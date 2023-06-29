https://ria.ru/20230629/dzuppi-1881036559.html

Дзуппи обсудил с Ушаковым контакты России и Украины в текущих условиях

Дзуппи обсудил с Ушаковым контакты России и Украины в текущих условиях - РИА Новости, 29.06.2023

Дзуппи обсудил с Ушаковым контакты России и Украины в текущих условиях

Папский посланник по Украине кардинал Маттео Дзуппи обсуждал с помощником президента РФ Юрием Ушаковым возможность ведения переговоров между Украиной и Россией, РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T09:37

2023-06-29T09:37

2023-06-29T09:37

специальная военная операция на украине

маттео дзуппи

юрий ушаков

россия

украина

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Папский посланник по Украине кардинал Маттео Дзуппи обсуждал с помощником президента РФ Юрием Ушаковым возможность ведения переговоров между Украиной и Россией, даже если не удается остановить боевые действия, рассказал РИА Новости поддерживающий отношения с папой Римским Франциском глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. "Речь шла о переговорах между Украиной и Россией. Участники переговоров в принципе оформляются, и тем самым они начались. Посредничество Дзуппи будет продолжаться. Позиция в том, что переговоры должны идти, даже если пока не удается остановить боевые действия", – рассказал он. Кардинал Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре. Официальная программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной. Как указывали источники в Русской православной церкви, встреча Дзуппи с патриархом Кириллом возможна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами сообщил, что с Дзуппи проведет встречу Ушаков.

https://ria.ru/20230627/mid-1880801625.html

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украина

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Влада Копылова

маттео дзуппи, юрий ушаков, россия, украина