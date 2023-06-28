https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880821502.html

Киев испытывает проблемы с логистикой из-за обильных дождей, заявил Марочко

Киев испытывает проблемы с логистикой из-за обильных дождей, заявил Марочко - РИА Новости, 28.06.2023

Киев испытывает проблемы с логистикой из-за обильных дождей, заявил Марочко

На купянском, краснолиманском и донецком направлениях украинские военнослужащие испытывают серьезные проблемы с эвакуацией раненых и подвозом боеприпасов из-за... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T08:12

2023-06-28T08:12

2023-06-28T08:12

специальная военная операция на украине

киев

россия

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. На купянском, краснолиманском и донецком направлениях украинские военнослужащие испытывают серьезные проблемы с эвакуацией раненых и подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском, краснолиманском и донецком направлении ВФУ (вооруженные формирования украины - ред.) испытывают трудности с эвакуацией раненых и логистикой поставок боеприпасов. В связи с неблагоприятными погодными условиями (обильные осадки), произошло размытие грунтовых дорог", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что украинская техника с трудом проходит размытые дороги и застревает. По его словам, также наблюдаются задержки в материально-техническом обеспечении украинских войск. Накануне МО РФ сообщило, что в течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. По данным МО РФ, Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на краснолиманском и донецком направлениях более 400 военнослужащих. На Купянском направлении - более 30 военных.

https://ria.ru/20230628/kontrnastuplenie-1880820090.html

https://ria.ru/20230628/bomby-1880807028.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность