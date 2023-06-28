https://ria.ru/20230628/park-1880871332.html
Парк 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией откроют в 2024 году
Парк 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией откроют в 2024 году - РИА Новости, 28.06.2023
Парк 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией откроют в 2024 году
Глава Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею создания парка в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, в следующем году новый парк будет... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:25
2023-06-28T12:25
2023-06-28T12:25
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
камиль самигуллин
казань
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КАЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею создания парка в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, в следующем году новый парк будет доступен для жителей и гостей Казани, сообщает пресс-служба главы республики. Ранее Духовное управление мусульман Татарстана сообщило, что под строительство cоборной мечети Казани выбрано новое место в Адмиралтейской слободе. На месте, где изначально планировалось возвести мечеть - на берегу реки Казанки напротив стен Казанского Кремля (до прошлого года здесь располагался парк аттракционов "Кырлай") - мусульманское духовенство предложило создать парк в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. "Сегодня раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов на встрече с муфтием республики Камилем Самигуллиным обсудил состоявшуюся накануне встречу духовенства республики с архитекторами и строителями будущей Соборной мечети Казани", - говорится в сообщении. Самигуллин сообщил, что комиссия в лице казанских имамов выступила с обращением к главе республики создать на месте бывшего парка "Кырлай" парк 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Минниханов всецело поддержал инициативу духовенства. "Уже в этом году будет проведена работа по проектированию нового парка, в будущем году объект будет доступен для всех жителей и гостей Казани", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20230627/mechet-1880754801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, камиль самигуллин, казань
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Камиль Самигуллин, Казань
КАЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею создания парка в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, в следующем году новый парк будет доступен для жителей и гостей Казани, сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее Духовное управление мусульман Татарстана сообщило, что под строительство cоборной мечети Казани выбрано новое место в Адмиралтейской слободе. На месте, где изначально планировалось возвести мечеть - на берегу реки Казанки напротив стен Казанского Кремля (до прошлого года здесь располагался парк аттракционов "Кырлай") - мусульманское духовенство предложило создать парк в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
"Сегодня раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов на встрече с муфтием республики Камилем Самигуллиным
обсудил состоявшуюся накануне встречу духовенства республики с архитекторами и строителями будущей Соборной мечети Казани", - говорится в сообщении.
Самигуллин сообщил, что комиссия в лице казанских имамов выступила с обращением к главе республики создать на месте бывшего парка "Кырлай" парк 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Минниханов всецело поддержал инициативу духовенства.
"Уже в этом году будет проведена работа по проектированию нового парка, в будущем году объект будет доступен для всех жителей и гостей Казани", - отмечает пресс-служба.
В Адмиралтейской слободе построят соборную мечеть Казани