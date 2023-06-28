Рейтинг@Mail.ru
Азаров предложил Белоруссии укреплять связи в сфере науки и технологий - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/svyazi-1880896869.html
Азаров предложил Белоруссии укреплять связи в сфере науки и технологий
Азаров предложил Белоруссии укреплять связи в сфере науки и технологий - РИА Новости, 28.06.2023
Азаров предложил Белоруссии укреплять связи в сфере науки и технологий
Развитие сотрудничества с Республикой Беларусь, в том числе с целью обеспечения технологического суверенитета, является безусловным приоритетом работы... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:31
2023-06-28T14:31
самарская область
белоруссия
россия
дмитрий азаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880904847_0:102:1171:760_1920x0_80_0_0_3883615b10fddabeff84be554b1ac7e7.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Развитие сотрудничества с Республикой Беларусь, в том числе с целью обеспечения технологического суверенитета, является безусловным приоритетом работы правительства Самарской области на международном направлении, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.Как сообщает пресс-служба облправительства, Азаров выступил во вторник в ходе X форума регионов России и Беларуси, который проходит в Уфе с участием спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко."Мы понимаем, что в условиях беспрецедентных по масштабу и несправедливости санкций особенно важно использовать инструменты и механизмы стимулирования экономического роста, позволяющие обеспечивать технологический суверенитет экономик наших стран", – приводятся в сообщении слова главы региона.Азаров отметил, что во многом обеспечение технологического суверенитета достигается за счет развития технопарков, промышленных кластеров, вузов, научно-образовательных центров, поддержки стартапов. "Наш регион входит в первую пятерку регионов России лидеров по уровню инновационной активности организаций. Мы нацелены на то, чтобы наши опорные университеты стали драйверами устойчивого развития и региона, и страны", – подчеркнул он.В частности, в Самарской области создан научно-образовательный центр "Инженерия будущего", который объединяет уже шесть регионов-партнеров из России, а также научные организации Белоруссии. Губернатор напомнил, что в 2022 году между центром "Инженерия будущего" и Национальной академией Республики Беларусь подписана дорожная карта научно-технологического сотрудничества на 2022-2025 годы. В нее вошли 20 проектов по направлениям беспилотные летательные аппараты, двигателестроение, новые материалы и технологии.В этой связи Азаров пригласил партнеров к участию в проекте создания в области полного цикла производства БПЛА. "Будем рады взаимодействию с белорусскими партнерами по данному проекту в части поставки комплектующих, систем связи, систем определения себя в пространстве", – сказал он.Большие перспективы открываются и в сфере сотрудничества медицинских университетов и организаций. "Нашим Самарским университетом заключено 3 соглашения в прошлом году с Гомельским, Гродненским государственными медицинскими университетами, Республиканским научно-практическим центром травматологии и ортопедии. На базе нашего университета создан Центр Национальной технологической инициативы по сквозной технологии "Бионическая инженерия в медицине". В Центре выпускают разнообразные индивидуальные эндопротезы из титана и циркониевой керамики – биоинертного материала с уникальной способностью прирастать к кости. Университет договорился о начале поставок в Беларусь этих эндопротезов, договоренность была достигнута в ходе официального визита делегации в Республику Беларусь. В ближайшее время Самарская область совместно с регионами НОЦ и Национальной академией наук Республики Беларусь обсудит новые проекты, достойные детальной проработки и совместной реализации", – пояснил Азаров.Губернатор Самарской области также выразил готовность развивать сотрудничество по направлению "умное агро": от создания цифровых двойников растений до интеллектуальных систем управления сельхозпредприятиями и беспилотной наземной техникой."Наши сельхозпроизводители уже тесно работают со своими белорусскими коллегами. По отзывам, очень полезным стало участие в июне этого года аграриев Самарской области в международной специализированной выставке "БелАгро". С белорусской стороной приняли ряд важных решений по обмену продукцией селекционного племенного животноводства, по вопросам развития эмбриональных технологий и многого другого", – добавил глава региона.
https://ria.ru/20230617/avtovaz-1878860031.html
https://ria.ru/20230614/vstrecha-1878167848.html
самарская область
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880904847_0:0:1041:780_1920x0_80_0_0_37fa56a016be00133f9da7eb5a6a150d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, белоруссия, россия, дмитрий азаров
Самарская область, Белоруссия, Россия, Дмитрий Азаров

