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В Госдуму внесли проект об ответственности при отказе от животных - РИА Новости, 28.06.2023
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17:06 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/zhivotnye-1880947263.html
В Госдуму внесли проект об ответственности при отказе от животных
В Госдуму внесли проект об ответственности при отказе от животных - РИА Новости, 28.06.2023
В Госдуму внесли проект об ответственности при отказе от животных
В Госдуму внесли законопроект, обязывающий владельцев животных в случае отказа от питомца передавать его новому владельцу или в приют, следует из электронной... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:06
2023-06-28T17:06
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, обязывающий владельцев животных в случае отказа от питомца передавать его новому владельцу или в приют, следует из электронной базы ГД. Проект был внесён членом комитета ГД по госстроительству и законодательству Анжеликой Глазковой (КПРФ). Законопроектом устанавливается, что в случае отказа от животного или невозможности его дальнейшего содержания владелец обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, с передачей ветеринарного паспорта и родословной при наличии. Если владелец не передал животное новому хозяину или приюту, то он будет обязан возместить все расходы, связанные с отловом, помещением в приют и содержанием животного. Проектом также вводится понятие идентификации животных как способ обозначения индивидуализации путем нанесения несмываемых или неснимаемых меток или другими способами, при условии, что они исключают причинение вреда здоровью животного. Кроме того, законопроектом устанавливается обязанности приютов проводить стерилизацию животного в пятнадцатидневный срок после его поступления в приют, если его хозяин не объявился, и иметь в штате ветеринара или договор с организацией, оказывающей ветеринарные услуги. Инициатива также определяет, что деятельность по содержанию приютов не является предпринимательской, однако владельцами приютов могут быть физлица и юрлица, если это не основная деятельность предпринимателя.
https://ria.ru/20230613/zhivotnye-1877809490.html
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общество, госдума рф, кпрф, животные
Общество, Госдума РФ, КПРФ, Животные
В Госдуму внесли проект об ответственности при отказе от животных

В Госдуму внесли проект о передаче животных в приют или новому хозяину при отказе от них

© РИА Новости / Евгений БиятовСобаки в вольере приюта для бездомных животных
Собаки в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Собаки в вольере приюта для бездомных животных. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, обязывающий владельцев животных в случае отказа от питомца передавать его новому владельцу или в приют, следует из электронной базы ГД.
Проект был внесён членом комитета ГД по госстроительству и законодательству Анжеликой Глазковой (КПРФ).
Законопроектом устанавливается, что в случае отказа от животного или невозможности его дальнейшего содержания владелец обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, с передачей ветеринарного паспорта и родословной при наличии.
Если владелец не передал животное новому хозяину или приюту, то он будет обязан возместить все расходы, связанные с отловом, помещением в приют и содержанием животного.
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Проектом также вводится понятие идентификации животных как способ обозначения индивидуализации путем нанесения несмываемых или неснимаемых меток или другими способами, при условии, что они исключают причинение вреда здоровью животного.
Кроме того, законопроектом устанавливается обязанности приютов проводить стерилизацию животного в пятнадцатидневный срок после его поступления в приют, если его хозяин не объявился, и иметь в штате ветеринара или договор с организацией, оказывающей ветеринарные услуги.
Инициатива также определяет, что деятельность по содержанию приютов не является предпринимательской, однако владельцами приютов могут быть физлица и юрлица, если это не основная деятельность предпринимателя.
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