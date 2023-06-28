https://ria.ru/20230628/svyazi-1880896869.html

Азаров предложил Белоруссии укреплять связи в сфере науки и технологий

Азаров предложил Белоруссии укреплять связи в сфере науки и технологий - РИА Новости, 28.06.2023

Азаров предложил Белоруссии укреплять связи в сфере науки и технологий

Развитие сотрудничества с Республикой Беларусь, в том числе с целью обеспечения технологического суверенитета, является безусловным приоритетом работы... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:31

2023-06-28T14:31

2023-06-28T14:31

самарская область

белоруссия

россия

дмитрий азаров

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Развитие сотрудничества с Республикой Беларусь, в том числе с целью обеспечения технологического суверенитета, является безусловным приоритетом работы правительства Самарской области на международном направлении, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.Как сообщает пресс-служба облправительства, Азаров выступил во вторник в ходе X форума регионов России и Беларуси, который проходит в Уфе с участием спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко."Мы понимаем, что в условиях беспрецедентных по масштабу и несправедливости санкций особенно важно использовать инструменты и механизмы стимулирования экономического роста, позволяющие обеспечивать технологический суверенитет экономик наших стран", – приводятся в сообщении слова главы региона.Азаров отметил, что во многом обеспечение технологического суверенитета достигается за счет развития технопарков, промышленных кластеров, вузов, научно-образовательных центров, поддержки стартапов. "Наш регион входит в первую пятерку регионов России лидеров по уровню инновационной активности организаций. Мы нацелены на то, чтобы наши опорные университеты стали драйверами устойчивого развития и региона, и страны", – подчеркнул он.В частности, в Самарской области создан научно-образовательный центр "Инженерия будущего", который объединяет уже шесть регионов-партнеров из России, а также научные организации Белоруссии. Губернатор напомнил, что в 2022 году между центром "Инженерия будущего" и Национальной академией Республики Беларусь подписана дорожная карта научно-технологического сотрудничества на 2022-2025 годы. В нее вошли 20 проектов по направлениям беспилотные летательные аппараты, двигателестроение, новые материалы и технологии.В этой связи Азаров пригласил партнеров к участию в проекте создания в области полного цикла производства БПЛА. "Будем рады взаимодействию с белорусскими партнерами по данному проекту в части поставки комплектующих, систем связи, систем определения себя в пространстве", – сказал он.Большие перспективы открываются и в сфере сотрудничества медицинских университетов и организаций. "Нашим Самарским университетом заключено 3 соглашения в прошлом году с Гомельским, Гродненским государственными медицинскими университетами, Республиканским научно-практическим центром травматологии и ортопедии. На базе нашего университета создан Центр Национальной технологической инициативы по сквозной технологии "Бионическая инженерия в медицине". В Центре выпускают разнообразные индивидуальные эндопротезы из титана и циркониевой керамики – биоинертного материала с уникальной способностью прирастать к кости. Университет договорился о начале поставок в Беларусь этих эндопротезов, договоренность была достигнута в ходе официального визита делегации в Республику Беларусь. В ближайшее время Самарская область совместно с регионами НОЦ и Национальной академией наук Республики Беларусь обсудит новые проекты, достойные детальной проработки и совместной реализации", – пояснил Азаров.Губернатор Самарской области также выразил готовность развивать сотрудничество по направлению "умное агро": от создания цифровых двойников растений до интеллектуальных систем управления сельхозпредприятиями и беспилотной наземной техникой."Наши сельхозпроизводители уже тесно работают со своими белорусскими коллегами. По отзывам, очень полезным стало участие в июне этого года аграриев Самарской области в международной специализированной выставке "БелАгро". С белорусской стороной приняли ряд важных решений по обмену продукцией селекционного племенного животноводства, по вопросам развития эмбриональных технологий и многого другого", – добавил глава региона.

https://ria.ru/20230617/avtovaz-1878860031.html

https://ria.ru/20230614/vstrecha-1878167848.html

самарская область

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, белоруссия, россия, дмитрий азаров