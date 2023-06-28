https://ria.ru/20230628/putin-1880997073.html
Путин высказался об инвестиционных условиях для турбизнеса
Путин высказался об инвестиционных условиях для турбизнеса - РИА Новости, 28.06.2023
Путин высказался об инвестиционных условиях для турбизнеса
Надо быть уверенными, что инвестиционные условия для турбизнеса будут использованы, если не будут, то все надо вернуть, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T21:43
2023-06-28T21:43
2023-06-28T21:43
коммерческая недвижимость
россия
владимир путин
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Надо быть уверенными, что инвестиционные условия для турбизнеса будут использованы, если не будут, то все надо вернуть, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент РФ в среду прибыл в Дербент. Глава государства выступил на совещании по развитию туризма в СКФО. "Нужно быть уверенными абсолютно, на 100%, в том, что эти инвестиционные условия будут безусловно использованы. А если они не будут использованы, то тогда имущество должно быть возвращено первоначальным владельцам", - сказал Путин. Он ответил, что нужно очень внимательно просчитать. "А то сейчас, знаете, вместо того, чтобы гостиницу, начнут строить апартаменты. И никакого выигрыша от курортного сбора не будет. Потому что не будет курортного сбора. Люди будут просто держать эти апартаменты, но это не совсем туристический объект, это не гостиница и не санаторий", - добавил президент.
https://ria.ru/20230628/tropy-1880991255.html
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коммерческая недвижимость, россия, владимир путин, дербент, скфо
Коммерческая недвижимость, Россия, Владимир Путин, Дербент, СКФО
Путин высказался об инвестиционных условиях для турбизнеса
Путин: надо быть уверенными, что инвестиционные условия для турбизнеса будут использованы