https://ria.ru/20230628/sobaka-1880911019.html

Стали известны подробности спасения мальчика, заблудившегося в тайге

Стали известны подробности спасения мальчика, заблудившегося в тайге - РИА Новости, 28.06.2023

Стали известны подробности спасения мальчика, заблудившегося в тайге

Мальчик, заблудившийся в тайге в Приамурье, во время блужданий встретил незнакомую собаку, которая стала отгонять от него диких зверей, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:49

2023-06-28T14:49

2023-06-28T14:49

происшествия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Мальчик, заблудившийся в тайге в Приамурье, во время блужданий встретил незнакомую собаку, которая стала отгонять от него диких зверей, сообщила РИА Новости волонтёр поисково-спасательного отряда "Амур" Ольга Веретельник. Ребёнок пропал во вторник днём и был найден спустя сутки. Отец рассказал, что с сыном отправился на охоту в лес в районе реки Малый Урил в Архаринском районе, в какой-то момент мальчик отошёл и потерялся. Ребёнка искали в условиях труднопроходимой тайги почти 70 человек, в том числе с помощью дронов, квадроциклов и лодок. "К нему пришла собака и спасла жизнь! В 700 метрах от того места, где он укрылся, была берлога медведя! Там медведица и медвежата, в этот период они крайне агрессивны, спасатели видели берлогу. Там в глубине тайги есть пасеки, которые охраняла эта собака. Она учуяла мальчика и пришла к нему ещё вчера. Тем самым спасла ему жизнь. Дикие звери, чуяв собаку, не шли на ребёнка. Она просто с мальчиком лежала рядом, не оставляла. Он на ней спал под кусом до того момента, пока его не нашли", - рассказала поисковик.

амурская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасение мальчика, пропавшего в тайге. Видео МЧС Спасение мальчика, пропавшего в тайге. Видео МЧС 2023-06-28T14:49 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, амурская область, видео