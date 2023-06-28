https://ria.ru/20230628/sazanov-1880726534.html
Алексей Сазанов: на бумаге или в цифре – налоги остаются неизменными
Алексей Сазанов: на бумаге или в цифре – налоги остаются неизменными - РИА Новости, 28.06.2023
Алексей Сазанов: на бумаге или в цифре – налоги остаются неизменными
Добывающие компании считают, что налоговая нагрузка на них уже достигла пика, однако российские власти по-прежнему рассматривают ресурсный сектор как источник... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:00
2023-06-28T10:00
2023-06-28T10:00
интервью
алексей сазанов
александр дюков
леонид михельсон
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880726322_0:134:3249:1962_1920x0_80_0_0_5926a398d1b9dd197662dd990d548eb4.jpg
Добывающие компании считают, что налоговая нагрузка на них уже достигла пика, однако российские власти по-прежнему рассматривают ресурсный сектор как источник дополнительных доходов казны. О работе над новым бюджетом, возможности возврата налога на сверхприбыль, диалоге с нефтяными компаниями и о собственном KPI на год рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Беседовали Дарья Семенова и Анна Куденко.– Алексей Валерьевич, на сессиях ПМЭФ часто затрагивалась тема налогов и, в частности, целесообразность пересмотра их для бизнеса. Минфин планирует повышение налогов для бизнеса в следующем году? Считаете ли нужным это делать?– Сложный вопрос. В условиях, когда у нас дефицит бюджета, налоговая политика становится производной от бюджетной политики. Сейчас идет активный процесс формирования бюджета на следующую трехлетку: определяются параметры дефицита и источники его финансирования. Потребуются ли налоговые изменения – напрямую зависит от того, каким будет размер дефицита бюджета и какие будут определены источники его финансирования. Поэтому сейчас сказать ни да, ни нет невозможно.– Но при этом Минфин уже сейчас все же рассматривает какие-то налоговые новации с учетом дефицита бюджета, верно?– Да, мы подготовили ряд новаций для нефтяной отрасли, как вы знаете, это давняя тема. Предложили сократить выплаты по демпферу на 50%. Отложить на три года с 1 января 2024 года на 1 января 2027 года введение вычета по НДПИ для выработанных месторождений из третьей группы НДД. Сократить при расчете НДПИ, НДД и экспортной пошлины дисконт Uralsк Brent. А также учитывать российскую биржевую котировку при расчете налогов. Есть еще ряд предложений. Весь этот пакет изменений сейчас обсуждается в правительстве. Я думаю, что в июле он уже будет рассматриваться на площадке Государственной думы.– Среди этих поправок только корректировка текущих параметров или готовятся более фундаментальные изменения для нефтяников?– На данный момент – нет. В ресурсных секторах, в том числе и нефтегазе, мы уже подбираемся к потолку потенциала роста налоговой нагрузки. Ее дальнейшее увеличение может иметь деструктивный эффект для отрасли: может начаться сокращение инвестиций. К этому вопросу нужно подходить очень сбалансированно.– По вашей оценке, какой потолок налоговой нагрузки для нефтяников?– Потолок у каждой компании свой, потому что он упирается в операционный денежный поток. Но по отдельным компаниям, у которых высокая себестоимость добычи, не лучшие каналы сбыта с точки зрения логистики, мы уже сейчас видим: если дальше увеличивать налоговую нагрузку, это приведет к сокращению инвестиционной активности. Неиспользованный потенциал в целом в отрасли еще остался, но, если принимать какие-то серьезные радикальные шаги, то уже есть риск для будущей добычи.– Что касается демпфера – рассматривается ли в текущих условиях, бюджетных в том числе, другой механизм, например, заморозки выплат из бюджета нефтяникам?– Рассматривается пока только сокращение.– То есть выплаты из бюджета нефтяникам будут продолжаться?– Конечно, только в уменьшенном размере. Уже принято решение сократить выплаты по демпферу вдвое. На данный момент ничего другого не обсуждаем.– Нефтяное налогообложение в России сейчас меняется, цена российской Urals привязывается к цене Brent. Все-таки почему не Dubai, как предлагают в отрасли?