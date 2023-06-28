https://ria.ru/20230628/yuar-1880938256.html

В ЮАР из-за мощных ливней погиб человек

В ЮАР из-за мощных ливней погиб человек - РИА Новости, 28.06.2023

В ЮАР из-за мощных ливней погиб человек

Мощные проливные дожди обрушились на провинцию Квазулу-Натал на востоке ЮАР, один человек погиб, шесть пострадали, сообщил в среду телеканал SABC со ссылкой на... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:25

2023-06-28T16:25

2023-06-28T16:25

в мире

квазулу-натал

юар

дурбан

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мощные проливные дожди обрушились на провинцию Квазулу-Натал на востоке ЮАР, один человек погиб, шесть пострадали, сообщил в среду телеканал SABC со ссылкой на местные власти. "Один человек погиб и шесть получили ранения в результате обрушения нескольких ...жилых домов ...в городе Дурбан во время проливного дождя ночью", - передает телеканал со ссылкой на представителя службы неотложной медицинской помощи провинции Квазулу-Наталь Роберта Маккензи. Как отмечает SABC со ссылкой на Маккензи, команды по ликвидации последствий стихийных бедствий оценивают, какая помощь необходима после урагана. Согласно телеканалу, в результате проливных дождей и порывистого ветра, начавшихся после полудня вторника, были серьезно повреждены дороги и электрические сети.

https://ria.ru/20230605/dozhd-1876163672.html

квазулу-натал

юар

дурбан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, квазулу-натал, юар, дурбан