https://ria.ru/20230628/tyuz-1880907291.html
Отмененный в Перми скандальный спектакль об СВО поставили в Туле
Отмененный в Перми скандальный спектакль об СВО поставили в Туле - РИА Новости, 28.06.2023
Отмененный в Перми скандальный спектакль об СВО поставили в Туле
Премьера отмененного в Чайковском театре драмы и комедии (Пермский край) скандального спектакля "Смерти нет" о спецоперации состоится в Тульском ТЮЗе, сообщили... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:24
2023-06-28T18:24
2023-06-28T18:24
культура
пермь
тула
захар прилепин
александр борисов
спектакль
театр
пермский край
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Премьера отмененного в Чайковском театре драмы и комедии (Пермский край) скандального спектакля "Смерти нет" о спецоперации состоится в Тульском ТЮЗе, сообщили на сайте площадки. "Тульский театр юного зрителя 28 июля в 18:00 приглашает на премьеру первой в стране театральной постановки по теме СВО – "Смерти нет" – говорится в сообщении. По сюжету главные герои будут перемещаться во времени между событиями Великой Отечественной войны и спецоперации. Спектакль был основан на очерках военкора Дмитрия Стешина и произведении "Все, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны. 2013-2021" писателя Захара Прилепина. Режиссером постановки выступил уволенный из Чайковского театра драмы и комедии Александр Борисов."Смерти нет" должен был выйти еще в мае, но премьера не состоялась из-за скандала с Борисовым. После этого постановка исчезла из раздела "Афиша" на сайте театра. По словам режиссера, актеры бойкотировали спектакль из-за его тематики. В ответ на обвинения со стороны Борисова артисты заявили, что премьеру отменили по его решению. Они подчеркнули, что не хотели работать с режиссером из-за нездоровой атмосферы, которую он создал в коллективе. Актеры уточнили, что никогда не высказывались против СВО и поддерживают российских военнослужащих.
https://ria.ru/20230626/festival-1880467157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, тула, захар прилепин, александр борисов, спектакль, театр, пермский край
Культура, Пермь, Тула, Захар Прилепин, Александр Борисов, Спектакль, Театр, Пермский край
Отмененный в Перми скандальный спектакль об СВО поставили в Туле
Отмененный в Перми скандальный спектакль "Смерти нет" об СВО поставили в Тульском ТЮЗе
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости.
Премьера отмененного в Чайковском театре драмы и комедии (Пермский край) скандального спектакля "Смерти нет" о спецоперации состоится в Тульском ТЮЗе, сообщили
на сайте площадки.
«
"Тульский театр юного зрителя 28 июля в 18:00 приглашает на премьеру первой в стране театральной постановки по теме СВО – "Смерти нет" – говорится в сообщении.
По сюжету главные герои будут перемещаться во времени между событиями Великой Отечественной войны и спецоперации.
Спектакль был основан на очерках военкора Дмитрия Стешина и произведении "Все, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны. 2013-2021" писателя Захара Прилепина. Режиссером постановки выступил уволенный из Чайковского театра драмы и комедии Александр Борисов.
"Смерти нет" должен был выйти еще в мае, но премьера не состоялась
из-за скандала с Борисовым. После этого постановка исчезла из раздела "Афиша" на сайте театра. По словам режиссера, актеры бойкотировали спектакль из-за его тематики.
В ответ на обвинения со стороны Борисова артисты заявили, что премьеру отменили по его решению. Они подчеркнули, что не хотели работать с режиссером из-за нездоровой атмосферы, которую он создал в коллективе. Актеры уточнили, что никогда не высказывались против СВО и поддерживают российских военнослужащих.
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