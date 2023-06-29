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Путин захотел попробовать замороженный чай, оказавшийся муляжом - РИА Новости, 29.06.2023
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17:02 29.06.2023 (обновлено: 17:03 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/asi-1881227932.html
Путин захотел попробовать замороженный чай, оказавшийся муляжом
Путин захотел попробовать замороженный чай, оказавшийся муляжом - РИА Новости, 29.06.2023
Путин захотел попробовать замороженный чай, оказавшийся муляжом
Президент России Владимир Путин заинтересовался замороженным чаем отечественного производителя Original eco food brand и согласился его попробовать. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:02
2023-06-29T17:03
технологии
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
илья ильф
евгений петров (писатель)
самарская область
москва
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заинтересовался замороженным чаем отечественного производителя Original eco food brand и согласился его попробовать. Путин осмотрел выставку перспективных отечественных компаний. Она проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ). Компания Original eco food brand привезла свои товары на выставку, победив в конкурсе новых отечественных брендов. Как рассказала сотрудница Original eco food brand, холодная смесь используется для приготовления настоящего горячего напитка. А ягоды, которые в нее добавляют, собираются в экологически чистых районах страны. "Мы мечтаем, чтобы когда-нибудь в вашей знаменитой кружке оказался наш северный чай", - призналась девушка, на что Путин с готовностью отреагировал. "Давайте", - согласился он, рассматривая одну такую упаковку и явно заинтересовавшись. Но покрутив ее в руках и поняв, что это муляж, президент посетовал. "Просил приехать в гости и сказал, что старушка-мама будет очень рада. Но адреса не оставил", - пересказал он эпизод из "Золотого теленка" Ильи Ильфа и Евгения Петрова. "Так же и здесь", - в шутку пожурил Путин. Девушка поспешила объяснить, что замороженный продукт не получилось бы сохранить на стенде, и пообещала обязательно прислать президенту такой чай. Конкурс новых отечественных брендов проводится по поручению президента. Его задача - поддержать молодые российские компании, которые могут способствовать "перезагрузке" экономической и социальной сферы страны. Всего на конкурс поступило около 5 тыс. заявок со всей страны. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тыс. заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230). Победителями стали более 30 российских компаний. Выставка проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ).
https://ria.ru/20230629/putin-1881187845.html
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технологии, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), илья ильф, евгений петров (писатель), самарская область, москва
Технологии, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Илья Ильф, Евгений Петров (писатель), Самарская область, Москва
Путин захотел попробовать замороженный чай, оказавшийся муляжом

Путин в рамках форума АСИ захотел попробовать замороженный чай, оказавшийся муляжом

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает выставку перспективных отечественных компаний на площадке форума "Сильные идеи для нового времени 2023" в Москве
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку перспективных отечественных компаний на площадке форума Сильные идеи для нового времени 2023 в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку перспективных отечественных компаний на площадке форума "Сильные идеи для нового времени 2023" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заинтересовался замороженным чаем отечественного производителя Original eco food brand и согласился его попробовать.
Путин осмотрел выставку перспективных отечественных компаний. Она проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Президент РФ Владимир Путин фотографируется после посещения выставки перспективных отечественных компаний на площадке форума Сильные идеи для нового времени 2023 в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Путину на выставке форума АСИ показали систему распознавания лиц Ovision
Вчера, 15:22
Компания Original eco food brand привезла свои товары на выставку, победив в конкурсе новых отечественных брендов. Как рассказала сотрудница Original eco food brand, холодная смесь используется для приготовления настоящего горячего напитка. А ягоды, которые в нее добавляют, собираются в экологически чистых районах страны.
"Мы мечтаем, чтобы когда-нибудь в вашей знаменитой кружке оказался наш северный чай", - призналась девушка, на что Путин с готовностью отреагировал. "Давайте", - согласился он, рассматривая одну такую упаковку и явно заинтересовавшись.
Но покрутив ее в руках и поняв, что это муляж, президент посетовал. "Просил приехать в гости и сказал, что старушка-мама будет очень рада. Но адреса не оставил", - пересказал он эпизод из "Золотого теленка" Ильи Ильфа и Евгения Петрова. "Так же и здесь", - в шутку пожурил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Путин отметил необходимость целенаправленно продвигать отечественные бренды
Вчера, 15:53
Девушка поспешила объяснить, что замороженный продукт не получилось бы сохранить на стенде, и пообещала обязательно прислать президенту такой чай.
Конкурс новых отечественных брендов проводится по поручению президента. Его задача - поддержать молодые российские компании, которые могут способствовать "перезагрузке" экономической и социальной сферы страны. Всего на конкурс поступило около 5 тыс. заявок со всей страны. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тыс. заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230). Победителями стали более 30 российских компаний. Выставка проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ).
LIVE: Путин на выставке АСИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Путин на выставке АСИ
Вчера, 14:56
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Илья ИльфЕвгений Петров (писатель)Самарская областьМосква
 
 
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