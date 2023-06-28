Клепиков: более 700 тонн гумпомощи доставлено в Белгород со всей России
Белгородская область получила уже более 700 тонн гуманитарной помощи
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкРабота пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде
Работа пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Белгородская область получила уже более 700 тонн гуманитарной помощи из многих регионов России, сообщил спикер областной думы Юрий Клепиков в своем Telegram-канале.
Как отметил председатель облдумы, жители Белгородской области с первых дней спецоперации отправляли гуманитарную помощь в Донбасс и Харьковскую область, на фронт и военнослужащим. Ситуация, к сожалению, сложилась так, что сейчас поддержка нужна самим белгородцам, добавил он.
"Белгородская область практически ежедневно получает гуманитарную помощь от других регионов. Фуры с необходимым грузом для жителей приграничья продолжают прибывать, а география поставок только расширяется. Нам доставили уже более 700 тонн груза", - сказал Клепиков.
Первую партию гуманитарной помощи, более 40 тонн груза: продукты питания, предметы гигиены, бытовая химия, одежда, постельные принадлежности, белгородцы получили ещё 6 июня.
"Очень признателен всем, кто откликнулся и пришёл нам на выручку, и прежде всего – первому заместителю председателя Совета Федерации РФ, Секретарю Генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку. Именно он оперативно скоординировал работу региональных отделений партии", - написал председатель.
Как рассказал, Юрий Клепиков, первый зампред Заксобрания Краснодарского края Николай Гриценко доставил более 40 тонн груза, включающего в себя подсолнечное масло, крупы, сахар, муку, тушёнку и сгущёнку. Делегация из Ингушетии посетила Белгородскую область и привезла 20 тонн груза: рис, гречку, тушёнку и средства гигиены.
"Юных жителей Шебекинского и Грайворонского округов порадовали коллеги-однопартийцы из Запорожья. Они передали мелитопольскую черешню", - добавил спикер Белгородской областной думы.
Власти Липецкой области передали гуманитарную помощь в виде бытовой техники: 50 стиральных машин и 30 холодильников, техника отправилась в пункты временного размещения. Сто тонн груза привезли из Уфы: строительные материалы пошли на восстановление Шебекино.
Юрий Клепиков выразил искреннюю благодарность всем регионам, кто откликнулся. "Спасибо всем коллегам и неравнодушным людям, которые поддержали нас в трудную минуту", - подчеркнул он.