https://ria.ru/20230628/ukraina-1880933343.html

Каллас и Столтенберг пообещали "сюрприз" по членству Украины в НАТО

Каллас и Столтенберг пообещали "сюрприз" по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 28.06.2023

Каллас и Столтенберг пообещали "сюрприз" по членству Украины в НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выступая в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, обещала "сюрприз" по членству... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:05

2023-06-28T16:05

2023-06-28T17:29

в мире

украина

йенс столтенберг

кая каллас

эстония

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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выступая в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, обещала "сюрприз" по членству Украины на июльском саммите блока в Вильнюсе. Генсек НАТО ее слова не опровергал, а выразил уверенность, что лидеры на встрече в верхах "придут к единой позиции" по этому вопросу. Саммит пройдет 11-12 июля, в настоящее время активно идет выработка решений, которые будут утверждены лидерами стран альянса. "Я уверена, что единственная гарантия безопасности (Украины – ред.), которая действительно работает, - это НАТО... Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе", - сказала она, обращаясь к Столтенбергу. В свою очередь он заявил, что саммит примет решения как по долгосрочной практической поддержке Киева, так и по укреплению политических связей НАТО с Украиной. "Пока рано предвосхищать результаты саммита. Сейчас идут консультации, как происходит всегда по важным решениям, которые нам необходимо принять. Но я абсолютно уверен, что лидеры на саммите придут к единой позиции по тому, как ответить на ожидания Украины по членству… Лидеры стран НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет практической поддержки Украины, но также мы обсуждаем укрепление и политических связей, включая через потенциальное согласование Совета НАТО - Украина", - пояснил генсек. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что НАТО и, в частности, США напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, кая каллас, эстония, нато