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В приамурской тайге ищут пропавшего ребенка - РИА Новости, 28.06.2023
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02:56 28.06.2023 (обновлено: 04:47 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/rebenok-1880809683.html
В приамурской тайге ищут пропавшего ребенка
В приамурской тайге ищут пропавшего ребенка - РИА Новости, 28.06.2023
В приамурской тайге ищут пропавшего ребенка
Спасатели и кинологи вместе с волонтерами ищут 11-летнего мальчика, пропавшего в тайге в Приамурье, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T02:56
2023-06-28T04:47
россия
архаринский район
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Спасатели и кинологи вместе с волонтерами ищут 11-летнего мальчика, пропавшего в тайге в Приамурье, сообщает МЧС России.По данным спасателей, о помощи попросил отец. Вместе они отправились на охоту в Архаринский район. В районе реки Малый Урил мальчик отошел в лес и потерялся."В Амурской области на поиски 11-летнего мальчика отправляются спасатели и кинологи МЧС России. К поискам привлечены волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям", - говорится в сообщении.Поисково-спасательный отряд "Амур" в свою очередь написал, что возраст ребенка - 10 лет. Известно, что мальчик одет в красную толстовку. Волонтеры выехали на поиск ночью во вторник, по состоянию на утро среды мальчик не найден.Как сообщили РИА Новости в отряде "Амур", к поискам привлекли около 50 человек. Также у волонтеров есть параплан, который запустят, чтобы изучить местность с воздуха.
https://ria.ru/20230626/abkhaziya-1880562446.html
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россия
архаринский район
амурская область
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россия, архаринский район, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Архаринский район, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В приамурской тайге ищут пропавшего ребенка

В тайге в Амурской области ищут 11-летнего мальчика, ушедшего с отцом на охоту

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Спасатели и кинологи вместе с волонтерами ищут 11-летнего мальчика, пропавшего в тайге в Приамурье, сообщает МЧС России.
По данным спасателей, о помощи попросил отец. Вместе они отправились на охоту в Архаринский район. В районе реки Малый Урил мальчик отошел в лес и потерялся.
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Амурской области на поиски 11-летнего мальчика отправляются спасатели и кинологи МЧС России. К поискам привлечены волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям", - говорится в сообщении.
Поисково-спасательный отряд "Амур" в свою очередь написал, что возраст ребенка - 10 лет. Известно, что мальчик одет в красную толстовку. Волонтеры выехали на поиск ночью во вторник, по состоянию на утро среды мальчик не найден.
Как сообщили РИА Новости в отряде "Амур", к поискам привлекли около 50 человек. Также у волонтеров есть параплан, который запустят, чтобы изучить местность с воздуха.
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РоссияАрхаринский районАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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