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Путин призвал сделать Россию доступнее для иностранных туристов - РИА Новости, 28.06.2023
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20:36 28.06.2023 (обновлено: 21:48 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/putin-1880989044.html
Путин призвал сделать Россию доступнее для иностранных туристов
Путин призвал сделать Россию доступнее для иностранных туристов - РИА Новости, 28.06.2023
Путин призвал сделать Россию доступнее для иностранных туристов
Все формальности для иностранных туристов в России должны быть максимально удобными, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию туризма в СКФО. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:36
2023-06-28T21:48
владимир путин
новости - туризм
россия
дербент
скфо
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ДЕРБЕНТ, 28 июн — РИА Новости. Все формальности для иностранных туристов в России должны быть максимально удобными, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию туризма в СКФО.&quot;Наши курорты выбирают граждане других стран. Все формальности для них должны быть максимально удобными. Мы заинтересованы в этом, это не только для нас, для развития индустрии. А в том числе речь о возможности оформить электронную визу по основным туристическим направлениям&quot;, — сказал Путин на совещании.Президент подчеркнул, что такой механизм востребован и удобен в современных реалиях, поэтому он должен заработать как можно быстрее.Как сообщил на совещании министр экономического развития Максим Решетников, его ведомство ожидает, что с 1 июля Министерство иностранных дел запустит электронные визы для туристов из Ирана и других исламских стран: Кувейта, Омана, Саудовской Аравии. По его словам, властям особенно важно, чтобы стоимость виз при этом не повысилась."Необходимо в короткие сроки запустить работу электронных виз по наиболее популярным (направлениям. — Прим. ред.) для въезжающих в нашу страну туристов", — подчеркнул Путин.При этом глава государства отметил успехи российской туристической сферы."Главное — это то, что наша туриндустрия выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность, активно продвигается развитие транспортной инфраструктуры, курортов, гостиниц, ресторанов и кафе, благоустройство общественных пространств", — сказал президент.Он также добавил, что реализуется большое число предпринимательских инициатив и проектов в этой сфере, все больше людей делает выбор приезжать и отдыхать в России.По словам Путина, общая задача и государства, и российского бизнеса — "обеспечить рост качества туристических услуг и инфраструктуры", стремиться к самым высоким стандартам.&quot;Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России все есть. &lt;…&gt; Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал. По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире&quot;, — подчеркнул глава государства.Сегодня Путин прибыл с рабочим визитом в Дербент.
https://ria.ru/20221206/viza-1836653023.html
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владимир путин, новости - туризм, россия, дербент, скфо
Владимир Путин, Новости - Туризм, Россия, Дербент, СКФО
Путин призвал сделать Россию доступнее для иностранных туристов

Путин: все формальности для иностранных туристов должны быть доступными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан
Президент Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан
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ДЕРБЕНТ, 28 июн — РИА Новости. Все формальности для иностранных туристов в России должны быть максимально удобными, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию туризма в СКФО.
«

"Наши курорты выбирают граждане других стран. Все формальности для них должны быть максимально удобными. Мы заинтересованы в этом, это не только для нас, для развития индустрии. А в том числе речь о возможности оформить электронную визу по основным туристическим направлениям", — сказал Путин на совещании.

Президент подчеркнул, что такой механизм востребован и удобен в современных реалиях, поэтому он должен заработать как можно быстрее.
Как сообщил на совещании министр экономического развития Максим Решетников, его ведомство ожидает, что с 1 июля Министерство иностранных дел запустит электронные визы для туристов из Ирана и других исламских стран: Кувейта, Омана, Саудовской Аравии. По его словам, властям особенно важно, чтобы стоимость виз при этом не повысилась.
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"Необходимо в короткие сроки запустить работу электронных виз по наиболее популярным (направлениям. — Прим. ред.) для въезжающих в нашу страну туристов", — подчеркнул Путин.
При этом глава государства отметил успехи российской туристической сферы.
«
"Главное — это то, что наша туриндустрия выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность, активно продвигается развитие транспортной инфраструктуры, курортов, гостиниц, ресторанов и кафе, благоустройство общественных пространств", — сказал президент.
Он также добавил, что реализуется большое число предпринимательских инициатив и проектов в этой сфере, все больше людей делает выбор приезжать и отдыхать в России.
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По словам Путина, общая задача и государства, и российского бизнеса — "обеспечить рост качества туристических услуг и инфраструктуры", стремиться к самым высоким стандартам.
«

"Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России все есть. <…> Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал. По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире", — подчеркнул глава государства.

Сегодня Путин прибыл с рабочим визитом в Дербент.
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