https://ria.ru/20230628/putin-1880995166.html
Путин: развитие туризма в России идет хорошими темпами
Путин: развитие туризма в России идет хорошими темпами - РИА Новости, 28.06.2023
Путин: развитие туризма в России идет хорошими темпами
Развитие инфраструктуры как внутреннего, так и въездного туризма в России идет хорошими темпами, но важно не отклоняться от намеченных целей и планов, заявил... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T21:33
2023-06-28T21:33
2023-06-28T21:39
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880995621_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_7a8aa59f74aaa5b0a3719af5421a5b24.jpg
ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Развитие инфраструктуры как внутреннего, так и въездного туризма в России идет хорошими темпами, но важно не отклоняться от намеченных целей и планов, заявил президент России Владимир Путин."Развитие инфраструктуры как внутреннего, так и въездного туризма в целом идет хорошими темпами. Вместе с тем, безусловно, важно не отклоняться от намеченных целей, планов, не только контролировать сроки, но и качество решения поставленных задач", - сказал Путин на совещании по вопросам развития туризма.Он отметил, что это касается вопросов строительства дорог, расширения пунктов пропуска, ввода капитальных и быстровозводимых модульных гостиниц.
https://ria.ru/20230628/putin-1880990053.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880995621_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_f092e6e6e3297cc5c7c21eba942df2f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин: развитие туризма в России идет хорошими темпами
Путин: развитие туризма в России идет хорошими темпами