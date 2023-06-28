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Стали известны подробности спасения мальчика, заблудившегося в тайге - РИА Новости, 28.06.2023
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14:49 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/sobaka-1880911019.html
Стали известны подробности спасения мальчика, заблудившегося в тайге
Стали известны подробности спасения мальчика, заблудившегося в тайге - РИА Новости, 28.06.2023
Стали известны подробности спасения мальчика, заблудившегося в тайге
Мальчик, заблудившийся в тайге в Приамурье, во время блужданий встретил незнакомую собаку, которая стала отгонять от него диких зверей, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:49
2023-06-28T14:49
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Мальчик, заблудившийся в тайге в Приамурье, во время блужданий встретил незнакомую собаку, которая стала отгонять от него диких зверей, сообщила РИА Новости волонтёр поисково-спасательного отряда "Амур" Ольга Веретельник. Ребёнок пропал во вторник днём и был найден спустя сутки. Отец рассказал, что с сыном отправился на охоту в лес в районе реки Малый Урил в Архаринском районе, в какой-то момент мальчик отошёл и потерялся. Ребёнка искали в условиях труднопроходимой тайги почти 70 человек, в том числе с помощью дронов, квадроциклов и лодок. "К нему пришла собака и спасла жизнь! В 700 метрах от того места, где он укрылся, была берлога медведя! Там медведица и медвежата, в этот период они крайне агрессивны, спасатели видели берлогу. Там в глубине тайги есть пасеки, которые охраняла эта собака. Она учуяла мальчика и пришла к нему ещё вчера. Тем самым спасла ему жизнь. Дикие звери, чуяв собаку, не шли на ребёнка. Она просто с мальчиком лежала рядом, не оставляла. Он на ней спал под кусом до того момента, пока его не нашли", - рассказала поисковик.
амурская область
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Спасение мальчика, пропавшего в тайге. Видео МЧС
Спасение мальчика, пропавшего в тайге. Видео МЧС
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происшествия, амурская область, видео
Происшествия, Амурская область
Стали известны подробности спасения мальчика, заблудившегося в тайге
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Мальчик, заблудившийся в тайге в Приамурье, во время блужданий встретил незнакомую собаку, которая стала отгонять от него диких зверей, сообщила РИА Новости волонтёр поисково-спасательного отряда "Амур" Ольга Веретельник.
2023-06-28T14:49
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Стали известны подробности спасения мальчика, заблудившегося в тайге

Заблудившемуся в приамурской тайге мальчику спасла жизнь собака

© МЧС РоссииСпасатели нашли 10-летнего мальчика, пропавшего в тайге Приамурья. Кадр видео
Спасатели нашли 10-летнего мальчика, пропавшего в тайге Приамурья. Кадр видео
© МЧС России
Спасатели нашли 10-летнего мальчика, пропавшего в тайге Приамурья. Кадр видео
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Мальчик, заблудившийся в тайге в Приамурье, во время блужданий встретил незнакомую собаку, которая стала отгонять от него диких зверей, сообщила РИА Новости волонтёр поисково-спасательного отряда "Амур" Ольга Веретельник.
Ребёнок пропал во вторник днём и был найден спустя сутки. Отец рассказал, что с сыном отправился на охоту в лес в районе реки Малый Урил в Архаринском районе, в какой-то момент мальчик отошёл и потерялся. Ребёнка искали в условиях труднопроходимой тайги почти 70 человек, в том числе с помощью дронов, квадроциклов и лодок.
"К нему пришла собака и спасла жизнь! В 700 метрах от того места, где он укрылся, была берлога медведя! Там медведица и медвежата, в этот период они крайне агрессивны, спасатели видели берлогу. Там в глубине тайги есть пасеки, которые охраняла эта собака. Она учуяла мальчика и пришла к нему ещё вчера. Тем самым спасла ему жизнь. Дикие звери, чуяв собаку, не шли на ребёнка. Она просто с мальчиком лежала рядом, не оставляла. Он на ней спал под кусом до того момента, пока его не нашли", - рассказала поисковик.
 
ПроисшествияАмурская область
 
 
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