https://ria.ru/20230629/finlyandiya-1881207732.html

Аэропорт Хельсинки снял строгий запрет на провоз жидкостей в ручной клади

Аэропорт Хельсинки снял строгий запрет на провоз жидкостей в ручной клади - РИА Новости, 29.06.2023

Аэропорт Хельсинки снял строгий запрет на провоз жидкостей в ручной клади

Аэропорт Хельсинки снял строгие ограничения по провозу жидкостей в ручной клади, сообщает сайт воздушной гавани. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:39

2023-06-29T16:39

2023-06-29T16:39

туризм

туризм

новости - туризм

хельсинки

пассажиры

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154794/59/1547945915_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6d02de344d874f4c1208db9291c69b8.jpg

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Аэропорт Хельсинки снял строгие ограничения по провозу жидкостей в ручной клади, сообщает сайт воздушной гавани.Пассажирам разрешено не только иметь при себе до двух литров, например, воды, кремов, но и держать их в емкостях более 100 миллилитров. Более того, это даже не надо показывать сотрудникам службы безопасности. Также теперь нет необходимости извлекать из сумок электронику.Сотрудники аэропорта объяснили, что новые процедуры контроля стали возможны благодаря установке более современного оборудования. Там появились сканирующие устройства, которые работают по принципу компьютерной томографии.В России пассажиры могут провозить в ручной клади жидкости, относящиеся к неопасным, общей емкостью не более литра. При этом каждый флакон должен быть вместимостью не более 100 миллилитров. Все бутылочки должны быть в прозрачном пакете. Ограничения не распространяются на детские питание, лекарства и напитки из duty free.

https://ria.ru/20230628/puteshestviya-1880700048.html

хельсинки

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, хельсинки, пассажиры, финляндия