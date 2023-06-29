https://ria.ru/20230629/drg-1881053216.html
В Луганске рассказали, как украинская ДРГ подорвалась на своих же минах
В Луганске рассказали, как украинская ДРГ подорвалась на своих же минах - РИА Новости, 29.06.2023
В Луганске рассказали, как украинская ДРГ подорвалась на своих же минах
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвалась на собственных минах у села Стельмаховка в ЛНР и понесла потери, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:23
2023-06-29T10:23
2023-06-29T10:23
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
луганск
украина
андрей марочко
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвалась на собственных минах у села Стельмаховка в ЛНР и понесла потери, сообщил РИА Новости в четверг военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля, в районе населенного пункта Стельмаховка была выявлена ДРГ вооруженных формирований Украины численностью 12 человек, которая, используя рельеф местности, продвигалась к нашим передовым позициям", - рассказал Марочко. С его слов, по пути следования группа вышла на участок местности, на котором сутки ранее работало украинское инженерное подразделение и производило минирование. Несогласованные действия в дальнейшем привели к потерям среди ДРГ. "В результате несогласованности действий диверсанты подорвались на собственных минах и, понеся потери в количестве четырех военнослужащих, отступили, эвакуировав раненых", - отметил Марочко.
https://ria.ru/20230619/drg-1879090891.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Луганск, Украина, Андрей Марочко, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Луганске рассказали, как украинская ДРГ подорвалась на своих же минах
Марочко заявил, что украинская ДРГ подорвалась на собственных минах у Стельмаховки в ЛНР