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Эксперт сообщил о снижении активности ВСУ на Луганском направлении - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/marochko-1880819506.html
Эксперт сообщил о снижении активности ВСУ на Луганском направлении
Эксперт сообщил о снижении активности ВСУ на Луганском направлении - РИА Новости, 28.06.2023
Эксперт сообщил о снижении активности ВСУ на Луганском направлении
Украинские силовики снизили активность на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T07:37
2023-06-28T07:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
украина
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Украинские силовики снизили активность на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На линии боевого соприкосновения за последнее время наблюдается снижение активных действий со стороны украинских боевиков. Это вызвано регулярными потерями вооруженных формирований Украины, а также исчерпанием наступательного потенциала", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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луганская народная республика
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луганская народная республика, андрей марочко, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Украина
Эксперт сообщил о снижении активности ВСУ на Луганском направлении

Эксперт Марочко: украинские силовики снизили активность на Луганском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Украинские силовики снизили активность на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На линии боевого соприкосновения за последнее время наблюдается снижение активных действий со стороны украинских боевиков. Это вызвано регулярными потерями вооруженных формирований Украины, а также исчерпанием наступательного потенциала", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоУкраина
 
 
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