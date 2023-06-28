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Минобороны Германии назвало 2023 год решающим для конфликта на Украине - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/ukraina-1880865282.html
Минобороны Германии назвало 2023 год решающим для конфликта на Украине
Минобороны Германии назвало 2023 год решающим для конфликта на Украине - РИА Новости, 28.06.2023
Минобороны Германии назвало 2023 год решающим для конфликта на Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF предположил, что этот год и даже ближайшие месяцы могут стать решающими для конфликта на... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:07
2023-06-28T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
германия
борис писториус
украина
вооруженные силы украины
россия
нато
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF предположил, что этот год и даже ближайшие месяцы могут стать решающими для конфликта на Украине. "С высокой вероятностью это решающий год, сейчас решающие месяцы," - заявил Писториус перед визитом в США. По его словам, именно поэтому несколько недель назад Германия выделила Украине новый пакет военной помощи в размере 2,7 миллиарда евро. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил накануне президент РФ Владимир Путин, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Ранее Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Ранее на оперативном совещании с членами Совбеза президент РФ заявил, что резерв ВСУ не исчерпан. При этом, по его словам, РФ знает, что противнику на Украину собираются поставлять дополнительную зарубежную технику, однако мобилизационный резерв безграничным не является. Он добавил, что, "похоже, западные страны готовы воевать до последнего украинца". Как доложил Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу, украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой, у них сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери, и добавил, что то, что поставлено Западом Киеву и еще будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230626/peregovory-1880450420.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Борис Писториус, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Германии назвало 2023 год решающим для конфликта на Украине

Министр обороны Германии Писториус: 2023 год может стать решающим для конфликта на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF предположил, что этот год и даже ближайшие месяцы могут стать решающими для конфликта на Украине.
"С высокой вероятностью это решающий год, сейчас решающие месяцы," - заявил Писториус перед визитом в США. По его словам, именно поэтому несколько недель назад Германия выделила Украине новый пакет военной помощи в размере 2,7 миллиарда евро.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В Германии предположили, когда начнутся переговоры по Украине
26 июня, 13:04
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил накануне президент РФ Владимир Путин, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Ранее Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
Ранее на оперативном совещании с членами Совбеза президент РФ заявил, что резерв ВСУ не исчерпан. При этом, по его словам, РФ знает, что противнику на Украину собираются поставлять дополнительную зарубежную технику, однако мобилизационный резерв безграничным не является. Он добавил, что, "похоже, западные страны готовы воевать до последнего украинца". Как доложил Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу, украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой, у них сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери, и добавил, что то, что поставлено Западом Киеву и еще будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
СМИ: у Германии не осталось денег для ЕС на помощь Украине
16 июня, 10:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияБорис ПисториусУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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