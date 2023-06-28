Южная Корея прокомментировала события вокруг "Вагнера"
Южная Корея считает, что события с "Вагнером" затрагивают ее национальные интересы
Бойцы ЧВК "Вагнер". Архивное фото
ТОКИО, 28 июн - РИА Новости. Южная Корея считает, что события с "Вагнером" затрагивают ее национальные интересы, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на официальные лица в администрации президента Юн Сок Ёля.
"Мы не думаем, что инцидент вокруг "Вагнера" полностью завершен. Мы анализируем воздействие от этого инцидента", - сказал агентству высокопоставленный чиновник в президентской администрации.
Еще один чиновник сообщил, что не считает произошедшее незначительным эпизодом, внезапно возникшим на фоне военных действий на Украине.
"Это событие затрагивает наши национальные интересы", - сказал он, не пояснив однако, каким образом эта ситуация влияет на Южную Корею.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле, в свою очередь, заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.