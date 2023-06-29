https://ria.ru/20230629/erdogan-1881200201.html

Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Швеции

Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 29.06.2023

Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Швеции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию сожжения Корана в Швеции "подлой", по его словам, Анкара не поддастся политике угроз и провокаций. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:04

2023-06-29T16:04

2023-06-29T21:17

в мире

швеция

турция

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 29 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию сожжения Корана в Швеции "подлой", по его словам, Анкара не поддастся политике угроз и провокаций.Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня — в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста"."Враги ислама и человечества пытаются омрачить этот праздник провокациями, совершаемыми под защитой полиции. Подлое нападение в Швеции — одна из них. Те, кто допускает это, и те, кто потворствует этому подлому акту, не смогут реализовать свои амбиции. Мы не поддадимся политике провокаций и угроз", — сказал Эрдоган в своем видеообращении к однопартийцам в четверг.

https://ria.ru/20230629/putin-1881188239.html

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Наталья Макарова

в мире, швеция, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган