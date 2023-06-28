https://ria.ru/20230628/putin-1880997073.html

Путин высказался об инвестиционных условиях для турбизнеса

Путин высказался об инвестиционных условиях для турбизнеса - РИА Новости, 28.06.2023

Путин высказался об инвестиционных условиях для турбизнеса

Надо быть уверенными, что инвестиционные условия для турбизнеса будут использованы, если не будут, то все надо вернуть, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T21:43

2023-06-28T21:43

2023-06-28T21:43

коммерческая недвижимость

россия

владимир путин

дербент

скфо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_0:188:2903:1821_1920x0_80_0_0_d747c76d58c8a3a58d6ce74d86636948.jpg

ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Надо быть уверенными, что инвестиционные условия для турбизнеса будут использованы, если не будут, то все надо вернуть, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент РФ в среду прибыл в Дербент. Глава государства выступил на совещании по развитию туризма в СКФО. "Нужно быть уверенными абсолютно, на 100%, в том, что эти инвестиционные условия будут безусловно использованы. А если они не будут использованы, то тогда имущество должно быть возвращено первоначальным владельцам", - сказал Путин. Он ответил, что нужно очень внимательно просчитать. "А то сейчас, знаете, вместо того, чтобы гостиницу, начнут строить апартаменты. И никакого выигрыша от курортного сбора не будет. Потому что не будет курортного сбора. Люди будут просто держать эти апартаменты, но это не совсем туристический объект, это не гостиница и не санаторий", - добавил президент.

https://ria.ru/20230628/tropy-1880991255.html

https://ria.ru/20230628/putin-1880995166.html

россия

дербент

скфо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коммерческая недвижимость, россия, владимир путин, дербент, скфо