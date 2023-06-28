https://ria.ru/20230628/tyuz-1880907291.html

Отмененный в Перми скандальный спектакль об СВО поставили в Туле

Отмененный в Перми скандальный спектакль об СВО поставили в Туле - РИА Новости, 28.06.2023

Отмененный в Перми скандальный спектакль об СВО поставили в Туле

Премьера отмененного в Чайковском театре драмы и комедии (Пермский край) скандального спектакля "Смерти нет" о спецоперации состоится в Тульском ТЮЗе, сообщили... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:24

2023-06-28T18:24

2023-06-28T18:24

культура

пермь

тула

захар прилепин

александр борисов

спектакль

театр

пермский край

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Премьера отмененного в Чайковском театре драмы и комедии (Пермский край) скандального спектакля "Смерти нет" о спецоперации состоится в Тульском ТЮЗе, сообщили на сайте площадки. "Тульский театр юного зрителя 28 июля в 18:00 приглашает на премьеру первой в стране театральной постановки по теме СВО – "Смерти нет" – говорится в сообщении. По сюжету главные герои будут перемещаться во времени между событиями Великой Отечественной войны и спецоперации. Спектакль был основан на очерках военкора Дмитрия Стешина и произведении "Все, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны. 2013-2021" писателя Захара Прилепина. Режиссером постановки выступил уволенный из Чайковского театра драмы и комедии Александр Борисов."Смерти нет" должен был выйти еще в мае, но премьера не состоялась из-за скандала с Борисовым. После этого постановка исчезла из раздела "Афиша" на сайте театра. По словам режиссера, актеры бойкотировали спектакль из-за его тематики. В ответ на обвинения со стороны Борисова артисты заявили, что премьеру отменили по его решению. Они подчеркнули, что не хотели работать с режиссером из-за нездоровой атмосферы, которую он создал в коллективе. Актеры уточнили, что никогда не высказывались против СВО и поддерживают российских военнослужащих.

https://ria.ru/20230626/festival-1880467157.html

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тула

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

пермь, тула, захар прилепин, александр борисов, спектакль, театр, пермский край