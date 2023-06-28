https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880821502.html
Киев испытывает проблемы с логистикой из-за обильных дождей, заявил Марочко
Киев испытывает проблемы с логистикой из-за обильных дождей, заявил Марочко - РИА Новости, 28.06.2023
Киев испытывает проблемы с логистикой из-за обильных дождей, заявил Марочко
На купянском, краснолиманском и донецком направлениях украинские военнослужащие испытывают серьезные проблемы с эвакуацией раненых и подвозом боеприпасов из-за... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T08:12
2023-06-28T08:12
2023-06-28T08:12
специальная военная операция на украине
киев
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_0:280:2654:1773_1920x0_80_0_0_ed92b0d2444a2a48d9262d9ae56c601f.jpg
ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. На купянском, краснолиманском и донецком направлениях украинские военнослужащие испытывают серьезные проблемы с эвакуацией раненых и подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском, краснолиманском и донецком направлении ВФУ (вооруженные формирования украины - ред.) испытывают трудности с эвакуацией раненых и логистикой поставок боеприпасов. В связи с неблагоприятными погодными условиями (обильные осадки), произошло размытие грунтовых дорог", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что украинская техника с трудом проходит размытые дороги и застревает. По его словам, также наблюдаются задержки в материально-техническом обеспечении украинских войск. Накануне МО РФ сообщило, что в течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. По данным МО РФ, Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на краснолиманском и донецком направлениях более 400 военнослужащих. На Купянском направлении - более 30 военных.
https://ria.ru/20230628/kontrnastuplenie-1880820090.html
https://ria.ru/20230628/bomby-1880807028.html
киев
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_8fa35867b41f593f01123d3cbbaa0c8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев испытывает проблемы с логистикой из-за обильных дождей, заявил Марочко
Марочко: Киев испытывает проблемы с логистикой из-за обильных дождей на трех направлениях
ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. На купянском, краснолиманском и донецком направлениях украинские военнослужащие испытывают серьезные проблемы с эвакуацией раненых и подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На купянском, краснолиманском и донецком направлении ВФУ (вооруженные формирования украины - ред.) испытывают трудности с эвакуацией раненых и логистикой поставок боеприпасов.
Резников заявил, что "главные события" контрнаступления ВСУ еще впереди
В связи с неблагоприятными погодными условиями (обильные осадки), произошло размытие грунтовых дорог", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко уточнил, что украинская техника с трудом проходит размытые дороги и застревает. По его словам, также наблюдаются задержки в материально-техническом обеспечении украинских войск.
Накануне МО РФ
сообщило, что в течение суток ВСУ
продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. По данным МО РФ, Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на краснолиманском и донецком направлениях более 400 военнослужащих. На Купянском направлении - более 30 военных.
На ВСУ на Ореховском направлении сбросили авиабомбы, сообщил Рогов