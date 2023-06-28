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Генсек НАТО связал членство Украины в альянсе с "победой над Россией" - РИА Новости, 28.06.2023
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15:50 28.06.2023 (обновлено: 18:16 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/ukraina-1880931172.html
Генсек НАТО связал членство Украины в альянсе с "победой над Россией"
Генсек НАТО связал членство Украины в альянсе с "победой над Россией" - РИА Новости, 28.06.2023
Генсек НАТО связал членство Украины в альянсе с "победой над Россией"
Украина должна победить в конфликте с Россией "как европейское суверенное государство", чтобы претендовать на членство в Североатлантическом альянсе, заявил... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:50
2023-06-28T18:16
политика
украина
йенс столтенберг
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
джо байден
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украина должна победить в конфликте с Россией "как европейское суверенное государство", чтобы претендовать на членство в Североатлантическом альянсе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.&quot;Самая срочная задача сейчас — убедиться, что Украина победит как суверенное, независимое государство Европы. &lt;…&gt; Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это будет предварительным условием для любой серьезной дискуссии о членстве&quot;, — сказал он.Выступавшая вместе со Столтенбергом премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала к июльскому саммиту альянса "сюрприз"."Я уверена, что единственная гарантия безопасности (Украины – Прим. ред.), которая действительно работает, — это НАТО. &lt;...&gt; Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе", — заявила она, обращаясь к генеральному секретарю НАТО.Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Киев на ближайшей встрече стран — членов организации не получит приглашения, это демотивирует ВСУ. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком альянса и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в военный блок.
https://ria.ru/20230627/nato-1880800736.html
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политика, украина, йенс столтенберг, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, джо байден
Политика, Украина, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Джо Байден
Генсек НАТО связал членство Украины в альянсе с "победой над Россией"

Генсек НАТО Столтенберг: Украина должна победить в конфликте, чтобы вступить в альянс

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украина должна победить в конфликте с Россией "как европейское суверенное государство", чтобы претендовать на членство в Североатлантическом альянсе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
«

"Самая срочная задача сейчас — убедиться, что Украина победит как суверенное, независимое государство Европы. <…> Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это будет предварительным условием для любой серьезной дискуссии о членстве", — сказал он.

Выступавшая вместе со Столтенбергом премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала к июльскому саммиту альянса "сюрприз".
"Я уверена, что единственная гарантия безопасности (Украины – Прим. ред.), которая действительно работает, — это НАТО. <...> Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе", — заявила она, обращаясь к генеральному секретарю НАТО.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Киев на ближайшей встрече стран — членов организации не получит приглашения, это демотивирует ВСУ. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком альянса и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в военный блок.
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ПолитикаУкраинаЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОДжо Байден
 
 
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