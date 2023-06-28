https://ria.ru/20230628/lugansk-1880963843.html

Пасечник проинспектировал строительство жилого дома в Луганске

Пасечник проинспектировал строительство жилого дома в Луганске - РИА Новости, 28.06.2023

Пасечник проинспектировал строительство жилого дома в Луганске

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проинспектировал ход строительства готовящегося к сдаче многоквартирного жилого дома в Луганске,... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:29

2023-06-28T18:29

2023-06-28T18:29

жилье

луганск

луганская народная республика

россия

леонид пасечник

манолис пилавов

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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проинспектировал ход строительства готовящегося к сдаче многоквартирного жилого дома в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. "Восстанавливаем недостроенные дома многоквартирные. Это очень важно. И я считаю, это началом большого строительства. Сейчас и я, и правительство нашей республики делают все для того, чтобы начать полномасштабное большое строительство. Сейчас это вынужденная мера, восстанавливаем недостроенный дом, простаивать недострой не должен", - рассказал Пасечник журналистам.Строительство данного дома на 24 квартиры в одном из районов Луганска было заморожено с началом военных действий в 2014 году. В инспекции помимо Пасечника принял участите мэр Луганска Манолис Пилавов и представители подрядной организации. "Хотим, чтобы было построено по 10-15 многоквартирных жилых домов, чтобы была построена детская площадка, школа, вся инфраструктура, парки, магазины. Очень хочется начать заниматься таким строительством, и на сегодняшний день мы в этом направлении очень активно работаем", - сказал Пасечник. Врио главы ЛНР сообщил, что восстановлением занимается московская подрядная организация, и в дальнейшем планируется при помощи российских подрядчиков строить в Луганске, и в целом в ЛНР, целыми кварталами. Мэр Луганска Пилавов подтвердил, что участки для подобного строительства в городе есть. "Мы подали (на рассмотрение в правительство ЛНР – ред.) одиннадцать земельных участков (в Луганске – ред.), на которых можно строить жилье. Если говорить о поквартальной застройке, наши участки все это сделать позволяют", - пояснил Пилавов. Врио главы ЛНР поблагодарил Россию за помощь и выразил надежду на дальнейшее продолжение строительных работ в республике. Он сообщил, что квартиры в новом доме будут выдаваться в первую очередь военнослужащим и семьям, лишившимся жилья в ходе боевых действий. "Впечатления (от просмотра дома – ред.) самые положительные, квартиры шикарные, хорошие, вы сами все видели. Это нам помогает Москва – шеф-регион, закрепленный за Луганском, поэтому слова огромной благодарности президенту РФ за принятое решение, тем регионам, которые откликнулись и помогают восстанавливать и строить нашу республику", - сказал Пасечник. Представитель подрядной организации уточнил, что в восстановлении дома участвовали порядка 150 человек и около 7 единиц техники. Дом планируют сдать во второй половине августа текущего года.

https://ria.ru/20230624/zakon-1880212764.html

https://ria.ru/20230615/lnr-1878481058.html

https://ria.ru/20230609/astrakhan-1877172317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, луганск, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, манолис пилавов