https://ria.ru/20230628/pomosch-1880836717.html

Клепиков: более 700 тонн гумпомощи доставлено в Белгород со всей России

Клепиков: более 700 тонн гумпомощи доставлено в Белгород со всей России - РИА Новости, 28.06.2023

Клепиков: более 700 тонн гумпомощи доставлено в Белгород со всей России

Белгородская область получила уже более 700 тонн гуманитарной помощи из многих регионов России, сообщил спикер областной думы Юрий Клепиков в своем... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:33

2023-06-28T10:33

2023-06-28T11:19

россия

белгородская область

белгород

андрей турчак

совет федерации рф

единая россия

белгородская областная дума

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Белгородская область получила уже более 700 тонн гуманитарной помощи из многих регионов России, сообщил спикер областной думы Юрий Клепиков в своем Telegram-канале. Как отметил председатель облдумы, жители Белгородской области с первых дней спецоперации отправляли гуманитарную помощь в Донбасс и Харьковскую область, на фронт и военнослужащим. Ситуация, к сожалению, сложилась так, что сейчас поддержка нужна самим белгородцам, добавил он. "Белгородская область практически ежедневно получает гуманитарную помощь от других регионов. Фуры с необходимым грузом для жителей приграничья продолжают прибывать, а география поставок только расширяется. Нам доставили уже более 700 тонн груза", - сказал Клепиков. Первую партию гуманитарной помощи, более 40 тонн груза: продукты питания, предметы гигиены, бытовая химия, одежда, постельные принадлежности, белгородцы получили ещё 6 июня. "Очень признателен всем, кто откликнулся и пришёл нам на выручку, и прежде всего – первому заместителю председателя Совета Федерации РФ, Секретарю Генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку. Именно он оперативно скоординировал работу региональных отделений партии", - написал председатель. Как рассказал, Юрий Клепиков, первый зампред Заксобрания Краснодарского края Николай Гриценко доставил более 40 тонн груза, включающего в себя подсолнечное масло, крупы, сахар, муку, тушёнку и сгущёнку. Делегация из Ингушетии посетила Белгородскую область и привезла 20 тонн груза: рис, гречку, тушёнку и средства гигиены. "Юных жителей Шебекинского и Грайворонского округов порадовали коллеги-однопартийцы из Запорожья. Они передали мелитопольскую черешню", - добавил спикер Белгородской областной думы. Власти Липецкой области передали гуманитарную помощь в виде бытовой техники: 50 стиральных машин и 30 холодильников, техника отправилась в пункты временного размещения. Сто тонн груза привезли из Уфы: строительные материалы пошли на восстановление Шебекино. Юрий Клепиков выразил искреннюю благодарность всем регионам, кто откликнулся. "Спасибо всем коллегам и неравнодушным людям, которые поддержали нас в трудную минуту", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230615/pomosch-1878444540.html

https://ria.ru/20230626/deti-1880602007.html

россия

белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белгородская область, белгород, андрей турчак, совет федерации рф, единая россия, белгородская областная дума