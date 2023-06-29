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Дзуппи обсудил с Ушаковым контакты России и Украины в текущих условиях - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/dzuppi-1881036559.html
Дзуппи обсудил с Ушаковым контакты России и Украины в текущих условиях
Дзуппи обсудил с Ушаковым контакты России и Украины в текущих условиях - РИА Новости, 29.06.2023
Дзуппи обсудил с Ушаковым контакты России и Украины в текущих условиях
Папский посланник по Украине кардинал Маттео Дзуппи обсуждал с помощником президента РФ Юрием Ушаковым возможность ведения переговоров между Украиной и Россией, РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T09:37
2023-06-29T09:37
специальная военная операция на украине
маттео дзуппи
юрий ушаков
россия
украина
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Папский посланник по Украине кардинал Маттео Дзуппи обсуждал с помощником президента РФ Юрием Ушаковым возможность ведения переговоров между Украиной и Россией, даже если не удается остановить боевые действия, рассказал РИА Новости поддерживающий отношения с папой Римским Франциском глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. "Речь шла о переговорах между Украиной и Россией. Участники переговоров в принципе оформляются, и тем самым они начались. Посредничество Дзуппи будет продолжаться. Позиция в том, что переговоры должны идти, даже если пока не удается остановить боевые действия", – рассказал он. Кардинал Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре. Официальная программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной. Как указывали источники в Русской православной церкви, встреча Дзуппи с патриархом Кириллом возможна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами сообщил, что с Дзуппи проведет встречу Ушаков.
https://ria.ru/20230627/mid-1880801625.html
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маттео дзуппи, юрий ушаков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Маттео Дзуппи, Юрий Ушаков, Россия, Украина
Дзуппи обсудил с Ушаковым контакты России и Украины в текущих условиях

Глава Союза староверов Севастьянов: Дзуппи обсудил с Ушаковым контакты России и Украины

© AP Photo / Domenico StinellisКардинал Маттео Дзуппи
Кардинал Маттео Дзуппи - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Domenico Stinellis
Кардинал Маттео Дзуппи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Папский посланник по Украине кардинал Маттео Дзуппи обсуждал с помощником президента РФ Юрием Ушаковым возможность ведения переговоров между Украиной и Россией, даже если не удается остановить боевые действия, рассказал РИА Новости поддерживающий отношения с папой Римским Франциском глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
"Речь шла о переговорах между Украиной и Россией. Участники переговоров в принципе оформляются, и тем самым они начались. Посредничество Дзуппи будет продолжаться. Позиция в том, что переговоры должны идти, даже если пока не удается остановить боевые действия", – рассказал он.
Кардинал Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре. Официальная программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной. Как указывали источники в Русской православной церкви, встреча Дзуппи с патриархом Кириллом возможна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами сообщил, что с Дзуппи проведет встречу Ушаков.
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Специальная военная операция на УкраинеМаттео ДзуппиЮрий УшаковРоссияУкраина
 
 
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