Путин заявил об огромном потенциале России для развития туризма
Путин: у России есть культурный, природный и рекреационный потенциал для развития туризма
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан
ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Для долгосрочного развития туризма у России есть огромный потенциал - культурный, природный и рекреационный, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Главное - это то, что наша туриндустрия выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность, активно продвигается развитие транспортной инфраструктуры, курортов, гостиниц, ресторанов и кафе, благоустройство общественных пространств", - сказал Путин на совещании.
Реализуется большое число предпринимательских инициатив и проектов в этой сфере, добавил президент. И все больше людей делает выбор приезжать и отдыхать в России.
Общая задача и государства, и российского бизнеса, отметил Путин, - "обеспечить рост качества туристических услуг и инфраструктуры", стремиться к самым высоким стандартам.
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"Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России все есть… Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал. По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире", - отметил он.