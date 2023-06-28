Киев признал, что Украине не предложат членство в НАТО на данном этапе
Резников признал, что Киеву не предложат членство в НАТО во время горячей фазы конфликта
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев признает, что на данном этапе боевых действий Украине не будет предложено членство в НАТО.
"Мы отдаем себе отчет в том, что во время горячей фазы (конфликта) принятие единогласного политического решения маловероятно", - заявил Резников в интервью газете Financial Times.
Как пишет издание, Резников утверждает, что аргументом для приглашения Киева в НАТО является тот факт, что Украина – единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт "сдерживания русских" и применяет для этого оружие НАТО. "Какой еще аргумент нужен, чтобы пригласить Украину в НАТО?" - заявил Резников.
По данным издания, глава минобороны Украины установил прочные отношения с западными коллегами, в частности с главой Пентагона Ллойдом Остином, который, по словам Резникова, называет его "своим близким другом".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.