрадицию, достаточно серьезные. Только после разбирательства будут приниматься меры", - сказал он.По словам Байжанова, аналогичная процедура будет применяться в случае рассмотрения запроса от российской стороны.Компания по кибербезопасности F.A.C.C.T. в среду сообщила РИА Новости, что ее сотрудник Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане, по имеющейся информации - в связи с его прежней работой. В компании заявили, что оказывают ему всестороннюю поддержку и обратились в генконсульство России в Казахстане.Позднее генеральный консул РФ Евгений Бобров рассказал РИА Новости, что генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи Кислицина в Штаты.

https://ria.ru/20230502/cherkasov-1869038822.html

казахстан

сша

россия

алма-ата

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казахстан, сша, россия, никита кислицин, евгений бобров, алма-ата, в мире