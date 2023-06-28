https://ria.ru/20230628/marochko-1880819506.html

Эксперт сообщил о снижении активности ВСУ на Луганском направлении

Эксперт сообщил о снижении активности ВСУ на Луганском направлении - РИА Новости, 28.06.2023

Эксперт сообщил о снижении активности ВСУ на Луганском направлении

Украинские силовики снизили активность на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T07:37

2023-06-28T07:37

2023-06-28T07:37

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

украина

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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Украинские силовики снизили активность на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На линии боевого соприкосновения за последнее время наблюдается снижение активных действий со стороны украинских боевиков. Это вызвано регулярными потерями вооруженных формирований Украины, а также исчерпанием наступательного потенциала", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.

https://ria.ru/20230627/bezopasnost-1880696948.html

луганская народная республика

украина

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2023

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луганская народная республика, андрей марочко, украина