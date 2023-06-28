Глава ЕК пообещала Зеленскому снять ограничения с украинской агропродукции
Зеленский заявил, что фон дер Ляйен обещала снять ограничения с украинской агропродукции
© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила его, что импорт украинской агропродукции в Европу будет разблокирован.
"Мы должны иметь возможность хотя бы транзита, транзит тоже осложнён, но этот вопрос выходит за границы двусторонних отношений Украины и Польши. Этот вопрос вынесен на уровень ЕС. Посмотрим, как будет всё разблокировано, но госпожа Урсула фон дер Ляйен пообещала мне лично, что после 15-го не может быть продолжение блокирования", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентами Польши и Литвы.
О каком месяце идет речь, Зеленский не уточнил.
По информации украинского издания "Страна", ЕС пообещал снять ограничения на украинскую агропродукцию с 15 сентября.
ЕС в начале июня продлил до 15 сентября 2023 года ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии". Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.