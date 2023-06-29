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Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 29.06.2023
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16:04 29.06.2023 (обновлено: 21:17 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/erdogan-1881200201.html
Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Швеции
Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 29.06.2023
Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Швеции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию сожжения Корана в Швеции "подлой", по его словам, Анкара не поддастся политике угроз и провокаций. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:04
2023-06-29T21:17
в мире
швеция
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 29 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию сожжения Корана в Швеции "подлой", по его словам, Анкара не поддастся политике угроз и провокаций.Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня — в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".&quot;Враги ислама и человечества пытаются омрачить этот праздник провокациями, совершаемыми под защитой полиции. Подлое нападение в Швеции — одна из них. Те, кто допускает это, и те, кто потворствует этому подлому акту, не смогут реализовать свои амбиции. Мы не поддадимся политике провокаций и угроз&quot;, — сказал Эрдоган в своем видеообращении к однопартийцам в четверг.
https://ria.ru/20230629/putin-1881188239.html
швеция
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в мире, швеция, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Швеция, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Швеции

Эрдоган назвал акцию по сожжению Корана в Швеции подлым нападением

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКоран в мечети
Коран в мечети - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Коран в мечети. Архивное фото
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АНКАРА, 29 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию сожжения Корана в Швеции "подлой", по его словам, Анкара не поддастся политике угроз и провокаций.
Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня — в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".
«

"Враги ислама и человечества пытаются омрачить этот праздник провокациями, совершаемыми под защитой полиции. Подлое нападение в Швеции — одна из них. Те, кто допускает это, и те, кто потворствует этому подлому акту, не смогут реализовать свои амбиции. Мы не поддадимся политике провокаций и угроз", — сказал Эрдоган в своем видеообращении к однопартийцам в четверг.

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В миреШвецияТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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