https://ria.ru/20230628/reper-1880836921.html
Суд запретил несколько треков рэпера Scally Milano
Суд запретил несколько треков рэпера Scally Milano - РИА Новости, 28.06.2023
Суд запретил несколько треков рэпера Scally Milano
Суд постановил заблокировать в России несколько ссылок на песни рэпера Scally Milano о наркотиках, доступные для детей и подростков, сообщили в объединенной... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:33
2023-06-28T10:33
2023-06-28T10:33
шоубиз
происшествия
россия
санкт-петербург
яндекс.музыка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Суд постановил заблокировать в России несколько ссылок на песни рэпера Scally Milano о наркотиках, доступные для детей и подростков, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. "Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление прокурора о признании информации, размещенной в сети интернет, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - сообщает пресс-служба судов, уточняя, что речь идет о 14 ссылках на песни Scally Milano. На треки "О" (так в релизе, возможно, речь о треке "Одержим", других на "О" у исполнителя в каталоге "Яндекс.Музыки" нет), "Два", "Сделать это" в прокуратуру Василеостровского района пожаловалась некая "гражданка Строганова", обнаружив, что по ряду адресов их могут прослушать дети и подростки, а возрастного ценза нет. Также в списке оказался трек рэпера Lovv66 - "CBD Flow". Согласно экспертным заключениям, указанные композиции содержат "информацию, формирующую позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами" и "пропагандирующая употребления наркотических средств". "Автор позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков. Данная информация способна сформировать у читателя/слушателя желание сделать то же самое, повторить действия автора", - отмечается в сообщении судов. Сейчас в России ужесточается законодательство о произведениях – не только музыкальных, но и любых других, - где упоминаются наркотики. Как заявлял в мае статс-секретарь - замглавы МВД РФ Игорь Зубов, рэперам, читающим треки о запрещенных веществах, с 2024 года может грозить уголовная ответственность - соответствующие изменения обсуждаются в Госдуме. Уголовная ответственность будет наступать не сразу, а лишь после того, как исполнитель два и более раз будет привлечен к административной ответственности за подобные нарушения. При этом замглавы МВД РФ заверил, что планов "никого тысячами сажать" нет. Кроме того, законопроект предполагает, что произведения о наркотиках будут специально помечать, как пачки сигарет.
https://ria.ru/20221014/blokirovka-1824201841.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, санкт-петербург, яндекс.музыка
Шоубиз, Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Яндекс.Музыка
Суд запретил несколько треков рэпера Scally Milano
Суд постановил заблокировать несколько треков рэпера Scally Milano о наркотиках
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Суд постановил заблокировать в России несколько ссылок на песни рэпера Scally Milano о наркотиках, доступные для детей и подростков, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление прокурора о признании информации, размещенной в сети интернет, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - сообщает пресс-служба судов, уточняя, что речь идет о 14 ссылках на песни Scally Milano.
Моргенштерн* сообщил о блокировке клипов в YouTube
На треки "О" (так в релизе, возможно, речь о треке "Одержим", других на "О" у исполнителя в каталоге "Яндекс.Музыки
" нет), "Два", "Сделать это" в прокуратуру Василеостровского района пожаловалась некая "гражданка Строганова", обнаружив, что по ряду адресов их могут прослушать дети и подростки, а возрастного ценза нет. Также в списке оказался трек рэпера Lovv66 - "CBD Flow". Согласно экспертным заключениям, указанные композиции содержат "информацию, формирующую позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами" и "пропагандирующая употребления наркотических средств".
"Автор позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков. Данная информация способна сформировать у читателя/слушателя желание сделать то же самое, повторить действия автора", - отмечается в сообщении судов.
Рэпер перенес концерт после обращения Мизулиной в прокуратуру
Сейчас в России ужесточается законодательство о произведениях – не только музыкальных, но и любых других, - где упоминаются наркотики. Как заявлял в мае статс-секретарь - замглавы МВД РФ Игорь Зубов
, рэперам, читающим треки о запрещенных веществах, с 2024 года может грозить уголовная ответственность - соответствующие изменения обсуждаются в Госдуме
.
Уголовная ответственность будет наступать не сразу, а лишь после того, как исполнитель два и более раз будет привлечен к административной ответственности за подобные нарушения. При этом замглавы МВД РФ заверил, что планов "никого тысячами сажать" нет.
Кроме того, законопроект предполагает, что произведения о наркотиках будут специально помечать, как пачки сигарет.
Рэперы отчитались перед МВД за исключенные из репертуара песни о наркотиках