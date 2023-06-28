https://ria.ru/20230628/yuar-1880938256.html
В ЮАР из-за мощных ливней погиб человек
В ЮАР из-за мощных ливней погиб человек - РИА Новости, 28.06.2023
В ЮАР из-за мощных ливней погиб человек
Мощные проливные дожди обрушились на провинцию Квазулу-Натал на востоке ЮАР, один человек погиб, шесть пострадали, сообщил в среду телеканал SABC со ссылкой на... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:25
2023-06-28T16:25
2023-06-28T16:25
в мире
квазулу-натал
юар
дурбан
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мощные проливные дожди обрушились на провинцию Квазулу-Натал на востоке ЮАР, один человек погиб, шесть пострадали, сообщил в среду телеканал SABC со ссылкой на местные власти. "Один человек погиб и шесть получили ранения в результате обрушения нескольких ...жилых домов ...в городе Дурбан во время проливного дождя ночью", - передает телеканал со ссылкой на представителя службы неотложной медицинской помощи провинции Квазулу-Наталь Роберта Маккензи. Как отмечает SABC со ссылкой на Маккензи, команды по ликвидации последствий стихийных бедствий оценивают, какая помощь необходима после урагана. Согласно телеканалу, в результате проливных дождей и порывистого ветра, начавшихся после полудня вторника, были серьезно повреждены дороги и электрические сети.
https://ria.ru/20230605/dozhd-1876163672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, квазулу-натал, юар, дурбан
В мире, Квазулу-Натал, ЮАР, Дурбан
В ЮАР из-за мощных ливней погиб человек
Из-за ливней в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР погиб человек, шестеро пострадали