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Киев испытывает проблемы с логистикой из-за обильных дождей, заявил Марочко - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880821502.html
Киев испытывает проблемы с логистикой из-за обильных дождей, заявил Марочко
Киев испытывает проблемы с логистикой из-за обильных дождей, заявил Марочко - РИА Новости, 28.06.2023
Киев испытывает проблемы с логистикой из-за обильных дождей, заявил Марочко
На купянском, краснолиманском и донецком направлениях украинские военнослужащие испытывают серьезные проблемы с эвакуацией раненых и подвозом боеприпасов из-за... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T08:12
2023-06-28T08:12
специальная военная операция на украине
киев
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. На купянском, краснолиманском и донецком направлениях украинские военнослужащие испытывают серьезные проблемы с эвакуацией раненых и подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском, краснолиманском и донецком направлении ВФУ (вооруженные формирования украины - ред.) испытывают трудности с эвакуацией раненых и логистикой поставок боеприпасов. В связи с неблагоприятными погодными условиями (обильные осадки), произошло размытие грунтовых дорог", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что украинская техника с трудом проходит размытые дороги и застревает. По его словам, также наблюдаются задержки в материально-техническом обеспечении украинских войск. Накануне МО РФ сообщило, что в течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. По данным МО РФ, Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на краснолиманском и донецком направлениях более 400 военнослужащих. На Купянском направлении - более 30 военных.
https://ria.ru/20230628/kontrnastuplenie-1880820090.html
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россия
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киев, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев испытывает проблемы с логистикой из-за обильных дождей, заявил Марочко

Марочко: Киев испытывает проблемы с логистикой из-за обильных дождей на трех направлениях

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. На купянском, краснолиманском и донецком направлениях украинские военнослужащие испытывают серьезные проблемы с эвакуацией раненых и подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На купянском, краснолиманском и донецком направлении ВФУ (вооруженные формирования украины - ред.) испытывают трудности с эвакуацией раненых и логистикой поставок боеприпасов.
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В связи с неблагоприятными погодными условиями (обильные осадки), произошло размытие грунтовых дорог", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко уточнил, что украинская техника с трудом проходит размытые дороги и застревает. По его словам, также наблюдаются задержки в материально-техническом обеспечении украинских войск.
Накануне МО РФ сообщило, что в течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. По данным МО РФ, Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на краснолиманском и донецком направлениях более 400 военнослужащих. На Купянском направлении - более 30 военных.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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