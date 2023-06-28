https://ria.ru/20230628/putin-1880995166.html

Путин: развитие туризма в России идет хорошими темпами

Путин: развитие туризма в России идет хорошими темпами - РИА Новости, 28.06.2023

Путин: развитие туризма в России идет хорошими темпами

Развитие инфраструктуры как внутреннего, так и въездного туризма в России идет хорошими темпами, но важно не отклоняться от намеченных целей и планов, заявил... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T21:33

2023-06-28T21:33

2023-06-28T21:39

россия

владимир путин

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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Развитие инфраструктуры как внутреннего, так и въездного туризма в России идет хорошими темпами, но важно не отклоняться от намеченных целей и планов, заявил президент России Владимир Путин."Развитие инфраструктуры как внутреннего, так и въездного туризма в целом идет хорошими темпами. Вместе с тем, безусловно, важно не отклоняться от намеченных целей, планов, не только контролировать сроки, но и качество решения поставленных задач", - сказал Путин на совещании по вопросам развития туризма.Он отметил, что это касается вопросов строительства дорог, расширения пунктов пропуска, ввода капитальных и быстровозводимых модульных гостиниц.

https://ria.ru/20230628/putin-1880990053.html

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россия, владимир путин