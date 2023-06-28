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Глава ЕК пообещала Зеленскому снять ограничения с украинской агропродукции - РИА Новости, 28.06.2023
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19:52 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/ogranicheniya-1880983298.html
Глава ЕК пообещала Зеленскому снять ограничения с украинской агропродукции
Глава ЕК пообещала Зеленскому снять ограничения с украинской агропродукции - РИА Новости, 28.06.2023
Глава ЕК пообещала Зеленскому снять ограничения с украинской агропродукции
Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила его, что импорт украинской агропродукции в Европу будет разблокирован. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:52
2023-06-28T19:52
украина
польша
болгария
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила его, что импорт украинской агропродукции в Европу будет разблокирован. "Мы должны иметь возможность хотя бы транзита, транзит тоже осложнён, но этот вопрос выходит за границы двусторонних отношений Украины и Польши. Этот вопрос вынесен на уровень ЕС. Посмотрим, как будет всё разблокировано, но госпожа Урсула фон дер Ляйен пообещала мне лично, что после 15-го не может быть продолжение блокирования", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентами Польши и Литвы. О каком месяце идет речь, Зеленский не уточнил. По информации украинского издания "Страна", ЕС пообещал снять ограничения на украинскую агропродукцию с 15 сентября. ЕС в начале июня продлил до 15 сентября 2023 года ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии". Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://ria.ru/20230623/zerno-1880082367.html
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украина, польша, болгария, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Украина, Польша, Болгария, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Глава ЕК пообещала Зеленскому снять ограничения с украинской агропродукции

Зеленский заявил, что фон дер Ляйен обещала снять ограничения с украинской агропродукции

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила его, что импорт украинской агропродукции в Европу будет разблокирован.
"Мы должны иметь возможность хотя бы транзита, транзит тоже осложнён, но этот вопрос выходит за границы двусторонних отношений Украины и Польши. Этот вопрос вынесен на уровень ЕС. Посмотрим, как будет всё разблокировано, но госпожа Урсула фон дер Ляйен пообещала мне лично, что после 15-го не может быть продолжение блокирования", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентами Польши и Литвы.
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О каком месяце идет речь, Зеленский не уточнил.
По информации украинского издания "Страна", ЕС пообещал снять ограничения на украинскую агропродукцию с 15 сентября.
ЕС в начале июня продлил до 15 сентября 2023 года ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии". Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
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