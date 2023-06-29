https://ria.ru/20230629/drg-1881053216.html

В Луганске рассказали, как украинская ДРГ подорвалась на своих же минах

В Луганске рассказали, как украинская ДРГ подорвалась на своих же минах - РИА Новости, 29.06.2023

В Луганске рассказали, как украинская ДРГ подорвалась на своих же минах

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвалась на собственных минах у села Стельмаховка в ЛНР и понесла потери, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:23

2023-06-29T10:23

2023-06-29T10:23

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

луганск

украина

андрей марочко

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвалась на собственных минах у села Стельмаховка в ЛНР и понесла потери, сообщил РИА Новости в четверг военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля, в районе населенного пункта Стельмаховка была выявлена ДРГ вооруженных формирований Украины численностью 12 человек, которая, используя рельеф местности, продвигалась к нашим передовым позициям", - рассказал Марочко. С его слов, по пути следования группа вышла на участок местности, на котором сутки ранее работало украинское инженерное подразделение и производило минирование. Несогласованные действия в дальнейшем привели к потерям среди ДРГ. "В результате несогласованности действий диверсанты подорвались на собственных минах и, понеся потери в количестве четырех военнослужащих, отступили, эвакуировав раненых", - отметил Марочко.

https://ria.ru/20230619/drg-1879090891.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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