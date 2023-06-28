https://ria.ru/20230628/skandal-1880952762.html
Скандал в коммуналке в Петербурге обернулся стрельбой и самоубийством
Скандал в коммуналке в Петербурге обернулся стрельбой и самоубийством - РИА Новости, 28.06.2023
Скандал в коммуналке в Петербурге обернулся стрельбой и самоубийством
Житель Петербурга в ходе конфликта в коммунальной квартире выстрелил в девушку, а потом покончил с собой, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:33
2023-06-28T17:33
2023-06-28T19:32
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Житель Петербурга в ходе конфликта в коммунальной квартире выстрелил в девушку, а потом покончил с собой, сообщил городской главк СК РФ. По данным следствия, скандал разразился в среду днем в коммуналке по проспекту Солидарности, в итоге 55-летний мужчина выстрелил в 20-летнюю девушку, после чего свел счеты с жизнью. В каких отношениях они были друг с другом и были ли, не уточняется. Сейчас девушка в больнице. Что именно стало причиной инцидента, неясно. "В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в релизе.Уголовное дело в отношении умершего человека возбуждается, в том числе, для юридических оснований провести разбирательство и выяснить все обстоятельства случившегося. В иных случаях человека могут посмертно судить - как в случае с отцом сестер Хачатурян.
https://ria.ru/20230627/ubiystvo-1880783831.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия, жилье
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Жилье
Скандал в коммуналке в Петербурге обернулся стрельбой и самоубийством
В Петербурге мужчина в коммунальной квартире выстрелил в девушку и покончил с собой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости.
Житель Петербурга в ходе конфликта в коммунальной квартире выстрелил в девушку, а потом покончил с собой, сообщил
городской главк СК РФ.
По данным следствия, скандал разразился в среду днем в коммуналке по проспекту Солидарности, в итоге 55-летний мужчина выстрелил в 20-летнюю девушку, после чего свел счеты с жизнью. В каких отношениях они были друг с другом и были ли, не уточняется.
В Шахтах Ростовской области местного жителя подозревают в убийстве мужчины
Сейчас девушка в больнице. Что именно стало причиной инцидента, неясно.
"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в релизе.
Уголовное дело в отношении умершего человека возбуждается, в том числе, для юридических оснований провести разбирательство и выяснить все обстоятельства случившегося. В иных случаях человека могут посмертно судить - как в случае с отцом сестер Хачатурян.