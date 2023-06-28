https://ria.ru/20230628/reper-1880836921.html

Суд запретил несколько треков рэпера Scally Milano

Суд запретил несколько треков рэпера Scally Milano - РИА Новости, 28.06.2023

Суд запретил несколько треков рэпера Scally Milano

Суд постановил заблокировать в России несколько ссылок на песни рэпера Scally Milano о наркотиках, доступные для детей и подростков, сообщили в объединенной... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:33

2023-06-28T10:33

2023-06-28T10:33

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россия

санкт-петербург

яндекс.музыка

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Суд постановил заблокировать в России несколько ссылок на песни рэпера Scally Milano о наркотиках, доступные для детей и подростков, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. "Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление прокурора о признании информации, размещенной в сети интернет, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - сообщает пресс-служба судов, уточняя, что речь идет о 14 ссылках на песни Scally Milano. На треки "О" (так в релизе, возможно, речь о треке "Одержим", других на "О" у исполнителя в каталоге "Яндекс.Музыки" нет), "Два", "Сделать это" в прокуратуру Василеостровского района пожаловалась некая "гражданка Строганова", обнаружив, что по ряду адресов их могут прослушать дети и подростки, а возрастного ценза нет. Также в списке оказался трек рэпера Lovv66 - "CBD Flow". Согласно экспертным заключениям, указанные композиции содержат "информацию, формирующую позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами" и "пропагандирующая употребления наркотических средств". "Автор позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков. Данная информация способна сформировать у читателя/слушателя желание сделать то же самое, повторить действия автора", - отмечается в сообщении судов. Сейчас в России ужесточается законодательство о произведениях – не только музыкальных, но и любых других, - где упоминаются наркотики. Как заявлял в мае статс-секретарь - замглавы МВД РФ Игорь Зубов, рэперам, читающим треки о запрещенных веществах, с 2024 года может грозить уголовная ответственность - соответствующие изменения обсуждаются в Госдуме. Уголовная ответственность будет наступать не сразу, а лишь после того, как исполнитель два и более раз будет привлечен к административной ответственности за подобные нарушения. При этом замглавы МВД РФ заверил, что планов "никого тысячами сажать" нет. Кроме того, законопроект предполагает, что произведения о наркотиках будут специально помечать, как пачки сигарет.

https://ria.ru/20221014/blokirovka-1824201841.html

https://ria.ru/20230608/tape-1876948856.html

https://ria.ru/20230530/mvd-1875137391.html

россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, санкт-петербург, яндекс.музыка