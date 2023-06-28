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Путин заявил об огромном потенциале России для развития туризма - РИА Новости, 28.06.2023
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Туризм
 
20:29 28.06.2023 (обновлено: 20:54 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/turizm-1880988369.html
Путин заявил об огромном потенциале России для развития туризма
Путин заявил об огромном потенциале России для развития туризма - РИА Новости, 28.06.2023
Путин заявил об огромном потенциале России для развития туризма
Для долгосрочного развития туризма у России есть огромный потенциал - культурный, природный и рекреационный, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:29
2023-06-28T20:54
туризм
россия
владимир путин
республика дагестан
туризм
новости - туризм
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Для долгосрочного развития туризма у России есть огромный потенциал - культурный, природный и рекреационный, заявил президент РФ Владимир Путин."Главное - это то, что наша туриндустрия выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность, активно продвигается развитие транспортной инфраструктуры, курортов, гостиниц, ресторанов и кафе, благоустройство общественных пространств", - сказал Путин на совещании.Реализуется большое число предпринимательских инициатив и проектов в этой сфере, добавил президент. И все больше людей делает выбор приезжать и отдыхать в России.Общая задача и государства, и российского бизнеса, отметил Путин, - "обеспечить рост качества туристических услуг и инфраструктуры", стремиться к самым высоким стандартам."Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России все есть… Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал. По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире", - отметил он.
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Путин осматривает достопримечательности Дербента
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Туризм, Россия, Владимир Путин, Республика Дагестан, Туризм, Новости - Туризм
Путин заявил об огромном потенциале России для развития туризма
ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Для долгосрочного развития туризма у России есть огромный потенциал - культурный, природный и рекреационный, заявил президент РФ Владимир Путин.
2023-06-28T20:29
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Путин заявил об огромном потенциале России для развития туризма

Путин: у России есть культурный, природный и рекреационный потенциал для развития туризма

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Для долгосрочного развития туризма у России есть огромный потенциал - культурный, природный и рекреационный, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Главное - это то, что наша туриндустрия выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность, активно продвигается развитие транспортной инфраструктуры, курортов, гостиниц, ресторанов и кафе, благоустройство общественных пространств", - сказал Путин на совещании.
Реализуется большое число предпринимательских инициатив и проектов в этой сфере, добавил президент. И все больше людей делает выбор приезжать и отдыхать в России.
Общая задача и государства, и российского бизнеса, отметил Путин, - "обеспечить рост качества туристических услуг и инфраструктуры", стремиться к самым высоким стандартам.
«
"Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России все есть… Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал. По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире", - отметил он.
 
ТуризмРоссияВладимир ПутинРеспублика ДагестанТуризмНовости - Туризм
 
 
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