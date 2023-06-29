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Аэропорт Хельсинки снял строгий запрет на провоз жидкостей в ручной клади
Аэропорт Хельсинки снял строгий запрет на провоз жидкостей в ручной клади - РИА Новости, 29.06.2023
Аэропорт Хельсинки снял строгий запрет на провоз жидкостей в ручной клади
Аэропорт Хельсинки снял строгие ограничения по провозу жидкостей в ручной клади, сообщает сайт воздушной гавани. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:39
2023-06-29T16:39
2023-06-29T16:39
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Аэропорт Хельсинки снял строгие ограничения по провозу жидкостей в ручной клади, сообщает сайт воздушной гавани.Пассажирам разрешено не только иметь при себе до двух литров, например, воды, кремов, но и держать их в емкостях более 100 миллилитров. Более того, это даже не надо показывать сотрудникам службы безопасности. Также теперь нет необходимости извлекать из сумок электронику.Сотрудники аэропорта объяснили, что новые процедуры контроля стали возможны благодаря установке более современного оборудования. Там появились сканирующие устройства, которые работают по принципу компьютерной томографии.В России пассажиры могут провозить в ручной клади жидкости, относящиеся к неопасным, общей емкостью не более литра. При этом каждый флакон должен быть вместимостью не более 100 миллилитров. Все бутылочки должны быть в прозрачном пакете. Ограничения не распространяются на детские питание, лекарства и напитки из duty free.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, хельсинки, пассажиры, финляндия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Хельсинки, Пассажиры, Финляндия
Аэропорт Хельсинки снял строгий запрет на провоз жидкостей в ручной клади
В аэропорту Хельсинки пассажиры могут проносить на борт до двух литров жидкости