https://ria.ru/20230628/ukraina-1880907576.html

Зеленский снова попросил принять Украину в НАТО и ЕС

Зеленский снова попросил принять Украину в НАТО и ЕС - РИА Новости, 28.06.2023

Зеленский снова попросил принять Украину в НАТО и ЕС

Владимир Зеленский в среду на заседании Верховной рады вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:35

2023-06-28T14:35

2023-06-28T14:35

в мире

украина

владимир зеленский

нато

евросоюз

верховная рада украины

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в среду на заседании Верховной рады вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз. "Если НАТО будет гарантировать безопасность Украины, наши силы будут гарантировать безопасность и защиту других членов НАТО. Чтобы это стало реальностью, необходимо одно – чтобы все наши партнеры по альянсу перестали оглядываться на Кремль при утверждении своих важных решений. Вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом для мира", - сказал Зеленский в своем выступлении, которое транслировали в эфире телеканала "Рада". Он добавил, что Украина "всегда делала и делает ставки на альянсы, Украина усиливала и будет усиливать партнёрство в альянсах". Как утверждает Зеленский, Украина между тем уже "усилила Евросоюз" и "придала европейскому единению такой силы, которой у ЕС никогда не было". "Украинский компонент - это то, чего не хватало ЕС, и мы понимаем, что это уже не мечта, это реальность. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. В этом году мы должны открыть диалог по полноправному членству... аналогичное будет и с НАТО", - подчеркнул Зеленский. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

https://ria.ru/20230623/ukraina-1880089039.html

https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, нато, евросоюз, верховная рада украины