– Сейчас у нас при расчете цены нефти Urals используется предел дисконта как Brent минус 25 долларов за баррель. Мы с Минэнерго уже обсуждаем снижение этого предела по скидке и переход на Brent минус 20 долларов. Понятно, что Brent и Dubai – это котировки, динамика которых очень сильно коррелирует между собой. Но при этом Dubai стабильно чуть ниже Brent – на два-три доллара за баррель. Соответственно, если отказываться от котировки Brent и заменять ее на Dubai, тогда и дисконт должен быть меньше – не минус 20 долларов, а минус 15, например. Мы открыты к диалогу с отраслью по этому вопросу: если Dubai – это котировка, которая больше отражает направления реализации российской нефти, можно перейти на ее применение, но размер дисконта должен учитывать этот переход, чтобы бюджет не потерял в доходах. Пока конкретных предложений от нефтяной отрасли по размеру дисконта при переходе от Brent к Dubai мы не получили. Когда они поступят, будем готовы их рассмотреть.– Нефтяники, наверное, в целом, против изменения предельного размера скидки?– Естественно.– Ранее главы "Газпром нефти" Александр Дюков и НОВАТЭКа Леонид Михельсон предложили ввести стимулирование для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. Готово ли правительство рассмотреть такую инициативу?– Я могу только сказать, что на ближайшую трехлетку (2024-2026 годы – ред.) потенциал по стимулированию у нас ограничен. После этого периода, конечно, мы готовы рассматривать. В любом случае нужно, чтобы были представлены соответствующие финансово-экономические обоснования, тогда будем изучать.– В апреле шла дискуссия из-за планов Минфина повысить НДПИ на уголь в четвертом квартале 2023 года. Изменилась ли как-то позиция министерства?– Сейчас в плане изменения налогообложения угольной отрасли ничего не обсуждается.– В январе министр экономического развития Максим Решетников предлагал освободить внутренние туры по России от уплаты НДС до 2027 года. Проект закона до сих пор еще не внесен в Госдуму, когда планируется его внесение? Какие-то сложности возникли в ходе дискуссии?– Минфин разработал законопроект, проведены все согласительные процедуры, он уже рассмотрен на заседании правительства РФ. Мы надеемся, что он скоро будет внесен в Госдуму и принят либо уже в весеннюю сессию, либо в сентябре-октябре в зависимости от графика работы Госдумы. В целом, у нас есть консенсус, что услуги туроператоров по продаже российских туров необходимо освободить от НДС, никто не выступает против этого.– Нельзя не затронуть дискуссионную тему с налогом на сверхприбыль. Он закрепляется сейчас через поправки к Налоговому кодексу, то есть в принципе фиксируется возможность взимания такого налога в будущем. Рассматриваете ли вы такую возможность?– Знаете, это очень интересный вопрос. Этот налог появился по двум причинам: возникли конъюнктурные сверхдоходы у компаний и сформировался существенный дефицит бюджета. Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя. Но это зависит от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.– В прошлом году компании получили отсрочки по страховым взносам, соответственно, сейчас они должны оплачивать все средства. Начали ли поступать средства, или есть трудности?– В начале года правительство предоставило компаниям и ИП рассрочку по уплате страховых взносов еще на год, до мая 2024 года. То есть мы освободили бизнес от необходимости полностью возвратить в этом году в бюджет более 770 миллиардов рублей страховых взносов, недоплаченных в 2022 году. Сейчас идет постепенное погашение этой рассрочки. Здесь надо, скорее, у бизнеса спросить, есть ли у них какие-то трудности. Со своей стороны, мы видим, что в целом поступление взносов стабильное, они идут в соответствии с планом. С бюджетной точки зрения проблем мы не видим.– Законодательная система меняется, подстраивается под новые реалии, вносятся коррективы в многие законы, даже идет обсуждение подготовки новой редакции Бюджетного кодекса. По вашему мнению, стоит ли задуматься в таком ключе о Налоговом кодексе?– Процесс совершенствования Налогового кодекса идет постоянно. В эпоху цифровой трансформации этот процесс оправдан тем, что увеличиваются мощности по хранению и обработке данных и у ФНС появляется все больше цифровых сервисов. Сейчас набирает ход практика, когда расчет налоговой базы со стороны налогоплательщиков переходит к ФНС. Под это, конечно, необходимо адаптировать и Налоговый кодекс – под эти цифровые сервисы и новые функции ФНС, когда с проверки расчетов налогоплательщика ФНС переходит к самостоятельному автоматизированному расчету за них различных налогов.