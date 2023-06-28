https://ria.ru/20230628/ukraina-1880931172.html

Генсек НАТО связал членство Украины в альянсе с "победой над Россией"

Генсек НАТО связал членство Украины в альянсе с "победой над Россией" - РИА Новости, 28.06.2023

Генсек НАТО связал членство Украины в альянсе с "победой над Россией"

Украина должна победить в конфликте с Россией "как европейское суверенное государство", чтобы претендовать на членство в Североатлантическом альянсе, заявил... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:50

2023-06-28T15:50

2023-06-28T18:16

политика

украина

йенс столтенберг

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

джо байден

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украина должна победить в конфликте с Россией "как европейское суверенное государство", чтобы претендовать на членство в Североатлантическом альянсе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе."Самая срочная задача сейчас — убедиться, что Украина победит как суверенное, независимое государство Европы. <…> Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это будет предварительным условием для любой серьезной дискуссии о членстве", — сказал он.Выступавшая вместе со Столтенбергом премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала к июльскому саммиту альянса "сюрприз"."Я уверена, что единственная гарантия безопасности (Украины – Прим. ред.), которая действительно работает, — это НАТО. <...> Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе", — заявила она, обращаясь к генеральному секретарю НАТО.Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Киев на ближайшей встрече стран — членов организации не получит приглашения, это демотивирует ВСУ. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком альянса и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в военный блок.

https://ria.ru/20230627/nato-1880800736.html

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политика, украина, йенс столтенберг, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, джо байден