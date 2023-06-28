https://ria.ru/20230628/skandal-1880952762.html

Скандал в коммуналке в Петербурге обернулся стрельбой и самоубийством

Скандал в коммуналке в Петербурге обернулся стрельбой и самоубийством - РИА Новости, 28.06.2023

Скандал в коммуналке в Петербурге обернулся стрельбой и самоубийством

Житель Петербурга в ходе конфликта в коммунальной квартире выстрелил в девушку, а потом покончил с собой, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:33

2023-06-28T17:33

2023-06-28T19:32

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Житель Петербурга в ходе конфликта в коммунальной квартире выстрелил в девушку, а потом покончил с собой, сообщил городской главк СК РФ. По данным следствия, скандал разразился в среду днем в коммуналке по проспекту Солидарности, в итоге 55-летний мужчина выстрелил в 20-летнюю девушку, после чего свел счеты с жизнью. В каких отношениях они были друг с другом и были ли, не уточняется. Сейчас девушка в больнице. Что именно стало причиной инцидента, неясно. "В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в релизе.Уголовное дело в отношении умершего человека возбуждается, в том числе, для юридических оснований провести разбирательство и выяснить все обстоятельства случившегося. В иных случаях человека могут посмертно судить - как в случае с отцом сестер Хачатурян.

https://ria.ru/20230627/ubiystvo-1880783831.html

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия, жилье