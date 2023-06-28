https://ria.ru/20230628/marochko-1880819506.html
Эксперт сообщил о снижении активности ВСУ на Луганском направлении
Эксперт сообщил о снижении активности ВСУ на Луганском направлении - РИА Новости, 28.06.2023
Эксперт сообщил о снижении активности ВСУ на Луганском направлении
Украинские силовики снизили активность на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T07:37
2023-06-28T07:37
2023-06-28T07:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg
ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Украинские силовики снизили активность на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На линии боевого соприкосновения за последнее время наблюдается снижение активных действий со стороны украинских боевиков. Это вызвано регулярными потерями вооруженных формирований Украины, а также исчерпанием наступательного потенциала", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20230627/bezopasnost-1880696948.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e855b4d625cdb250ffed106f21bcf08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Украина
Эксперт сообщил о снижении активности ВСУ на Луганском направлении
Эксперт Марочко: украинские силовики снизили активность на Луганском направлении