https://ria.ru/20230628/vatikan-1880887376.html

В Кремле оценили усилия Ватикана по урегулированию на Украине

В Кремле оценили усилия Ватикана по урегулированию на Украине - РИА Новости, 28.06.2023

В Кремле оценили усилия Ватикана по урегулированию на Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в среду проведет встречу с посланником папы Римского по Украине, кардиналом Маттео Дзуппи, Кремль высоко ценит усилия и... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:32

2023-06-28T13:32

2023-06-28T13:44

специальная военная операция на украине

ватикан

украина

маттео дзуппи

юрий ушаков

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в среду проведет встречу с посланником папы Римского по Украине, кардиналом Маттео Дзуппи, Кремль высоко ценит усилия и инициативы Ватикана по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Сегодня в Москве находится спецпосланник папы Римского, кардинал Дзуппи. И по поручению Владимира Путина помощник президента Ушаков с ним сегодня проведет переговоры и обсудит ситуацию вокруг конфликта на Украине и, конечно же, возможные пути политико-дипломатического урегулирования. В целом мы уже заявляли неоднократно, что мы высоко ценим усилия и инициативы Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса и приветствуем это стремление папы внести свой вклад в прекращение вооруженного конфликта на Украине", - сказал Песков.Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи проведет двухдневный визит в Москву в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230627/mid-1880801625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ватикан, украина, маттео дзуппи, юрий ушаков, дмитрий песков