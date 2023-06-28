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В Кремле оценили усилия Ватикана по урегулированию на Украине - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 28.06.2023 (обновлено: 13:44 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/vatikan-1880887376.html
В Кремле оценили усилия Ватикана по урегулированию на Украине
В Кремле оценили усилия Ватикана по урегулированию на Украине - РИА Новости, 28.06.2023
В Кремле оценили усилия Ватикана по урегулированию на Украине
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в среду проведет встречу с посланником папы Римского по Украине, кардиналом Маттео Дзуппи, Кремль высоко ценит усилия и... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:32
2023-06-28T13:44
специальная военная операция на украине
ватикан
украина
маттео дзуппи
юрий ушаков
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в среду проведет встречу с посланником папы Римского по Украине, кардиналом Маттео Дзуппи, Кремль высоко ценит усилия и инициативы Ватикана по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Сегодня в Москве находится спецпосланник папы Римского, кардинал Дзуппи. И по поручению Владимира Путина помощник президента Ушаков с ним сегодня проведет переговоры и обсудит ситуацию вокруг конфликта на Украине и, конечно же, возможные пути политико-дипломатического урегулирования. В целом мы уже заявляли неоднократно, что мы высоко ценим усилия и инициативы Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса и приветствуем это стремление папы внести свой вклад в прекращение вооруженного конфликта на Украине", - сказал Песков.Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи проведет двухдневный визит в Москву в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине.
https://ria.ru/20230627/mid-1880801625.html
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ватикан, украина, маттео дзуппи, юрий ушаков, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Ватикан, Украина, Маттео Дзуппи, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков
В Кремле оценили усилия Ватикана по урегулированию на Украине

Песков: Кремль приветствует стремление Ватикана внести вклад в урегулирование на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВатикан
Ватикан - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в среду проведет встречу с посланником папы Римского по Украине, кардиналом Маттео Дзуппи, Кремль высоко ценит усилия и инициативы Ватикана по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Сегодня в Москве находится спецпосланник папы Римского, кардинал Дзуппи. И по поручению Владимира Путина помощник президента Ушаков с ним сегодня проведет переговоры и обсудит ситуацию вокруг конфликта на Украине и, конечно же, возможные пути политико-дипломатического урегулирования. В целом мы уже заявляли неоднократно, что мы высоко ценим усилия и инициативы Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса и приветствуем это стремление папы внести свой вклад в прекращение вооруженного конфликта на Украине", - сказал Песков.
Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи проведет двухдневный визит в Москву в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВатиканУкраинаМаттео ДзуппиЮрий УшаковДмитрий Песков
 
 
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