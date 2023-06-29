https://ria.ru/20230629/evropa-1880985843.html

Европа ищет трещину в военной мощи России

Европа ищет трещину в военной мощи России - РИА Новости, 29.06.2023

Европа ищет трещину в военной мощи России

Сегодня в Брюсселе открывается двухдневный саммит Евросоюза — и в центре внимания традиционно Украина: лидеры 28 стран выразят свою приверженность финансовой и... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:00

2023-06-29T08:00

2023-06-29T08:02

аналитика

россия

украина

китай

йенс столтенберг

жозеп боррель

евросоюз

нато

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Сегодня в Брюсселе открывается двухдневный саммит Евросоюза — и в центре внимания традиционно Украина: лидеры 28 стран выразят свою приверженность финансовой и военной поддержке Киева столько, сколько потребуется. Но и событиям минувших выходных в России будет уделено много внимания — хотя такого пункта и нет в официальной повестке. Но об этом чуть позже.С каждым саммитом Евросоюз все больше внимания уделяет внешним делам — и тому, что происходит в других странах. В случае с Украиной это оправдывается тем, что все происходящее там непосредственно затрагивает ЕС, ведь Киеву пообещали членство в Евросоюзе, да и вообще — "эти русские развязали войну в Европе"! То, что именно намерение провести евроинтеграцию и атлантизацию Украины спровоцировало и события 2014 года, и начало СВО, в Евросоюзе просто игнорируют, делая вид, что не понимают, о чем вообще идет речь. ЕС — миролюбивый политико-экономический союз, при чем здесь вопросы войны и мира, безопасности, мы просто пошли навстречу украинскому европейскому выбору!Однако встреча в Брюсселе начнется совместным обедом лидеров ЕС с приглашенным на саммит генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а потому и так формальная грань между европейскими и атлантическими структурами становится все менее заметной. Нет, принимать Украину в НАТО — как и в ЕС — никто не собирается, но вовсе не потому, что не хотят, а потому, что не могут. Почувствуйте разницу.На повестке нынешнего саммита три главные темы: сначала Украина, потом миграция, третий вопрос — Китай. По украинскому вопросу все понятно: заверения в намерении стоять вместе с Киевом, разговоры о вариантах использования замороженных российских активов для восстановления Украины (здесь ничего нового нет — пойти на конфискацию европейцы пока что не готовы). С миграцией тоже особых подвижек не ожидается — выразят озабоченность недавней массовой гибелью нелегалов в море. А вот по Китаю можно ожидать жарких, но непубличных дебатов, потому что большинству европейцев (и элит, и обывателей) категорически не хочется продолжать движение по пути развода с Пекином. Но делать это все сложнее — атлантическая часть европейских элит все активнее толкает ситуацию именно в этом направлении. Используя для этого в том числе украинскую тему. Вот и на нынешнем саммите, судя по всему, будет принято обращение к КНР с просьбой "повлиять на Россию, чтобы та завершила конфликт на территории Украины". То есть Брюссель призывает Пекин надавить на Москву, с тем чтобы отдать Украину Западу. Несложно догадаться, как к этой просьбе отнесутся китайские руководители. Тем более что это ведь не какой-то пацифистский призыв — европейцы прямо связывают будущее своих отношений с Китаем с позицией, которую Пекин занимает в отношении конфликта на Украине. Не присоединитесь к нашему давлению на Россию (хотя бы на словах), мы будем вынуждены уменьшить свою зависимость от вас. Очень похоже на шантаж — абсолютно бесполезный в отношении Китая и поистине самоубийственный для Европы. Китай совершенно не хочет терять связи и торговлю с Европой — и, зная, насколько болезненным этот разрыв будет для Старого Света, надеется на разум и прагматизм европейских элит. И постоянно призывает их к самостоятельности, но это как раз то, что в Европе становится все более дефицитным.Причем не только самостоятельное поведение, но и самостоятельное мышление, что проявляется и в оценках, которые европейцы дают событиям 24 июня в России и их последствиям. В Брюсселе они будут обсуждать их за закрытыми дверями, обмениваясь в том числе и имеющимися у них данными разведок, но уже прозвучавшие заявления дают представления о ходе европейской мысли. Россия ослабла, она может стать сговорчивее, нужно поднажать и усилить поддержку Киева.Еще в понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что неудачная попытка мятежа "Группы Вагнера" свидетельствует "о трещинах в военной мощи Москвы, которые вызвала война на Украине". А генсек НАТО Столтенберг сказал, что "попытка мятежа в России демонстрирует, что Москва допустила стратегическую ошибку, развязав войну против Украины".Трещины в военной мощи? Все ровно наоборот: как раз усвоенные уроки и причин, и результатов быстрого урегулирования бунта "Вагнера" позволят нашему руководству приступить к немедленному исправлению тонких мест и проблем в нашей военной организации. Они и так в основном были известны, но сейчас стали и гораздо лучше понятны, и вскрылись возможные огромные побочные эффекты от них. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее — Россия действительно пережила сильнейший стресс, но сумела выйти из него максимально аккуратно и грамотно. Не подвергнув при этом опасности ситуацию на фронте.Попытка Столтенберга представить мятеж доказательством "стратегической ошибки" самого факта СВО никак не связана с реальностью. Точно так же, как совершенно нелепы и надежды на то, что "вот теперь Путин испугается за свою власть и будет искать пути завершения войны на Украине", — все ровно наоборот. Путин переживал не за власть — которой, напомним, ничто в реальности не угрожало, а из-за возможного кровопролития и смуты, и из-за того, как все это могло сказаться на ситуации на фронте.Пройдя это испытание и Россия, и Путин будут еще жестче настроены на победу, на то, чтобы сделать нашу армию сильнее. Именно из этого нужно исходить всем — включая европейцев.

https://ria.ru/20230628/ssha-1880774803.html

https://ria.ru/20230627/evropa-1880232608.html

https://ria.ru/20230625/zapad-1880233668.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, россия, украина, китай, йенс столтенберг, жозеп боррель, евросоюз, нато