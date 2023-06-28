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Балицкий заявил, что ВСУ не смогут захватить Запорожскую АЭС - РИА Новости, 28.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/zaes-1880912531.html
Балицкий заявил, что ВСУ не смогут захватить Запорожскую АЭС
Балицкий заявил, что ВСУ не смогут захватить Запорожскую АЭС - РИА Новости, 28.06.2023
Балицкий заявил, что ВСУ не смогут захватить Запорожскую АЭС
Украинская армия физически не способна захватить Запорожскую атомную электростанцию, заявил в эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора Запорожской области... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:56
2023-06-28T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
украина
запорожская аэс
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинская армия физически не способна захватить Запорожскую атомную электростанцию, заявил в эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, ЗАЭС сегодня работает в штатном режиме, там не проводилось никакого минирования. "Они (ВСУ) обстреливают периферию – бьют, как обычно, по периферийным подстанциям – это есть, а никакого минирования нет. Станция под контролем… Мы не видим никакой, сегодня и военные – мы постоянно разговариваем с ними на эту тему... Возможности у противника захватить эту станцию физически нет. Тем более они выдохлись на своих каких-то бездарных контрнаступлениях, на которых потеряли самый свой ударный ресурс", - сказал Балицкий. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные ранее регулярно обстреливали Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230626/katastrofa-1880411990.html
россия
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безопасность, россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украина, запорожская аэс, энергодар, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская АЭС, Энергодар, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий заявил, что ВСУ не смогут захватить Запорожскую АЭС

Балицкий заявил, что у украинской армии физически нет сил захватить Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинская армия физически не способна захватить Запорожскую атомную электростанцию, заявил в эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, ЗАЭС сегодня работает в штатном режиме, там не проводилось никакого минирования.
"Они (ВСУ) обстреливают периферию – бьют, как обычно, по периферийным подстанциям – это есть, а никакого минирования нет. Станция под контролем… Мы не видим никакой, сегодня и военные – мы постоянно разговариваем с ними на эту тему... Возможности у противника захватить эту станцию физически нет. Тем более они выдохлись на своих каких-то бездарных контрнаступлениях, на которых потеряли самый свой ударный ресурс", - сказал Балицкий.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные ранее регулярно обстреливали Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожская АЭСЭнергодарСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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