Азаров предложил Белоруссии укреплять связи в сфере науки и технологий

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров на X форуме регионов России и Беларуси в Уфе
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на X форуме регионов России и Беларуси в Уфе - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на X форуме регионов России и Беларуси в Уфе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Развитие сотрудничества с Республикой Беларусь, в том числе с целью обеспечения технологического суверенитета, является безусловным приоритетом работы правительства Самарской области на международном направлении, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Как сообщает пресс-служба облправительства, Азаров выступил во вторник в ходе X форума регионов России и Беларуси, который проходит в Уфе с участием спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
"Мы понимаем, что в условиях беспрецедентных по масштабу и несправедливости санкций особенно важно использовать инструменты и механизмы стимулирования экономического роста, позволяющие обеспечивать технологический суверенитет экономик наших стран", – приводятся в сообщении слова главы региона.
Азаров отметил, что во многом обеспечение технологического суверенитета достигается за счет развития технопарков, промышленных кластеров, вузов, научно-образовательных центров, поддержки стартапов. "Наш регион входит в первую пятерку регионов России лидеров по уровню инновационной активности организаций. Мы нацелены на то, чтобы наши опорные университеты стали драйверами устойчивого развития и региона, и страны", – подчеркнул он.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Азаров оценил взаимодействие "АвтоВАЗа" с азиатскими партнерами
17 июня, 12:26
В частности, в Самарской области создан научно-образовательный центр "Инженерия будущего", который объединяет уже шесть регионов-партнеров из России, а также научные организации Белоруссии. Губернатор напомнил, что в 2022 году между центром "Инженерия будущего" и Национальной академией Республики Беларусь подписана дорожная карта научно-технологического сотрудничества на 2022-2025 годы. В нее вошли 20 проектов по направлениям беспилотные летательные аппараты, двигателестроение, новые материалы и технологии.
В этой связи Азаров пригласил партнеров к участию в проекте создания в области полного цикла производства БПЛА. "Будем рады взаимодействию с белорусскими партнерами по данному проекту в части поставки комплектующих, систем связи, систем определения себя в пространстве", – сказал он.
Большие перспективы открываются и в сфере сотрудничества медицинских университетов и организаций. "Нашим Самарским университетом заключено 3 соглашения в прошлом году с Гомельским, Гродненским государственными медицинскими университетами, Республиканским научно-практическим центром травматологии и ортопедии. На базе нашего университета создан Центр Национальной технологической инициативы по сквозной технологии "Бионическая инженерия в медицине". В Центре выпускают разнообразные индивидуальные эндопротезы из титана и циркониевой керамики – биоинертного материала с уникальной способностью прирастать к кости. Университет договорился о начале поставок в Беларусь этих эндопротезов, договоренность была достигнута в ходе официального визита делегации в Республику Беларусь. В ближайшее время Самарская область совместно с регионами НОЦ и Национальной академией наук Республики Беларусь обсудит новые проекты, достойные детальной проработки и совместной реализации", – пояснил Азаров.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Каземом на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Губернатор Самарской области в рамках ПМЭФ встретился с послом Ирана в РФ
14 июня, 20:07
Губернатор Самарской области также выразил готовность развивать сотрудничество по направлению "умное агро": от создания цифровых двойников растений до интеллектуальных систем управления сельхозпредприятиями и беспилотной наземной техникой.
"Наши сельхозпроизводители уже тесно работают со своими белорусскими коллегами. По отзывам, очень полезным стало участие в июне этого года аграриев Самарской области в международной специализированной выставке "БелАгро". С белорусской стороной приняли ряд важных решений по обмену продукцией селекционного племенного животноводства, по вопросам развития эмбриональных технологий и многого другого", – добавил глава региона.
 
Самарская областьБелоруссияРоссияДмитрий Азаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала