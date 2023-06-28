https://ria.ru/20230628/vagner-1880867963.html

Южная Корея прокомментировала события вокруг "Вагнера"

Южная Корея прокомментировала события вокруг "Вагнера" - РИА Новости, 28.06.2023

Южная Корея прокомментировала события вокруг "Вагнера"

Южная Корея считает, что события с "Вагнером" затрагивают ее национальные интересы, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на официальные лица в администрации... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:18

2023-06-28T12:18

2023-06-28T12:18

в мире

россия

южная корея

белоруссия

александр лукашенко

евгений пригожин

юн сок ель

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ТОКИО, 28 июн - РИА Новости. Южная Корея считает, что события с "Вагнером" затрагивают ее национальные интересы, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на официальные лица в администрации президента Юн Сок Ёля. "Мы не думаем, что инцидент вокруг "Вагнера" полностью завершен. Мы анализируем воздействие от этого инцидента", - сказал агентству высокопоставленный чиновник в президентской администрации. Еще один чиновник сообщил, что не считает произошедшее незначительным эпизодом, внезапно возникшим на фоне военных действий на Украине. "Это событие затрагивает наши национальные интересы", - сказал он, не пояснив однако, каким образом эта ситуация влияет на Южную Корею. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле, в свою очередь, заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230628/afrika-1880867230.html

https://ria.ru/20230627/vagner-1880802278.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, южная корея, белоруссия, александр лукашенко, евгений пригожин, юн сок ель, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чвк "вагнер"