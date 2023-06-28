https://ria.ru/20230628/vozrast-1880805049.html
Южная Корея перешла на международную систему подсчета возраста
Южная Корея перешла на международную систему подсчета возраста - РИА Новости, 28.06.2023
Южная Корея перешла на международную систему подсчета возраста
Южная Корея, начиная со среды, 28 июня, начинает официально применять международную систему подсчета возраста, который будет отсчитываться со дня рождения... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T00:35
2023-06-28T00:35
2023-06-28T00:35
южная корея
юн сок ель
в мире
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ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Южная Корея, начиная со среды, 28 июня, начинает официально применять международную систему подсчета возраста, который будет отсчитываться со дня рождения человека. Соответствующие изменения к Закону о гражданском праве и Общему закону о государственном управлении были приняты парламентом страны в декабре прошлого года. Поправки предписывали унифицировать множественные возрастные системы Южной Кореи с международно признанной системой, в которой возраст определяется по дате рождения. "Унифицированная система подсчета позволит существенно сократить социальное бремя, которое возникало при использовании различных систем подсчета возраста", - подчеркнул в ходе пресс-конференции на этой неделе глава министерства законодательства Южной Кореи Ли Ван Гю. Вместе с этим, несмотря на начало применения международной системы подсчета возраста, правительство Южной Кореи сохранит ограничения на покупку табачных изделий и алкоголя, согласно которым данные товары можно покупать только после достижения 19 лет. Таким образом, начиная со среды, купить табачные изделия или алкоголь смогут лица, рожденные в 2004 и ранее. В Южной Корее в настоящее время используются три системы исчисления возраста. Наиболее часто применяют так называемый "корейский возраст", по которому человеку уже исполняется 1 год в день его рождения, так как учитывается срок беременности. Еще один год прибавляется в каждый Новый Год. В результате люди, которые родились в середине или конце года "стареют" на один год заранее и до наступления их официального дня рождения, фактически, к их возрасту по международной системе необходимо прибавлять два года. Помимо этого в Южной Корее применяются в ряде случаев как признанная во всем мире система, согласно которой возраст человека определяется его датой рождения, так и смешанная система, где человеку не приписывают возраст в один год с момента рождения, но все еще добавляют один год в первый день каждого нового года. В результате ребенку, родившемуся 31 декабря 2022 года, по международной системе подсчета еще нет и года, но по корейскому возрасту младенец уже в возрасте двух лет, а согласно смешанной системе – ему исполнился один год. Существующее положение дел вызывало немало критики, так как были опасения, что различные системы могут вызвать путаницу в процессе предоставлении социальных, медицинских и административных услуг и повлечь за собой ненужные социальные расходы. Ввод единой возрастной системы также был одним из предвыборных обещаний нынешнего президента страны Юн Сок Ёля.
https://ria.ru/20230607/koreya-1876646951.html
https://ria.ru/20230618/potomok-1878949323.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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южная корея, юн сок ель, в мире
Южная Корея, Юн Сок Ель, В мире
Южная Корея перешла на международную систему подсчета возраста
Южная Корея официально начала применять международную систему подсчета возраста
ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Южная Корея, начиная со среды, 28 июня, начинает официально применять международную систему подсчета возраста, который будет отсчитываться со дня рождения человека.
Соответствующие изменения к Закону о гражданском праве и Общему закону о государственном управлении были приняты парламентом страны в декабре прошлого года. Поправки предписывали унифицировать множественные возрастные системы Южной Кореи с международно признанной системой, в которой возраст определяется по дате рождения.
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"Унифицированная система подсчета позволит существенно сократить социальное бремя, которое возникало при использовании различных систем подсчета возраста", - подчеркнул в ходе пресс-конференции на этой неделе глава министерства законодательства Южной Кореи Ли Ван Гю.
Вместе с этим, несмотря на начало применения международной системы подсчета возраста, правительство Южной Кореи сохранит ограничения на покупку табачных изделий и алкоголя, согласно которым данные товары можно покупать только после достижения 19 лет. Таким образом, начиная со среды, купить табачные изделия или алкоголь смогут лица, рожденные в 2004 и ранее.
В Южной Корее в настоящее время используются три системы исчисления возраста. Наиболее часто применяют так называемый "корейский возраст", по которому человеку уже исполняется 1 год в день его рождения, так как учитывается срок беременности. Еще один год прибавляется в каждый Новый Год. В результате люди, которые родились в середине или конце года "стареют" на один год заранее и до наступления их официального дня рождения, фактически, к их возрасту по международной системе необходимо прибавлять два года.
Помимо этого в Южной Корее применяются в ряде случаев как признанная во всем мире система, согласно которой возраст человека определяется его датой рождения, так и смешанная система, где человеку не приписывают возраст в один год с момента рождения, но все еще добавляют один год в первый день каждого нового года.
В результате ребенку, родившемуся 31 декабря 2022 года, по международной системе подсчета еще нет и года, но по корейскому возрасту младенец уже в возрасте двух лет, а согласно смешанной системе – ему исполнился один год.
Существующее положение дел вызывало немало критики, так как были опасения, что различные системы могут вызвать путаницу в процессе предоставлении социальных, медицинских и административных услуг и повлечь за собой ненужные социальные расходы. Ввод единой возрастной системы также был одним из предвыборных обещаний нынешнего президента страны Юн Сок Ёля
.
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