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Эстонские военнослужащие вынуждены пить чай российского производства - РИА Новости, 29.06.2023
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14:38 29.06.2023 (обновлено: 15:41 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/chay-1881169708.html
Эстонские военнослужащие вынуждены пить чай российского производства
Эстонские военнослужащие вынуждены пить чай российского производства - РИА Новости, 29.06.2023
Эстонские военнослужащие вынуждены пить чай российского производства
Эстонские военнослужащие вынуждены пить чай российского производства, поскольку контракты на его поставку заключили до начала спецоперации, сообщил портал... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:38
2023-06-29T15:41
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн — РИА Новости. Эстонские военнослужащие вынуждены пить чай российского производства, поскольку контракты на его поставку заключили до начала спецоперации, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.&quot;В сухпаек военнослужащих Сил обороны Эстонии входит произведенный в Санкт-Петербурге чай Greenfield. Центр оборонных инвестиций взял на себя финансовые обязательства до начала конфликта между Россией и Украиной, и поменять марку чая впоследствии было невозможно&quot;, — говорится в публикации.С началом конфликта эстонские сети розничной торговли отказались от продукции российского производства. В числе прочего с полок исчезла популярная марка чая Greenfield. Как пишет издание, если решение сетей отказаться от российской продукции избавило жителей Эстонии от необходимости делать моральный выбор, то у военнослужащих Сил обороны выбора пока нет.Пресс-секретарь Центра оборонных инвестиций Ханна Хейннурм пояснила, что тендер на поставку пайков состоялся в 2020 году. По ее словам, первая и вторая партия продуктового пайка действительно включают чай Greenfield. Чай заменят в третьей партии.
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в мире, россия, эстония, санкт-петербург
В мире, Россия, Эстония, Санкт-Петербург
Эстонские военнослужащие вынуждены пить чай российского производства

Эстонские военнослужащие, несмотря на санкции, вынуждены пить чай российского производства

© Фото : ERR / Siim LõviСухпаек эстонских военнослужащих
Сухпаек эстонских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : ERR / Siim Lõvi
Сухпаек эстонских военнослужащих
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн — РИА Новости. Эстонские военнослужащие вынуждены пить чай российского производства, поскольку контракты на его поставку заключили до начала спецоперации, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.
«

"В сухпаек военнослужащих Сил обороны Эстонии входит произведенный в Санкт-Петербурге чай Greenfield. Центр оборонных инвестиций взял на себя финансовые обязательства до начала конфликта между Россией и Украиной, и поменять марку чая впоследствии было невозможно", — говорится в публикации.

С началом конфликта эстонские сети розничной торговли отказались от продукции российского производства. В числе прочего с полок исчезла популярная марка чая Greenfield. Как пишет издание, если решение сетей отказаться от российской продукции избавило жителей Эстонии от необходимости делать моральный выбор, то у военнослужащих Сил обороны выбора пока нет.
Пресс-секретарь Центра оборонных инвестиций Ханна Хейннурм пояснила, что тендер на поставку пайков состоялся в 2020 году. По ее словам, первая и вторая партия продуктового пайка действительно включают чай Greenfield. Чай заменят в третьей партии.
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