https://ria.ru/20230628/nato-1880825676.html

Киев признал, что Украине не предложат членство в НАТО на данном этапе

Киев признал, что Украине не предложат членство в НАТО на данном этапе - РИА Новости, 28.06.2023

Киев признал, что Украине не предложат членство в НАТО на данном этапе

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев признает, что на данном этапе боевых действий Украине не будет предложено членство в НАТО. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T09:12

2023-06-28T09:12

2023-06-28T09:12

в мире

украина

алексей резников

нато

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев признает, что на данном этапе боевых действий Украине не будет предложено членство в НАТО. "Мы отдаем себе отчет в том, что во время горячей фазы (конфликта) принятие единогласного политического решения маловероятно", - заявил Резников в интервью газете Financial Times. Как пишет издание, Резников утверждает, что аргументом для приглашения Киева в НАТО является тот факт, что Украина – единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт "сдерживания русских" и применяет для этого оружие НАТО. "Какой еще аргумент нужен, чтобы пригласить Украину в НАТО?" - заявил Резников. По данным издания, глава минобороны Украины установил прочные отношения с западными коллегами, в частности с главой Пентагона Ллойдом Остином, который, по словам Резникова, называет его "своим близким другом". Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230627/nato-1880800736.html

https://ria.ru/20230627/udar-1880670610.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, алексей резников, нато