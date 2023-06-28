https://ria.ru/20230628/rebenok-1880809683.html

В приамурской тайге ищут пропавшего ребенка

В приамурской тайге ищут пропавшего ребенка - РИА Новости, 28.06.2023

В приамурской тайге ищут пропавшего ребенка

Спасатели и кинологи вместе с волонтерами ищут 11-летнего мальчика, пропавшего в тайге в Приамурье, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T02:56

2023-06-28T02:56

2023-06-28T04:47

россия

архаринский район

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Спасатели и кинологи вместе с волонтерами ищут 11-летнего мальчика, пропавшего в тайге в Приамурье, сообщает МЧС России.По данным спасателей, о помощи попросил отец. Вместе они отправились на охоту в Архаринский район. В районе реки Малый Урил мальчик отошел в лес и потерялся."В Амурской области на поиски 11-летнего мальчика отправляются спасатели и кинологи МЧС России. К поискам привлечены волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям", - говорится в сообщении.Поисково-спасательный отряд "Амур" в свою очередь написал, что возраст ребенка - 10 лет. Известно, что мальчик одет в красную толстовку. Волонтеры выехали на поиск ночью во вторник, по состоянию на утро среды мальчик не найден.Как сообщили РИА Новости в отряде "Амур", к поискам привлекли около 50 человек. Также у волонтеров есть параплан, который запустят, чтобы изучить местность с воздуха.

https://ria.ru/20230626/abkhaziya-1880562446.html

https://ria.ru/20230628/akter-1880804568.html

россия

архаринский район

амурская область

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россия, архаринский район, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия