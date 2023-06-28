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Путин: развитие туризма в России идет хорошими темпами - РИА Новости, 28.06.2023
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21:33 28.06.2023 (обновлено: 21:39 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/putin-1880995166.html
Путин: развитие туризма в России идет хорошими темпами
Путин: развитие туризма в России идет хорошими темпами - РИА Новости, 28.06.2023
Путин: развитие туризма в России идет хорошими темпами
Развитие инфраструктуры как внутреннего, так и въездного туризма в России идет хорошими темпами, но важно не отклоняться от намеченных целей и планов, заявил... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T21:33
2023-06-28T21:39
россия
владимир путин
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Развитие инфраструктуры как внутреннего, так и въездного туризма в России идет хорошими темпами, но важно не отклоняться от намеченных целей и планов, заявил президент России Владимир Путин."Развитие инфраструктуры как внутреннего, так и въездного туризма в целом идет хорошими темпами. Вместе с тем, безусловно, важно не отклоняться от намеченных целей, планов, не только контролировать сроки, но и качество решения поставленных задач", - сказал Путин на совещании по вопросам развития туризма.Он отметил, что это касается вопросов строительства дорог, расширения пунктов пропуска, ввода капитальных и быстровозводимых модульных гостиниц.
https://ria.ru/20230628/putin-1880990053.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин: развитие туризма в России идет хорошими темпами

Путин: развитие туризма в России идет хорошими темпами

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Дагестан
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Дагестан
© POOL
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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Дагестан. Архивное фото
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Развитие инфраструктуры как внутреннего, так и въездного туризма в России идет хорошими темпами, но важно не отклоняться от намеченных целей и планов, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Развитие инфраструктуры как внутреннего, так и въездного туризма в целом идет хорошими темпами. Вместе с тем, безусловно, важно не отклоняться от намеченных целей, планов, не только контролировать сроки, но и качество решения поставленных задач", - сказал Путин на совещании по вопросам развития туризма.
Он отметил, что это касается вопросов строительства дорог, расширения пунктов пропуска, ввода капитальных и быстровозводимых модульных гостиниц.
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