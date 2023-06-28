https://ria.ru/20230628/zhivotnye-1880947263.html

В Госдуму внесли проект об ответственности при отказе от животных

В Госдуму внесли проект об ответственности при отказе от животных - РИА Новости, 28.06.2023

В Госдуму внесли проект об ответственности при отказе от животных

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий владельцев животных в случае отказа от питомца передавать его новому владельцу или в приют, следует из электронной... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:06

2023-06-28T17:06

2023-06-28T17:06

общество

госдума рф

кпрф

животные

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, обязывающий владельцев животных в случае отказа от питомца передавать его новому владельцу или в приют, следует из электронной базы ГД. Проект был внесён членом комитета ГД по госстроительству и законодательству Анжеликой Глазковой (КПРФ). Законопроектом устанавливается, что в случае отказа от животного или невозможности его дальнейшего содержания владелец обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, с передачей ветеринарного паспорта и родословной при наличии. Если владелец не передал животное новому хозяину или приюту, то он будет обязан возместить все расходы, связанные с отловом, помещением в приют и содержанием животного. Проектом также вводится понятие идентификации животных как способ обозначения индивидуализации путем нанесения несмываемых или неснимаемых меток или другими способами, при условии, что они исключают причинение вреда здоровью животного. Кроме того, законопроектом устанавливается обязанности приютов проводить стерилизацию животного в пятнадцатидневный срок после его поступления в приют, если его хозяин не объявился, и иметь в штате ветеринара или договор с организацией, оказывающей ветеринарные услуги. Инициатива также определяет, что деятельность по содержанию приютов не является предпринимательской, однако владельцами приютов могут быть физлица и юрлица, если это не основная деятельность предпринимателя.

https://ria.ru/20230613/zhivotnye-1877809490.html

https://ria.ru/20230519/soznanie-1872984864.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, госдума рф, кпрф, животные