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Балицкий заявил, что ВСУ не смогут захватить Запорожскую АЭС
Балицкий заявил, что ВСУ не смогут захватить Запорожскую АЭС - РИА Новости, 28.06.2023
Балицкий заявил, что ВСУ не смогут захватить Запорожскую АЭС
Украинская армия физически не способна захватить Запорожскую атомную электростанцию, заявил в эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора Запорожской области... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:56
2023-06-28T14:56
2023-06-28T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
украина
запорожская аэс
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинская армия физически не способна захватить Запорожскую атомную электростанцию, заявил в эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, ЗАЭС сегодня работает в штатном режиме, там не проводилось никакого минирования. "Они (ВСУ) обстреливают периферию – бьют, как обычно, по периферийным подстанциям – это есть, а никакого минирования нет. Станция под контролем… Мы не видим никакой, сегодня и военные – мы постоянно разговариваем с ними на эту тему... Возможности у противника захватить эту станцию физически нет. Тем более они выдохлись на своих каких-то бездарных контрнаступлениях, на которых потеряли самый свой ударный ресурс", - сказал Балицкий. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные ранее регулярно обстреливали Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230626/katastrofa-1880411990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Балицкий заявил, что ВСУ не смогут захватить Запорожскую АЭС
Балицкий заявил, что у украинской армии физически нет сил захватить Запорожскую АЭС