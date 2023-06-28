Пасечник проинспектировал строительство жилого дома в Луганске
Пасечник проинспектировал ход строительства готовящегося к сдаче жилого дома в Луганске
Строительство многоквартирного жилого дома. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проинспектировал ход строительства готовящегося к сдаче многоквартирного жилого дома в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
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"Восстанавливаем недостроенные дома многоквартирные. Это очень важно. И я считаю, это началом большого строительства. Сейчас и я, и правительство нашей республики делают все для того, чтобы начать полномасштабное большое строительство. Сейчас это вынужденная мера, восстанавливаем недостроенный дом, простаивать недострой не должен", - рассказал Пасечник журналистам.
Строительство данного дома на 24 квартиры в одном из районов Луганска было заморожено с началом военных действий в 2014 году. В инспекции помимо Пасечника принял участите мэр Луганска Манолис Пилавов и представители подрядной организации.
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"Хотим, чтобы было построено по 10-15 многоквартирных жилых домов, чтобы была построена детская площадка, школа, вся инфраструктура, парки, магазины. Очень хочется начать заниматься таким строительством, и на сегодняшний день мы в этом направлении очень активно работаем", - сказал Пасечник.
Врио главы ЛНР сообщил, что восстановлением занимается московская подрядная организация, и в дальнейшем планируется при помощи российских подрядчиков строить в Луганске, и в целом в ЛНР, целыми кварталами. Мэр Луганска Пилавов подтвердил, что участки для подобного строительства в городе есть.
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"Мы подали (на рассмотрение в правительство ЛНР – ред.) одиннадцать земельных участков (в Луганске – ред.), на которых можно строить жилье. Если говорить о поквартальной застройке, наши участки все это сделать позволяют", - пояснил Пилавов.
Врио главы ЛНР поблагодарил Россию за помощь и выразил надежду на дальнейшее продолжение строительных работ в республике. Он сообщил, что квартиры в новом доме будут выдаваться в первую очередь военнослужащим и семьям, лишившимся жилья в ходе боевых действий.
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"Впечатления (от просмотра дома – ред.) самые положительные, квартиры шикарные, хорошие, вы сами все видели. Это нам помогает Москва – шеф-регион, закрепленный за Луганском, поэтому слова огромной благодарности президенту РФ за принятое решение, тем регионам, которые откликнулись и помогают восстанавливать и строить нашу республику", - сказал Пасечник.
Представитель подрядной организации уточнил, что в восстановлении дома участвовали порядка 150 человек и около 7 единиц техники. Дом планируют сдать во второй половине августа текущего года.