https://ria.ru/20230629/khakery-1881066695.html

России нужны белые хакеры, заявил депутат

России нужны белые хакеры, заявил депутат - РИА Новости, 29.06.2023

России нужны белые хакеры, заявил депутат

РФ нужны высококвалифицированные бойцы киберфронта ("белые хакеры"), для этого нужно модернизировать законодательство, ввести туда соответствующие определения,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:10

2023-06-29T11:10

2023-06-29T11:10

россия

антон горелкин

максут шадаев

ростелеком

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. РФ нужны высококвалифицированные бойцы киберфронта ("белые хакеры"), для этого нужно модернизировать законодательство, ввести туда соответствующие определения, исключающие двойное толкование работы хакеров по проверке систем, заявил РИА Новости депутат ГД Антон Горелкин. "Стране нужны высококвалифицированные бойцы киберфронта, которые не только умеют отражать атаки, но и анализировать нашу линию обороны, искать в ней уязвимости, предупреждать о них. И конечно, для этого нужно модернизировать наше законодательство, вводить туда соответствующие определения, исключающие двойное толкование и лишние риски", - сказал он. Депутат напомнил, что в начале 2022 года предлагал Минцифры рассмотреть механизмы легализации деятельности "белых хакеров" и распространения на них мер поддержки ИТ-сектора. Ранее Минцифры РФ отмечало, что более 8 тысяч человек приняли участие в проверке портала "Госуслуги" на прочность, всего за время проведения проекта было обнаружено 34 уязвимости, большинство из которых со средним и низким уровнем критичности. В феврале глава ведомства Максут Шадаев заявил, что Минцифры совместно с "Ростелекомом" запускают программу по поиску уязвимостей (багбаунти - bug bounty) на портале "Госуслуги". По мнению ведомства, итоги проекта показали, что работа исследователей помогла улучшить систему безопасности портала "Госуслуги". При этом доступа к внутренним данным не было - участники работали только на внешнем периметре, а найденные уязвимости полностью контролировались системами мониторинга (чтобы их нельзя было использовать для взлома).

https://ria.ru/20230525/khakery-1874013753.html

https://ria.ru/20230418/kanaly-1866029571.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, антон горелкин, максут шадаев, ростелеком, госдума рф, технологии