https://ria.ru/20230629/chay-1881169708.html

Эстонские военнослужащие вынуждены пить чай российского производства

Эстонские военнослужащие вынуждены пить чай российского производства - РИА Новости, 29.06.2023

Эстонские военнослужащие вынуждены пить чай российского производства

Эстонские военнослужащие вынуждены пить чай российского производства, поскольку контракты на его поставку заключили до начала спецоперации, сообщил портал... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:38

2023-06-29T14:38

2023-06-29T15:41

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн — РИА Новости. Эстонские военнослужащие вынуждены пить чай российского производства, поскольку контракты на его поставку заключили до начала спецоперации, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR."В сухпаек военнослужащих Сил обороны Эстонии входит произведенный в Санкт-Петербурге чай Greenfield. Центр оборонных инвестиций взял на себя финансовые обязательства до начала конфликта между Россией и Украиной, и поменять марку чая впоследствии было невозможно", — говорится в публикации.С началом конфликта эстонские сети розничной торговли отказались от продукции российского производства. В числе прочего с полок исчезла популярная марка чая Greenfield. Как пишет издание, если решение сетей отказаться от российской продукции избавило жителей Эстонии от необходимости делать моральный выбор, то у военнослужащих Сил обороны выбора пока нет.Пресс-секретарь Центра оборонных инвестиций Ханна Хейннурм пояснила, что тендер на поставку пайков состоялся в 2020 году. По ее словам, первая и вторая партия продуктового пайка действительно включают чай Greenfield. Чай заменят в третьей партии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, эстония, санкт-петербург