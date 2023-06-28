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Петербуржец, убивший прохожего и съевший его язык, получил 19 лет колонии - РИА Новости, 28.06.2023
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13:12 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/ubiystvo-1880881817.html
Петербуржец, убивший прохожего и съевший его язык, получил 19 лет колонии
Петербуржец, убивший прохожего и съевший его язык, получил 19 лет колонии - РИА Новости, 28.06.2023
Петербуржец, убивший прохожего и съевший его язык, получил 19 лет колонии
Петербуржец, съевший язык убитого им случайного прохожего и впоследствии умертвивший автослесаря, тело которого выпало из машины при перевозке, получил 19 лет... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:12
2023-06-28T13:12
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Петербуржец, съевший язык убитого им случайного прохожего и впоследствии умертвивший автослесаря, тело которого выпало из машины при перевозке, получил 19 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Петербурга в среду. "Суд назначил Егору Комарову 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - отмечает пресс-служба. Его подельники Ян Щепановский и Иван Марков приговорены к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей соответственно. Всего было совершено два убийства. Первое случилось в ночь на 27 сентября 2020 года в парке Сосновка, где Комаров забил до смерти незнакомца руками и ногами, а также нанеся более полусотни ударов ножом. После этого подсудимый отрезал у жертвы часть языка, а тело спрятал в дренажную трубу. Как уточняет объединенная пресс-служба судов города, Комаровым двигало желание "проверить свои ощущения при совершении убийства", а на этапе предварительного расследования он говорил, что "кусок языка отрезал, так как хотел попробовать на вкус человеческое мясо, пожарил его в масле на сковороде и съел". В суде, однако, он это уже отрицал. Через год с лишним, 20 ноября 2021 года, Комаров с Щепановским зарезали работника одной из автомастерских на улице Лабораторной в Санкт-Петербурге. "После этого соучастники поместили тело автослесаря в багажник автомобиля под управлением Маркова, подожгли гаражный бокс и выехали в сторону Приозерского района Ленинградской области, где на трассе "Сортавала" попали в ДТП, в результате чего тело потерпевшего выпало на дорогу, а подсудимые скрылись", - сообщает прокуратура. По данным пресс-службы судов, в этом случае мотивом стал некий "ранее произошедший конфликт": Комаров предложил Щепановскому "проучить" слесаря, "причинив любой вред здоровью вплоть до убийства", и тот согласился. Впоследствии все участники преступлений были пойманы.
https://ria.ru/20230606/prigovor-1876521529.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Петербуржец, убивший прохожего и съевший его язык, получил 19 лет колонии

Суд дал петербуржцу, убившему двух человек и съевшему язык одного из них, 19 лет колонии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Петербуржец, съевший язык убитого им случайного прохожего и впоследствии умертвивший автослесаря, тело которого выпало из машины при перевозке, получил 19 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Петербурга в среду.
"Суд назначил Егору Комарову 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - отмечает пресс-служба. Его подельники Ян Щепановский и Иван Марков приговорены к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей соответственно.
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Всего было совершено два убийства. Первое случилось в ночь на 27 сентября 2020 года в парке Сосновка, где Комаров забил до смерти незнакомца руками и ногами, а также нанеся более полусотни ударов ножом. После этого подсудимый отрезал у жертвы часть языка, а тело спрятал в дренажную трубу. Как уточняет объединенная пресс-служба судов города, Комаровым двигало желание "проверить свои ощущения при совершении убийства", а на этапе предварительного расследования он говорил, что "кусок языка отрезал, так как хотел попробовать на вкус человеческое мясо, пожарил его в масле на сковороде и съел". В суде, однако, он это уже отрицал.
Через год с лишним, 20 ноября 2021 года, Комаров с Щепановским зарезали работника одной из автомастерских на улице Лабораторной в Санкт-Петербурге. "После этого соучастники поместили тело автослесаря в багажник автомобиля под управлением Маркова, подожгли гаражный бокс и выехали в сторону Приозерского района Ленинградской области, где на трассе "Сортавала" попали в ДТП, в результате чего тело потерпевшего выпало на дорогу, а подсудимые скрылись", - сообщает прокуратура.
По данным пресс-службы судов, в этом случае мотивом стал некий "ранее произошедший конфликт": Комаров предложил Щепановскому "проучить" слесаря, "причинив любой вред здоровью вплоть до убийства", и тот согласился. Впоследствии все участники преступлений были пойманы.
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