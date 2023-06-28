https://ria.ru/20230628/turizm-1880988369.html

Путин заявил об огромном потенциале России для развития туризма

Путин заявил об огромном потенциале России для развития туризма - РИА Новости, 28.06.2023

Путин заявил об огромном потенциале России для развития туризма

Для долгосрочного развития туризма у России есть огромный потенциал - культурный, природный и рекреационный, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T20:29

2023-06-28T20:29

2023-06-28T20:54

туризм

россия

владимир путин

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туризм

новости - туризм

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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Для долгосрочного развития туризма у России есть огромный потенциал - культурный, природный и рекреационный, заявил президент РФ Владимир Путин."Главное - это то, что наша туриндустрия выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность, активно продвигается развитие транспортной инфраструктуры, курортов, гостиниц, ресторанов и кафе, благоустройство общественных пространств", - сказал Путин на совещании.Реализуется большое число предпринимательских инициатив и проектов в этой сфере, добавил президент. И все больше людей делает выбор приезжать и отдыхать в России.Общая задача и государства, и российского бизнеса, отметил Путин, - "обеспечить рост качества туристических услуг и инфраструктуры", стремиться к самым высоким стандартам."Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России все есть… Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал. По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире", - отметил он.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, республика дагестан, видео, туризм, новости - туризм