https://ria.ru/20230628/vizity-1880890362.html

Обмен визитами между Путиным и Токаевым конкретизируют

Обмен визитами между Путиным и Токаевым конкретизируют - РИА Новости, 28.06.2023

Обмен визитами между Путиным и Токаевым конкретизируют

Контакты между Россией и Казахстаном продолжаются и будут продолжены на высшем уровне, график обмена визитами между президентами будет конкретизирован по... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:42

2023-06-28T13:42

2023-06-28T13:42

казахстан

россия

политика

дмитрий песков

касым-жомарт токаев

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873899968_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ec0f06ff5f64c4f4945538c0e158f1e5.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Контакты между Россией и Казахстаном продолжаются и будут продолжены на высшем уровне, график обмена визитами между президентами будет конкретизирован по дипломатическим каналам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе субботнего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным обсудил с ним предстоящий осенью визит российского лидера в республику. "Контакты продолжаются, в том числе и на высшем уровне, они будут продолжены. И по дипломатическим каналам будет конкретизирован график обмена визитами между президентами", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230529/kazakhstan-1874794084.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

казахстан, россия, политика, дмитрий песков, касым-жомарт токаев, владимир путин