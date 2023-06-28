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Обмен визитами между Путиным и Токаевым конкретизируют - РИА Новости, 28.06.2023
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13:42 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/vizity-1880890362.html
Обмен визитами между Путиным и Токаевым конкретизируют
Обмен визитами между Путиным и Токаевым конкретизируют - РИА Новости, 28.06.2023
Обмен визитами между Путиным и Токаевым конкретизируют
Контакты между Россией и Казахстаном продолжаются и будут продолжены на высшем уровне, график обмена визитами между президентами будет конкретизирован по... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:42
2023-06-28T13:42
казахстан
россия
политика
дмитрий песков
касым-жомарт токаев
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Контакты между Россией и Казахстаном продолжаются и будут продолжены на высшем уровне, график обмена визитами между президентами будет конкретизирован по дипломатическим каналам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе субботнего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным обсудил с ним предстоящий осенью визит российского лидера в республику. "Контакты продолжаются, в том числе и на высшем уровне, они будут продолжены. И по дипломатическим каналам будет конкретизирован график обмена визитами между президентами", - сказал Песков.
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казахстан, россия, политика, дмитрий песков, касым-жомарт токаев, владимир путин
Казахстан, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Обмен визитами между Путиным и Токаевым конкретизируют

Песков: график обмена визитами между лидерами России и Казахстана будет конкретизирован

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Контакты между Россией и Казахстаном продолжаются и будут продолжены на высшем уровне, график обмена визитами между президентами будет конкретизирован по дипломатическим каналам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе субботнего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным обсудил с ним предстоящий осенью визит российского лидера в республику.
"Контакты продолжаются, в том числе и на высшем уровне, они будут продолжены. И по дипломатическим каналам будет конкретизирован график обмена визитами между президентами", - сказал Песков.
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