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Клепиков: более 700 тонн гумпомощи доставлено в Белгород со всей России - РИА Новости, 28.06.2023
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Белгородская область
 
10:33 28.06.2023 (обновлено: 11:19 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/pomosch-1880836717.html
Клепиков: более 700 тонн гумпомощи доставлено в Белгород со всей России
Клепиков: более 700 тонн гумпомощи доставлено в Белгород со всей России - РИА Новости, 28.06.2023
Клепиков: более 700 тонн гумпомощи доставлено в Белгород со всей России
Белгородская область получила уже более 700 тонн гуманитарной помощи из многих регионов России, сообщил спикер областной думы Юрий Клепиков в своем... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:33
2023-06-28T11:19
россия
белгородская область
белгород
андрей турчак
совет федерации рф
единая россия
белгородская областная дума
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Белгородская область получила уже более 700 тонн гуманитарной помощи из многих регионов России, сообщил спикер областной думы Юрий Клепиков в своем Telegram-канале. Как отметил председатель облдумы, жители Белгородской области с первых дней спецоперации отправляли гуманитарную помощь в Донбасс и Харьковскую область, на фронт и военнослужащим. Ситуация, к сожалению, сложилась так, что сейчас поддержка нужна самим белгородцам, добавил он. "Белгородская область практически ежедневно получает гуманитарную помощь от других регионов. Фуры с необходимым грузом для жителей приграничья продолжают прибывать, а география поставок только расширяется. Нам доставили уже более 700 тонн груза", - сказал Клепиков. Первую партию гуманитарной помощи, более 40 тонн груза: продукты питания, предметы гигиены, бытовая химия, одежда, постельные принадлежности, белгородцы получили ещё 6 июня. "Очень признателен всем, кто откликнулся и пришёл нам на выручку, и прежде всего – первому заместителю председателя Совета Федерации РФ, Секретарю Генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку. Именно он оперативно скоординировал работу региональных отделений партии", - написал председатель. Как рассказал, Юрий Клепиков, первый зампред Заксобрания Краснодарского края Николай Гриценко доставил более 40 тонн груза, включающего в себя подсолнечное масло, крупы, сахар, муку, тушёнку и сгущёнку. Делегация из Ингушетии посетила Белгородскую область и привезла 20 тонн груза: рис, гречку, тушёнку и средства гигиены. "Юных жителей Шебекинского и Грайворонского округов порадовали коллеги-однопартийцы из Запорожья. Они передали мелитопольскую черешню", - добавил спикер Белгородской областной думы. Власти Липецкой области передали гуманитарную помощь в виде бытовой техники: 50 стиральных машин и 30 холодильников, техника отправилась в пункты временного размещения. Сто тонн груза привезли из Уфы: строительные материалы пошли на восстановление Шебекино. Юрий Клепиков выразил искреннюю благодарность всем регионам, кто откликнулся. "Спасибо всем коллегам и неравнодушным людям, которые поддержали нас в трудную минуту", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230615/pomosch-1878444540.html
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россия, белгородская область, белгород, андрей турчак, совет федерации рф, единая россия, белгородская областная дума
Россия, Белгородская область, Белгород, Андрей Турчак, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Белгородская областная Дума, Белгородская область
Клепиков: более 700 тонн гумпомощи доставлено в Белгород со всей России

Белгородская область получила уже более 700 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкРабота пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде
Работа пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Работа пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Белгородская область получила уже более 700 тонн гуманитарной помощи из многих регионов России, сообщил спикер областной думы Юрий Клепиков в своем Telegram-канале.
Как отметил председатель облдумы, жители Белгородской области с первых дней спецоперации отправляли гуманитарную помощь в Донбасс и Харьковскую область, на фронт и военнослужащим. Ситуация, к сожалению, сложилась так, что сейчас поддержка нужна самим белгородцам, добавил он.
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"Белгородская область практически ежедневно получает гуманитарную помощь от других регионов. Фуры с необходимым грузом для жителей приграничья продолжают прибывать, а география поставок только расширяется. Нам доставили уже более 700 тонн груза", - сказал Клепиков.
Первую партию гуманитарной помощи, более 40 тонн груза: продукты питания, предметы гигиены, бытовая химия, одежда, постельные принадлежности, белгородцы получили ещё 6 июня.
"Очень признателен всем, кто откликнулся и пришёл нам на выручку, и прежде всего – первому заместителю председателя Совета Федерации РФ, Секретарю Генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку. Именно он оперативно скоординировал работу региональных отделений партии", - написал председатель.
Как рассказал, Юрий Клепиков, первый зампред Заксобрания Краснодарского края Николай Гриценко доставил более 40 тонн груза, включающего в себя подсолнечное масло, крупы, сахар, муку, тушёнку и сгущёнку. Делегация из Ингушетии посетила Белгородскую область и привезла 20 тонн груза: рис, гречку, тушёнку и средства гигиены.
"Юных жителей Шебекинского и Грайворонского округов порадовали коллеги-однопартийцы из Запорожья. Они передали мелитопольскую черешню", - добавил спикер Белгородской областной думы.
Власти Липецкой области передали гуманитарную помощь в виде бытовой техники: 50 стиральных машин и 30 холодильников, техника отправилась в пункты временного размещения. Сто тонн груза привезли из Уфы: строительные материалы пошли на восстановление Шебекино.
Юрий Клепиков выразил искреннюю благодарность всем регионам, кто откликнулся. "Спасибо всем коллегам и неравнодушным людям, которые поддержали нас в трудную минуту", - подчеркнул он.
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Белгородская областьРоссияБелгородская областьБелгородАндрей ТурчакСовет Федерации РФЕдиная РоссияБелгородская областная Дума
 
 
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