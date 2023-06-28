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Каллас и Столтенберг пообещали "сюрприз" по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 28.06.2023
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16:05 28.06.2023 (обновлено: 17:29 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/ukraina-1880933343.html
Каллас и Столтенберг пообещали "сюрприз" по членству Украины в НАТО
Каллас и Столтенберг пообещали "сюрприз" по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 28.06.2023
Каллас и Столтенберг пообещали "сюрприз" по членству Украины в НАТО
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выступая в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, обещала "сюрприз" по членству... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:05
2023-06-28T17:29
в мире
украина
йенс столтенберг
кая каллас
эстония
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выступая в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, обещала "сюрприз" по членству Украины на июльском саммите блока в Вильнюсе. Генсек НАТО ее слова не опровергал, а выразил уверенность, что лидеры на встрече в верхах "придут к единой позиции" по этому вопросу. Саммит пройдет 11-12 июля, в настоящее время активно идет выработка решений, которые будут утверждены лидерами стран альянса. "Я уверена, что единственная гарантия безопасности (Украины – ред.), которая действительно работает, - это НАТО... Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе", - сказала она, обращаясь к Столтенбергу. В свою очередь он заявил, что саммит примет решения как по долгосрочной практической поддержке Киева, так и по укреплению политических связей НАТО с Украиной. "Пока рано предвосхищать результаты саммита. Сейчас идут консультации, как происходит всегда по важным решениям, которые нам необходимо принять. Но я абсолютно уверен, что лидеры на саммите придут к единой позиции по тому, как ответить на ожидания Украины по членству… Лидеры стран НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет практической поддержки Украины, но также мы обсуждаем укрепление и политических связей, включая через потенциальное согласование Совета НАТО - Украина", - пояснил генсек. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что НАТО и, в частности, США напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, кая каллас, эстония, нато
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, Кая Каллас, Эстония, НАТО
Каллас и Столтенберг пообещали "сюрприз" по членству Украины в НАТО

Премьер Эстонии Каллас пообещала сюрприз по членству Украины в НАТО на июльском саммите

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭмблема НАТО на Европейской площади в Киеве
Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выступая в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, обещала "сюрприз" по членству Украины на июльском саммите блока в Вильнюсе. Генсек НАТО ее слова не опровергал, а выразил уверенность, что лидеры на встрече в верхах "придут к единой позиции" по этому вопросу.
Саммит пройдет 11-12 июля, в настоящее время активно идет выработка решений, которые будут утверждены лидерами стран альянса.
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"Я уверена, что единственная гарантия безопасности (Украины – ред.), которая действительно работает, - это НАТО... Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе", - сказала она, обращаясь к Столтенбергу.
В свою очередь он заявил, что саммит примет решения как по долгосрочной практической поддержке Киева, так и по укреплению политических связей НАТО с Украиной. "Пока рано предвосхищать результаты саммита. Сейчас идут консультации, как происходит всегда по важным решениям, которые нам необходимо принять. Но я абсолютно уверен, что лидеры на саммите придут к единой позиции по тому, как ответить на ожидания Украины по членству… Лидеры стран НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет практической поддержки Украины, но также мы обсуждаем укрепление и политических связей, включая через потенциальное согласование Совета НАТО - Украина", - пояснил генсек.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что НАТО и, в частности, США напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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