Эта практика активно тиражируется: мы начали с земельного налога, налога на имущество от кадастровой стоимости, такой подход применен по налогу на профессиональный доход, сейчас сделали так же по АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения – ред.). Чем больше документов в дальнейшем будет оформляться в цифровой форме, тем больше расчетов налогов можно будет передать на сторону ФНС. Под это, безусловно, нужно будет перестраивать Налоговое законодательство и в некоторых случаях весьма существенно.При этом надо понимать, что основы налогового законодательства останутся неизменными: будь то на бумаге, будь то в цифре принципы налогообложения будут те же – налог на прибыль останется налогом на прибыль, НДС останется НДС и даже налог на доход физических лиц тоже никуда не денется. Это же касается и основных элементов налогообложения: налогоплательщиков, налоговой базы и налоговых льгот, налогового периода, объекта налогообложения. Но процесс администрирования будет меняться.– Ваш начальник Антон Германович Силуанов поставил себе KPI, чтобы вернулись все пессимисты, которые уехали из России. А у вас такой есть?– Мой налоговый KPI на год будет определяться итогом бюджетного планирования: исходя из того, какие будут параметры бюджета на трехлетку, можно будет говорить о KPI. Может, я его уже и выполнил?! Если все хорошо, дефицит бюджета определен и его можно финансировать за счет долга, то есть изменений в налоговое законодательство больше не нужно – тогда я уже достиг своего KPI. Хотя итоги рано подводить, это надо будет делать в декабре. Одно могу сказать точно, бюджетный процесс начался, и он в этом году очень непростой.
https://ria.ru/20230614/stavka-1878192216.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230605/1876328702.html
https://ria.ru/20220629/syre-1798968517.html
https://ria.ru/20230626/nalogi-1880549795.html
https://ria.ru/20230616/minfin-1878635515.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880726322_518:0:3249:2048_1920x0_80_0_0_cc9a996ae636511e648723d5310feba9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью, алексей сазанов, александр дюков, леонид михельсон, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, россия, экономика
Интервью, Алексей Сазанов, Александр Дюков, Леонид Михельсон, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ, Россия, Экономика
Добывающие компании считают, что налоговая нагрузка на них уже достигла пика, однако российские власти по-прежнему рассматривают ресурсный сектор как источник дополнительных доходов казны. О работе над новым бюджетом, возможности возврата налога на сверхприбыль, диалоге с нефтяными компаниями и о собственном KPI на год рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Беседовали Дарья Семенова и Анна Куденко.
– Алексей Валерьевич, на сессиях ПМЭФ часто затрагивалась тема налогов и, в частности, целесообразность пересмотра их для бизнеса. Минфин планирует повышение налогов для бизнеса в следующем году? Считаете ли нужным это делать?
– Сложный вопрос. В условиях, когда у нас дефицит бюджета, налоговая политика становится производной от бюджетной политики. Сейчас идет активный процесс формирования бюджета на следующую трехлетку: определяются параметры дефицита и источники его финансирования. Потребуются ли налоговые изменения – напрямую зависит от того, каким будет размер дефицита бюджета и какие будут определены источники его финансирования. Поэтому сейчас сказать ни да, ни нет невозможно.
– Но при этом Минфин уже сейчас все же рассматривает какие-то налоговые новации с учетом дефицита бюджета, верно?
– Да, мы подготовили ряд новаций для нефтяной отрасли, как вы знаете, это давняя тема. Предложили сократить выплаты по демпферу на 50%. Отложить на три года с 1 января 2024 года на 1 января 2027 года введение вычета по НДПИ для выработанных месторождений из третьей группы НДД. Сократить при расчете НДПИ, НДД и экспортной пошлины дисконт Urals
к Brent
. А также учитывать российскую биржевую котировку при расчете налогов. Есть еще ряд предложений. Весь этот пакет изменений сейчас обсуждается в правительстве. Я думаю, что в июле он уже будет рассматриваться на площадке Государственной думы.
