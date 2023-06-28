https://ria.ru/20230628/rebenok-1880809683.html
В приамурской тайге ищут пропавшего ребенка
В приамурской тайге ищут пропавшего ребенка - РИА Новости, 28.06.2023
В приамурской тайге ищут пропавшего ребенка
Спасатели и кинологи вместе с волонтерами ищут 11-летнего мальчика, пропавшего в тайге в Приамурье, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T02:56
2023-06-28T02:56
2023-06-28T04:47
россия
архаринский район
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Спасатели и кинологи вместе с волонтерами ищут 11-летнего мальчика, пропавшего в тайге в Приамурье, сообщает МЧС России.По данным спасателей, о помощи попросил отец. Вместе они отправились на охоту в Архаринский район. В районе реки Малый Урил мальчик отошел в лес и потерялся."В Амурской области на поиски 11-летнего мальчика отправляются спасатели и кинологи МЧС России. К поискам привлечены волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям", - говорится в сообщении.Поисково-спасательный отряд "Амур" в свою очередь написал, что возраст ребенка - 10 лет. Известно, что мальчик одет в красную толстовку. Волонтеры выехали на поиск ночью во вторник, по состоянию на утро среды мальчик не найден.Как сообщили РИА Новости в отряде "Амур", к поискам привлекли около 50 человек. Также у волонтеров есть параплан, который запустят, чтобы изучить местность с воздуха.
https://ria.ru/20230626/abkhaziya-1880562446.html
https://ria.ru/20230628/akter-1880804568.html
россия
архаринский район
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, архаринский район, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Архаринский район, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В приамурской тайге ищут пропавшего ребенка
В тайге в Амурской области ищут 11-летнего мальчика, ушедшего с отцом на охоту