Минфин ввел для уехавших из России единую ставку НДФЛ
– Среди этих поправок только корректировка текущих параметров или готовятся более фундаментальные изменения для нефтяников?
– На данный момент – нет. В ресурсных секторах, в том числе и нефтегазе, мы уже подбираемся к потолку потенциала роста налоговой нагрузки. Ее дальнейшее увеличение может иметь деструктивный эффект для отрасли: может начаться сокращение инвестиций. К этому вопросу нужно подходить очень сбалансированно.
– По вашей оценке, какой потолок налоговой нагрузки для нефтяников?
– Потолок у каждой компании свой, потому что он упирается в операционный денежный поток. Но по отдельным компаниям, у которых высокая себестоимость добычи, не лучшие каналы сбыта с точки зрения логистики, мы уже сейчас видим: если дальше увеличивать налоговую нагрузку, это приведет к сокращению инвестиционной активности. Неиспользованный потенциал в целом в отрасли еще остался, но, если принимать какие-то серьезные радикальные шаги, то уже есть риск для будущей добычи.
– Что касается демпфера – рассматривается ли в текущих условиях, бюджетных в том числе, другой механизм, например, заморозки выплат из бюджета нефтяникам?
– Рассматривается пока только сокращение.
– То есть выплаты из бюджета нефтяникам будут продолжаться?
– Конечно, только в уменьшенном размере. Уже принято решение сократить выплаты по демпферу вдвое. На данный момент ничего другого не обсуждаем.
Нефтянка на дотациях, доллар в опасности, метки ИИ-контента и дипфейков – Нефтяное налогообложение в России сейчас меняется, цена российской Urals привязывается к цене Brent. Все-таки почему не Dubai, как предлагают в отрасли?
– Сейчас у нас при расчете цены нефти Urals используется предел дисконта как Brent минус 25 долларов за баррель. Мы с Минэнерго
уже обсуждаем снижение этого предела по скидке и переход на Brent минус 20 долларов. Понятно, что Brent и Dubai – это котировки, динамика которых очень сильно коррелирует между собой. Но при этом Dubai стабильно чуть ниже Brent – на два-три доллара за баррель. Соответственно, если отказываться от котировки Brent и заменять ее на Dubai, тогда и дисконт должен быть меньше – не минус 20 долларов, а минус 15, например. Мы открыты к диалогу с отраслью по этому вопросу: если Dubai – это котировка, которая больше отражает направления реализации российской нефти, можно перейти на ее применение, но размер дисконта должен учитывать этот переход, чтобы бюджет не потерял в доходах. Пока конкретных предложений от нефтяной отрасли по размеру дисконта при переходе от Brent к Dubai мы не получили. Когда они поступят, будем готовы их рассмотреть.
– Нефтяники, наверное, в целом, против изменения предельного размера скидки?
– Ранее главы "Газпром нефти" Александр Дюков и НОВАТЭКа Леонид Михельсон предложили ввести стимулирование для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. Готово ли правительство рассмотреть такую инициативу?
– Я могу только сказать, что на ближайшую трехлетку (2024-2026 годы – ред.) потенциал по стимулированию у нас ограничен. После этого периода, конечно, мы готовы рассматривать. В любом случае нужно, чтобы были представлены соответствующие финансово-экономические обоснования, тогда будем изучать.
Путин поручил проработать вопросы стимулирования добычи дефицитного сырья
– В апреле шла дискуссия из-за планов Минфина повысить НДПИ на уголь в четвертом квартале 2023 года. Изменилась ли как-то позиция министерства?
– Сейчас в плане изменения налогообложения угольной отрасли ничего не обсуждается.
– В январе министр экономического развития Максим Решетников предлагал освободить внутренние туры по России от уплаты НДС до 2027 года. Проект закона до сих пор еще не внесен в Госдуму, когда планируется его внесение? Какие-то сложности возникли в ходе дискуссии?
– Минфин разработал законопроект, проведены все согласительные процедуры, он уже рассмотрен на заседании правительства РФ. Мы надеемся, что он скоро будет внесен в Госдуму и принят либо уже в весеннюю сессию, либо в сентябре-октябре в зависимости от графика работы Госдумы. В целом, у нас есть консенсус, что услуги туроператоров по продаже российских туров необходимо освободить от НДС, никто не выступает против этого.
– Нельзя не затронуть дискуссионную тему с налогом на сверхприбыль. Он закрепляется сейчас через поправки к Налоговому кодексу, то есть в принципе фиксируется возможность взимания такого налога в будущем. Рассматриваете ли вы такую возможность?
– Знаете, это очень интересный вопрос. Этот налог появился по двум причинам: возникли конъюнктурные сверхдоходы у компаний и сформировался существенный дефицит бюджета. Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя. Но это зависит от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.
Бюджетный комитет Госдумы поддержал введение налога на сверхприбыль
– В прошлом году компании получили отсрочки по страховым взносам, соответственно, сейчас они должны оплачивать все средства. Начали ли поступать средства, или есть трудности?
– В начале года правительство предоставило компаниям и ИП рассрочку по уплате страховых взносов еще на год, до мая 2024 года. То есть мы освободили бизнес от необходимости полностью возвратить в этом году в бюджет более 770 миллиардов рублей страховых взносов, недоплаченных в 2022 году. Сейчас идет постепенное погашение этой рассрочки. Здесь надо, скорее, у бизнеса спросить, есть ли у них какие-то трудности. Со своей стороны, мы видим, что в целом поступление взносов стабильное, они идут в соответствии с планом. С бюджетной точки зрения проблем мы не видим.
– Законодательная система меняется, подстраивается под новые реалии, вносятся коррективы в многие законы, даже идет обсуждение подготовки новой редакции Бюджетного кодекса. По вашему мнению, стоит ли задуматься в таком ключе о Налоговом кодексе?
– Процесс совершенствования Налогового кодекса идет постоянно. В эпоху цифровой трансформации этот процесс оправдан тем, что увеличиваются мощности по хранению и обработке данных и у ФНС
появляется все больше цифровых сервисов. Сейчас набирает ход практика, когда расчет налоговой базы со стороны налогоплательщиков переходит к ФНС. Под это, конечно, необходимо адаптировать и Налоговый кодекс – под эти цифровые сервисы и новые функции ФНС, когда с проверки расчетов налогоплательщика ФНС переходит к самостоятельному автоматизированному расчету за них различных налогов.
Силуанов допустил отступление от бюджетного правила
Эта практика активно тиражируется: мы начали с земельного налога, налога на имущество от кадастровой стоимости, такой подход применен по налогу на профессиональный доход, сейчас сделали так же по АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения – ред.). Чем больше документов в дальнейшем будет оформляться в цифровой форме, тем больше расчетов налогов можно будет передать на сторону ФНС. Под это, безусловно, нужно будет перестраивать Налоговое законодательство и в некоторых случаях весьма существенно.
При этом надо понимать, что основы налогового законодательства останутся неизменными: будь то на бумаге, будь то в цифре принципы налогообложения будут те же – налог на прибыль останется налогом на прибыль, НДС останется НДС и даже налог на доход физических лиц тоже никуда не денется. Это же касается и основных элементов налогообложения: налогоплательщиков, налоговой базы и налоговых льгот, налогового периода, объекта налогообложения. Но процесс администрирования будет меняться.
– Ваш начальник Антон Германович Силуанов поставил себе KPI, чтобы вернулись все пессимисты, которые уехали из России. А у вас такой есть?
– Мой налоговый KPI на год будет определяться итогом бюджетного планирования: исходя из того, какие будут параметры бюджета на трехлетку, можно будет говорить о KPI. Может, я его уже и выполнил?! Если все хорошо, дефицит бюджета определен и его можно финансировать за счет долга, то есть изменений в налоговое законодательство больше не нужно – тогда я уже достиг своего KPI. Хотя итоги рано подводить, это надо будет делать в декабре. Одно могу сказать точно, бюджетный процесс начался, и он в этом году очень непростой.